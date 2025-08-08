山の日のFM AICHIは「音の山登り」！？ 「FM AICHI HOLYDAY SPECIAL ～MUSIC MOUNTAIN～」8月11日（月・祝）オンエア！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）は、山の日の8月11日（月・祝）に、ワンデー企画「FM AICHI HOLIDAY SPECIAL ～MUSIC MOUNTAIN～」をお送りします。

8月11日は「山の日」。そしてお盆ウィーク前半の祝日として、家族や友人と夏休みを過ごす方も多い中、FM AICHIでは「MUSIC MOUNTAIN」と題し、5つの生ワイド番組がゆる～く連動して放送します。企画コンセプトは「音でたどる、山の1日。登って、くだって、音の登山～」。それぞれの番組が「山の旅」の一場面をイメージして、様々な楽曲をセレクト。1日をかけて「音の山登り」体験をリスナーにお届けします。もちろん登山や夏のレジャーに関するメッセージやリクエストも各番組ごとに受付。暑い夏に、ぜひ涼しい山での登山をイメージしてお聴きください！お楽しみに！

- 企画概要

タイトル：FM AICHI HOLIDAY SPECIAL ～MUSIC MOUNTAIN～

放送日時：2025年8月11日（月） 6:00～19:30

対象番組とテーマ

「ONE MORNING AICHI（6:00～8:00）」・・・登山口、グッドモーニング

「MORNING BREEZE（8:20～10:50）」・・・森の中を歩くように

「DAYDREAM MAGIC（11:30～14:30）」・・・山頂での昼休憩

「AFTERNOON COLORS（14:30～17:00）」・・・夕方、緩やかに下山

「EVENING STREET（17:00～19:30）」・・・星空の下

ホームページ：https://fma.co.jp/f/cam/?id=musicmountain20250811

※企画に関する最新情報は上記ホームページにてご確認下さい。