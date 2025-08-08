TOKYO湾岸で手ぶらで本格BBQ！ニュー・クイック“映えて旨い”特製BBQ BOX「THE BBQ BEACH in TOYOSU」に登場

株式会社ニュー・クイック

全国88店舗の精肉専門店を展開する株式会社ニュー・クイック（本社：東京都中央区、代表取締役：林 浩二）は、株式会社デジキュー（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：高橋 佳伸）が手がける東京・豊洲にあるビーチリゾートスタイルのBBQ施設「THE BBQ BEACH in TOYOSU」にて本格派BBQセットの提供を開始いたします。2025年8月15日（金）よりデジキュー公式サイトにて予約受付を開始し、提供開始は8月26日（火）を予定しています。

本BBQセットは、精肉専門店として長年培ってきた“目利き力”と“品質へのこだわり”を活かし、黒毛和牛や国内産原料肉を中心とした焼肉用の肉を厳選。見た目にもこだわり、プレミア感のある特製BOXに詰めて提供いたします。焼肉のたれに加え、スパイスやわさびなどの薬味も添えることで、味の変化とお肉本来の旨味を引き立て、満足度の高いBBQ体験をご提供いたします。

商品は、精肉専門店として、バイヤーが目利きした黒毛和牛を中心とした美味しさにとことんこだわった『プレミアムBBQ用セット』をはじめ、国産原料のみにこだわり牛・豚・鶏をバランスよく組み合わせた『バラエティーBBQ用セット』など、用途や嗜好に応じて選べる3種類をまずはご用意。すべて2人前より注文可能です。また、塊肉が入った豪快なBBQ体験ができる『欲張りBBQ用セット』をはじめ、『黒毛和牛サーロインステーキ』、『国産豚スペアリブ』など新しい商品も順次追加で展開を行い、より自由度の高いBBQスタイルが実現できます。

今回の展開は、都市部において非日常を楽しむ新しいレジャーの形として注目される“都市型アウトドアカルチャー”に、精肉専門店としてニュー・クイックが本格的に参入する試みとなります。提携先である豊洲の人気BBQ施設「THE BBQ BEACH in TOYOSU」においては、トレンド感度の高い利用者ニーズに応えるべく、SNSでも映える“特製BOX入りBBQセット”という新しいスタイルをご提案。アウトドアでの食体験においても、“品質と演出”の両立を目指すニュー・クイックならではの強みを活かし、幅広い層に向けて新たな価値をご提供してまいります。

ニュー・クイック BBQ用セット 商品概要

※すべて2人前より注文可能

■プレミアムBBQ用セット

・黒毛和牛 サーロインステーキ

・黒毛和牛 ロース・バラ（各種焼肉用）

・アメリカ産 牛タン

・焼肉のたれ・わさび付き

プレミアムBBQ用セット■こだわりBBQ用セット

・国産交雑牛 ロース・バラ（各種焼肉用）

・アメリカ産 牛タン

・国産豚 バラ・トントロ（各種焼肉用）

・焼肉のたれ・スパイス付き

こだわりBBQ用セット■バラエティーBBQ用セット

・国産交雑牛 バラ

・国産豚 ロース・バラ・トントロ（各種焼肉用）

・国産若鶏 モモ

・焼肉のたれ・スパイス付き

バラエティーBBQ用セット

※内容は変更になる場合がございます。

※販売価格はデジキュー公式サイトよりご確認ください。

※写真はイメージです。

「THE BBQ BEACH in TOYOSU」

東京湾を望む開放感あふれるロケーションで、非日常的なリゾートBBQが楽しめる都市型アウトドア施設です。最寄り駅はゆりかもめ「市場前駅」。機材完備・手ぶらOKの本格BBQが人気を集めています。ファミリー、友人グループ、カップル、企業利用など、幅広いシーンに対応。

■所在地：〒135-0061 東京都 江東区 豊洲6-5-27

■施設URL：https://digiq.jp/portal/location/74007

■企画・運営：株式会社デジキュー(https://digique.co.jp/)

＜会社概要＞

社名 ：株式会社ニュー・クイック

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町１丁目１４番５号 日本橋Ｋビル９階

代表 ：代表取締役 林 浩二

設立 ：1974年11月16日（創業：1973年9月28日）

URL ：https://www.new-quick.co.jp/

事業内容：精肉、惣菜等の小売業として、精肉専門店、マルシェ（生鮮専門店の集合体）、セルフ、ECを展開。

お問い合わせ先：0120-09-2941（お客様相談室）

ニュー・クイック店内