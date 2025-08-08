レコードクリーナー「レコクリン」と「レコクロス」英語版パッケージを日本国内で発売開始

株式会社ディスクユニオン

株式会社ディスクユニオン(千代田区/代表取締役：広畑雅彦)は、レコード用クリーナー「RECOCLEAN（レコクリン）」および専用クロス「RECOCLOTH（レコクロス）」について、海外輸出向け英語表記パッケージ商品を日本国内でも新たに販売いたします。

商品自体の性能は従来の日本語パッケージ版と同一ですが、パッケージおよび使用説明をすべて英語表記とした、国際市場を前提とした仕様となっています。アナログレコードの需要が国内外で高まる中、より幅広いお客様のニーズに応えるべく、今後も商品展開の多様化を進めてまいります。

■英語パッケージ導入の背景

近年のアナログレコード市場のグローバルな拡大を受け、ディスクユニオンでは、RECOCLEANおよびRECOCLOTHの海外輸出を積極的に推進してまいりました。一方で、日本国内で販売されている従来の日本語パッケージは、外国語圏のお客様にとっては、商品の使用方法や成分、特徴を把握しにくいという課題がありました。

このたび、輸出用に企画された英語仕様のパッケージを日本国内でも展開することで、より多様な顧客層に対応し、選択肢を広げることが可能になりました。

商品本体はこれまでと変わらず高性能。その信頼性に加え視認性や理解のしやすさに配慮したインターナショナルデザインにより、国内外を問わず、レコードファンの幅広いニーズに対応します。

■特長（商品の内容は日本語版と同じ）

レコクリン：電解還元イオン水を使用したアルコール・合成洗剤不使用のレコード用クリーナー。除菌・消臭・帯電防止効果あり。

レコクロス：毛羽立ちにくいセルロース不織布を使用した専用クロス。静電気を抑制し、レコードをやさしくケア。

どちらもディスクユニオンの公式クリーナーとして店頭で使用されている商品で、レコードの音溝に残ったノイズの原因をしっかり除去し、音質をクリアに保ちます。

■ラインナップ

RECOCLEAN（英語パッケージ）

200mL

1,540円(税込)

高い浸透力で音溝の微細な凹凸の奥まで素早く浸透し、強い還元力で汚れを包み込み、表面から剥離させます。

音溝に付着したカビや微細なチリを強力に除去しますので、汚れが原因のノイズ低減に大きな効果があります。水と比べ、非常に高い帯電防止効果を持っています。さらに、除菌と消臭効果もあります。

※中身はすべて日本語版と同じです。

RECOCLOTH（英語パッケージ）

50枚入り

660円(税込)

汚れを取り込んだ洗浄液を素早く吸着します。毛羽立ちや繊維が残ることがない特殊な不織布を使用しており、帯電性が低く、静電気が発生しにくい性質になっています。

「レコクリン」に最適化されています

※中身はすべて日本語版と同じです。

※ディスクユニオン各店およびオンラインショップにて順次販売開始。

今後もディスクユニオンは、レコード文化の魅力を国内外に発信し、多様なお客様が快適にお買い物できる環境づくりを推進してまいります。