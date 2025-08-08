24時間テレビ48「日産チャリティーイベント」優先観覧をチケプラにて受付中！

株式会社Tixplus

電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗）は、24時間テレビにて行われる「日産チャリティーイベント」において、「チケプラ電子チケット」が採用されたことをお知らせいたします。

■日産48年目のチャリティーイベントの実施

第1回より47年間、より良い社会の実現を目指す24時間テレビの主旨に賛同し、福祉車両の贈呈や募金活動を通じて社会貢献活動に協力してきた日産自動車（株）が48年目もチャリティ活動を行います。

そのチャリティ活動の一貫として、今年もチャリティーイベントを日産グローバル本社ギャラリーにて開催いたします。

＜公演詳細＞

08.30（土）

１.片寄涼太（GENERATIONS）

集合時間 14時半頃を予定（未定）

２.私立恵比寿中学 LIVE&オークション

（中山莉子・桜井えまは別稼働により公欠）

集合時間 19時頃を予定（未定）

08.31（日）

３. FANTASTICS トークショー

（世界、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、中島颯太 参加）※変更の可能性あり

集合時間 10時以降を予定（未定）

○チケット種類・料金

優先観覧入場券：\0（税込）

※日産チャリティーイベントの全てのステージは無料でご参加いただけます。

▼詳細はこちら

https://www.nissan.co.jp/24/2025/

本公演のチケットは、チケプラアプリにて発券いたします。

チケットの申し込みから受取、当日のご入場まで、お持ちのスマホ1台だけで、簡単に手続きが可能です。電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示するので、チケット忘れや紛失の心配もありません。また留守でチケットが受取れないなどの心配や手間もなく、24時間いつでもどこでも受取れます。

入場時には、画面にポンとスタンプを押すだけの、入場もスムーズにできて記念にもなる嬉しいチケットとなっております。

■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社Tixplus（ティックスプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://tixplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。