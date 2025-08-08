兵庫県西宮市とさとふる、西宮市の市制100周年の機運醸成と地域力によるにぎわい創出を推進するため、新たに6事業を公開

株式会社さとふる

兵庫県西宮市とふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふるクラウドファンディング(https://www.satofull.jp/projects/top.php)」にて、西宮市の市制100周年の機運醸成と地域力によるにぎわい創出を目的とした6事業の寄付受け付けを2025年8月8日より順次開始します。

「さとふるクラウドファンディング」は、ふるさと納税の仕組みを活用して、寄付金の使途に応じた事業を立ち上げ寄付を募る、クラウドファンディング型ふるさと納税サイトです。寄付者は「さとふるクラウドファンディング」上で具体的な寄付金の使途から寄付先を選択できるほか、自治体への応援メッセージの投稿や集まった寄付金額を随時確認することもできます。

■兵庫県西宮市からのメッセージ

西宮市は100年もの間、たくさんの方に愛されたおかげで、関西版「住みたい街ランキング」において８年連続１位を頂戴するまちに発展してきました。本当にありがとうございます。これからの100年も、さらに多くの皆さまに「住みたい」「住んでよかった」と思っていただけるよう、まちづくりに取り組んでまいります。また、そのきっかけとして、市内各所において市民団体や事業者などが主催する市制施行100周年記念事業を支援することで、まち全体で100周年を祝う機運を醸成し、にぎわいの創出につなげたいと思います。ぜひともご賛同よろしくお願いいたします。

■事業概要

これらの事業は、西宮市市制施行100周年記念まちなかにぎわい事業推進会議（※）の補助対象事業として認定されたものであり、寄付金は各事業に係る補助金の財源として活用します。

※ まちなかにぎわい事業推進会議とは、市民団体や事業者などの発意による100周年記念事業の取組みを支援するため、市内で活動する様々な団体の長などを構成員として設置された会議体です。

1. 第12回廣田神社浪曲寄席

目標寄付額：205,000円

受付期間：2025年8月8日～2025年9月18日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=538

2. クリエイターズリスト展 in 西宮 2025

目標寄付額：218,000円

受付期間：2025年8月21日～2025年10月1日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=573

※ 2025年8月21日10時頃よりアクセスできます

3. アメリカンミュージックフェスVol1(2025)

目標寄付額：500,000円

受付期間：2025年8月22日～2025年10月2日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=575

※ 2025年8月22日10時頃よりアクセスできます

4. 周年記念イベント☆みんなが主役!スポーツでつながろう!

目標寄付額：500,000円

受付期間：2025年8月29日～2025年10月9日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=577

※ 2025年8月29日10時頃よりアクセスできます

5. 西宮吹奏学会おいぼれバンド第4回不定期演奏会

目標寄付額：500,000円

受付期間：2025年8月29日～2025年10月9日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=539

※ 2025年8月29日10時頃よりアクセスできます

6. 2025西宮ぎゃらりーさんぽ

目標寄付額：309,000円

受付期間：2025年8月29日～2025年10月9日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=556

※ 2025年8月29日10時頃よりアクセスできます

※ 受付期間や募集金額は、変更の可能性があります。

■株式会社さとふると株式会社CAMPFIREの取り組みについて

株式会社さとふると「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」を運営する株式会社CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島 真）は、業務提携を結んでいます。両サイトにてふるさと納税制度を活用した自治体のクラウドファンディングプロジェクトへの寄付受け付けを行っているほか、自治体へ事業の企画アドバイスや記事の制作支援を協力して実施しています。本事業は「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」からも寄付申込みが可能です。

株式会社さとふるは、今後もさまざまな取り組みを通じて地域の生産者や自治体に寄り添いながら、地域活性化を推進します。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

■株式会社CAMPFIREについて

株式会社CAMPFIREは、あらゆるファイナンスニーズに応えるべく、“資金調達の民主化”をミッションに、個人やクリエイター、企業、NPO、大学、地方自治体など、さまざまな挑戦を後押ししています。1人でも・1円でも多くお金がなめらかに流通する世界を目指して、CAMPFIRE経済圏をつくっています。詳細はこちら(https://camp-fire.jp/)をご覧ください。

