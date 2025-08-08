「HR Ads Platform」が株式会社ＫＧ情報の求人サイト「イーアルパ」と連携開始

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）は、運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform（以下 HR アドプラットフォーム）」において、株式会社ＫＧ情報（本社：岡山県、代表取締役：益田 武美、以下ＫＧ情報）の提供する、求人サイト「イーアルパ」と連携を開始いたしましたことをお知らせします。

「HRアドプラットフォーム」は、『運用型広告』と呼ばれるWEB広告手法を活用した運用型求人広告プラットフォームです。求人企業が求人広告を入札すると、「HRアドプラットフォーム」と提携している複数の求人メディアに求人広告が自動掲載され、簡単かつ即時性の高い求人広告運用を可能にします。

今回の連携は、「イーアルパ」と HRアドプラットフォームを接続するものとなります。この連携により、HRアドプラットフォームに入札された求人広告は「イーアルパ」に掲載が可能となり、さらに多くの求職者へ求人情報を届けることができるようになります。また「イーアルパ」は HRアドプラットフォームに自動出稿された求人広告を掲載することで、サイト内の求人情報を充実させ、ユーザーの利便性を向上させます。HRアドプラットフォームは、企業と「イーアルパ」をご利用の求職者との新たな出会いを支援します。

HRアドプラットフォームは求人メディアや採用管理システム（ATS）との連携により、導入求人企業数および求人広告掲載メディアを拡大し、ユーザビリティ・サービス価値の向上を行っております。今後も求人企業・求人メディア・求職者といったステークホルダーにとってより使いやすく価値のあるサービスを提供できるよう、機能を拡充してまいります。今後の「HRアドプラットフォーム」の最新情報は当社のプレスリリースやサービスサイトにてお知らせいたします。

HRアドプラットフォームとの連携に関してご興味のある求人メディア及び採用管理システムを提供する企業様は、下記URLよりお問合せください。

問い合わせURL：https://hr-ads.jp/contact/

■「HRアドプラットフォーム」とは

HRアドプラットフォームは、企業とより多くの求職者との出会いを創出する運用型求人広告プラットフォームです。1,000社以上（2024年12月時点）での企業にご導入いただき、求人企業の皆様に高い評価を頂いております。

HRアドプラットフォームは多数の求人メディアと連携し、求人を出したい企業と求人を掲載したいメディアをアドテクノロジーでマッチングします。応募課金モデルとなっており、入札時に設定した予算や応募単価によって求人メディアに掲載される際の掲載位置が変動するため、企業側の望んだ単価で応募獲得が可能です。企業はHRアドプラットフォームを利用することで、求人にまつわる業務（掲載求人メディアの選定、求人原稿作成、出稿、応募者管理、効果確認改善など）を一つのサービスで完結できるほか、採用にかかるコストを最適化し、採用担当者の求人業務DX化を推進します。（2022年7月28日特許取得済）。

【株式会社ＫＧ情報について】

■社名： 株式会社ＫＧ情報

■本社所在地：〒700-0952 岡山市北区平田170-108

■代表取締役：益田 武美

■設立：1980年1月

■資本金：10億1,003万6,000円

■上場市場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：2408）

■事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業

≪ＨＲソリューション関連情報≫ 求人情報の提供、有料職業紹介、派遣

≪生活関連情報≫ 住宅関連情報等、生活関連情報等の提供

≪その他≫ 他社印刷物の印刷、ウェブサイトの構築・運営等

■U R L：

株式会社KG情報：https://www.kg-net.co.jp/

イーアルパ：https://www.e-arpa.jp/