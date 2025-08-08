空前の“せいろ蒸し”ブーム！ 『ワタナベマキのサッと蒸し、ほっこり蒸し』真夏の大増刷です

株式会社ＮＨＫ出版『ワタナベマキのサッと蒸し、ほっこり蒸し』

人気の料理研究家・ワタナベマキさんが新提案。旬の食材を味わう、新しい蒸し料理レシピ55品を収載した『ワタナベマキのサッと蒸し、ほっこり蒸し』（2024年10月19日・NHK出版刊行）が、この夏、大増刷しました。 旬の夏野菜を使った蒸し料理レシピも満載です！

フライパンでサッと、せいろでじっくり＆ほっこり。「蒸す」からおいしいレシピ集！

NHK「きょうの料理」で人気の料理研究家・ワタナベマキさんによる新提案です。フライパンに食材と調味料を入れて“サッと”蒸せば、手間をかけずに気のきいた一品のでき上がり。せいろでじっくり蒸す“ほっこり”料理は、そのまま食卓に出しておもてなしにもピッタリです。

蒸し料理は少ない油でつくれて、軽くてヘルシー。ゆで汁にうまみが流れ出ないので、素材の味が活きます！ 旬の食材をとり入れた日々のおかずから、おやつやハレの日の料理まで、多彩に活躍すること間違いなしの、新しい蒸し料理レシピ55品を収載しています。

増刷を記念しておすすめレシピ公開中！

忙しい朝に助かる朝ごはんセットのレシピを公開しました。堅くなったフランスパンはモッチリ、

ホカホカです。ぜひご覧ください。

NHK出版デジタルマガジン :https://mag.nhk-book.co.jp/article/76264忙しい朝にもぴったり！『ワタナベマキのサッと蒸し、ほっこり蒸し』内容

まえがき

フライパンで サッと蒸し

・基本の蒸し方１.フライパン蒸し

せいろ＆フライパンで ほっこり蒸し

・基本の蒸し方２.せいろ蒸し

・基本の蒸し方３.直蒸し（地獄蒸し）

蒸し物をおいしく、安全に

うちで人気のベスト10

蒸し鶏のレモンしょうがだれ、れんこんシューマイ、長芋の明太子蒸し、大根と鶏ひき肉の重ね蒸し、春キャベツと豚肉のあさり蒸し、スペアリブと青菜の豆豉（トーチ）蒸し、新にんにくの丸ごと蒸し、韓国風卵蒸し、黒豆のシロップ漬け、〈大人味にアレンジ！〉黒豆ときんかんのラム酒あえ、朝ごはんセット

蒸し鶏のレモンしょうがだれ大根と鶏ひき肉の重ね蒸し

秋冬の旬を蒸す

たまねぎの丸ごと包み蒸し、厚切り大根の昆布蒸し、さつまいもの梅蒸し、かぼちゃのバターベーコン蒸し、レタスのごま柚子蒸し、いろいろきのこのアンチョビ蒸し、ブロッコリーのクタクタ蒸し、にんじんと牛肉のコチュジャン蒸し、れんこんと牛肉の豆板醬（トーバンジャン）蒸し、大根と豚肉の黒酢オイスター蒸し、白菜と豚肉のミルフィーユ蒸し、里芋と豚肉のみそ蒸し、ゆり根だんごとかぶの梅蒸し、かき、小松菜、ねぎの柚子オイル蒸し、ぶりの柚子みぞれ蒸し、たらとカリフラワーのバター蒸し、たらとれんこんの塩昆布蒸し、さけとじゃがいもの豆板醬蒸し、蒸し豆腐、厚揚げとせりのカレー蒸し

さつまいもの梅蒸したらとカリフラワーのバター蒸し

蒸し鶏が便利！

フライパン蒸し鶏、ささ身の塩こうじ蒸し、〈フライパン蒸し鶏で〉蒸し鶏のプロバンス風、きゅうりと蒸し鶏のレモンマリネ、〈ささ身の塩こうじ蒸しで〉蒸しささ身と卵焼きのお弁当、蒸しささ身のにゅうめん

春夏の旬を蒸す

丸ごとピーマンのオリーブ蒸し、アスパラガスの桜えび蒸し、蒸し枝豆、米なす蒸しのバターじょうゆ、夏野菜のビネガー蒸し、そら豆の茶碗蒸し、なすの肉巻き蒸し、春キャベツと豚肉の梅蒸し、レタスと豚肉の黒酢オイスター蒸し、ピーマンと豚肉のしょうがオイスター蒸し、とうもろこしと鶏肉の粒マスタード蒸し、なす、トマト、豚ひき肉の重ね蒸し、ゴーヤーの肉詰め蒸し、えびのジンジャー蒸し

丸ごとピーマンのオリーブ蒸しゴーヤーの肉詰め蒸し

【column】せいろがあれば…… お赤飯

おやつも蒸して

蒸しフルーツ、蒸しパン、豆乳プリン

蒸しパン著者紹介ワタナベ マキ

料理研究家。グラフィックデザイナー、ケータリングサービスなどの活動を経て、料理研究家として雑誌・広告などで活躍。祖母・母仕込みの和食に、洋風・エスニックなどのエッセンスを加味したおしゃれで季節感のある家庭料理と、ナチュラルで丁寧な暮らしが多くの支持を集めている。

商品情報『ワタナベマキのサッと蒸し、ほっこり蒸し』

著者：ワタナベマキ

出版社：NHK出版

定価：1,650円（税込）

発売日：2024年10月19日

判型：B5判並製

ページ数：96ページ

ISBN：978-4-14-033332-7

▼ご購入はこちら

Amazon➝https://www.amazon.co.jp/dp/4140333324

楽天ブックス➝https://books.rakuten.co.jp/rb/17983984/

NHK出版➝https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000333322024.html

【関連商品】

『ワタナベマキのいまどき乾物料理』

著者：ワタナベマキ

出版社：NHK出版

定価：1,595円（税込）

発売日：2022年10月19日

判型：B5判並製

ページ数：96ページ

ISBN：978-4-14-033325-9

▼ご購入はこちら

Amazon➝https://www.amazon.co.jp/dp/4140333251

楽天ブックス➝https://books.rakuten.co.jp/rb/17268406/

NHK出版➝https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000333252022.html