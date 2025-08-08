【神保町シアター】昭和を駆け抜けた伝説の二枚目スターが銀幕によみがえる――　生誕90年を迎えた俳優・田宮二郎の映画人生を振り返る特集上映 　8/16(土)より

株式会社小学館

監督・出演者・テーマなど様々な角度から作品にスポットを当て、古き良き日本映画をフィルムで上映する、本の街の名画座・神保町シアター。今回は、43歳の若さで突然この世を去った伝説のスター・田宮二郎の特集です。

田宮といえば、映画とドラマで主演した『白い巨塔』やクイズ番組「クイズタイムショック」の司会者として記憶に残っている方が多いかもしれませんが、今回は、映画スターとしての田宮に大注目。

モデルから映画俳優に転身した田宮は、勝新太郎主演『悪名』(1961年) で勝の相棒役に抜擢されたことにより一気にスターダムにのし上がり、その抜群のスタイルと洗練された身のこなしで、「黒」シリーズや「犬」シリーズといった主演シリーズを次々とヒットさせ、 “昭和のクールガイ” と呼ばれるスター俳優として活躍しました。

今回は生誕90年を記念し、代表作はもちろんのこと、未ソフト化や映画配信サービスで視聴できない貴重な作品もセレクトし、映画ファンの期待にもお応えします。今も色褪せることのない唯一無二のスター俳優の活躍を、全作品フィルム上映でご堪能ください。

***********************************

《特集上映》

生誕90年

よみがえる田宮二郎 2025

2025年8月16日(土) ～ 9月5日(金)

神保町シアター

（千代田区神田神保町1-23 TEL.03-5281-5132）

入場料金＝一般1400円、シニア1200円、学生1000円

＊8月19日(火) は、設備点検のため休館します

***********************************

神保町シアター ホームページ

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/)

「生誕90年―― よみがえる田宮二郎 2025」特集上映ページはこちら

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/tamiya2.html

【上映作品】

女の一生(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/tamiya2_list.html#movie01)

1962(昭和37)年

監督＝増村保造 原作＝森本薫

共演＝京マチ子、高橋昌也、東山千栄子

夜の配当(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/tamiya2_list.html#movie02)

1963(昭和38)年

監督＝田中重雄 原作＝梶山季之

共演＝藤由起子、高松英郎、浜田ゆう子

銭のとれる男(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/tamiya2_list.html#movie03)

1966(昭和41)年

監督＝村野鐵太郎

共演＝藤巻潤、江波杏子、水谷良重

復讐の切り札(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/tamiya2_list.html#movie04)

1966(昭和41)年

監督＝瑞穂春海 原作＝松浦健郎

共演＝江波杏子、待田京介、見明凡太郎

宿無し犬(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/tamiya2_list.html#movie05)

1964(昭和39)年

監督＝田中徳三

共演＝天知茂、江波杏子、坂本スミ子

黒の切り札(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/tamiya2_list.html#movie06)

1964(昭和39)年

監督＝井上梅次

共演＝宇津井健、山下洵一郎、待田京介

密告者(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/tamiya2_list.html#movie07)

1965(昭和40)年

監督＝田中重雄 原作＝高木彬光

共演＝藤村志保、江波杏子、滝田裕介

スパイ(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/tamiya2_list.html#movie08)

1965(昭和40)年

監督＝山本薩夫 原作＝夏堀正元

共演＝小川真由美、中谷一郎、山本学

復讐の牙(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/tamiya2_list.html#movie09)

1965(昭和40)年

監督＝井上梅次

共演＝小山明子、滝瑛子、丸井太郎

脂のしたたり(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/tamiya2_list.html#movie10)

1966(昭和41)年

監督＝田中徳三 原作＝黒岩重吾

共演＝富士真奈美、久保菜穂子、成田三樹夫

大悪党(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/tamiya2_list.html#movie11)

1968(昭和43)年

監督＝増村保造 原作＝円山雅也

共演＝佐藤慶、緑魔子、倉石功

以上、全11作品

◎上映スケジュール等は、劇場ホームページでご確認ください。