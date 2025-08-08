島崎遥香・ISSEI出演『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』第3話 新規場面写真11点 ＆ あらすじ 解禁！これまでの放送はTVerでも無料見逃し配信中！

株式会社CBCテレビ

もしも「恋愛」がなかったら、世界はどうなる――？

恋愛感情がないから、独占欲もないし、嫉妬も束縛もない。特定の相手を決めないから、失恋して傷つくこともないし、いろんな人とセックスだって自由。

でもこの世界にも、恋愛感情を持つ少数派の人間もいて…。「レンアイ」と呼ばれ、冷たい目を向けられるマイノリティたちは、周りからの理解の得られなさに苦しみながら葛藤する日々を送る。主人公の乙葉もそんな「レンアイ」のひとりで…。

本作は21年に恋愛ウェブメディアAM（アム）で連載されると、“恋愛することが普通じゃない”という独自の世界観で描かれる物語が共感を集め、大きな話題を呼んだコミック『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』の待望のドラマ化。

恋愛がない世界で、ひとりの人を特別に好きになる「レンアイ」であることを自覚し、葛藤する主人公・乙葉を演じるのは島崎遥香。同じく「レンアイ」でありながら、乙葉とは違い感情を隠しながら生きる青年・ハレを演じるのはISSEI。パートナーがいることをオープンにして自らの営むカフェで「レンアイ」たちに寄り添うCoi-Cafeの店主・紘香を福田沙紀、過去の恋愛での失敗を引きずるCoi-Cafeの常連・ナギを渋谷謙人が演じる。さらに、恋愛感情をもたない “普通の人”でありながら乙葉に想いを寄せられる青年・ 太一を中山優馬が演じる。

原作はドラマ化でも話題となった『真・女性に風俗って必要ですか?』（ドラマタイトル『ジョフウ ～女性に××××って必要ですか？～』）など、仕事、恋愛、結婚、悩みの尽きないアラサー女性の心情を赤裸々に描くタッチで知られる作家・ヤチナツ。脚本は作詞家としてハロプロ楽曲をはじめ多数のアーティストへ作詞提供するほか、23年発表の小説「##NAME##」が芥川賞候補作に選ばれるなど作家としても活躍する児玉雨子。本作で初の脚本を務める児玉が同世代であるヤチナツの原作を脚本化し、「ひとを好きになるとは何のか？」を見つめなおす異色のラブストーリーが誕生した。

(C)『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』製作委員会★乙葉（島崎遥香）は太一（中山優馬）に、ハレ（ISSEI）は紘香(福田沙紀)に、それぞれの想いを告白しようと決心。果たして「レンアイ」2人の気持ちは、意中の相手に届くのか？その恋の行方に注目！第3話の新規場面写真11点が到着！

また、毎話変わるエンディング主題歌にも注目！第3話のエンディング主題歌はリアクション ザ ブッタ「常夜灯」！Vo&Ba 佐々木直人は「少数派である自分に向き合う苦しさ、それを打ち明ける不安と葛藤、寄り添おうとする人の愛とエゴ、まさに自分が曲にしたいと思っているそのものが描かれていて本当に共感しました。」と語り、マイノリティであることに悩む乙葉、彼女を支えたい気持ちが募っているナギの目線でも作詞されている。

第3話 あらすじ 解禁！

第3話 あらすじ

片思いの相手、太一（中山優馬）が幼馴染の葵（山谷花純）とセックスしていたことを知りショックを受けた乙葉（島崎遥香）。泣き崩れる乙葉をハレ（ISSEI）は自宅へと誘い込む。お互いに特定の人を好きになる少数派の「レンアイ」であり、これまで支え合ってきた二人は初めて一夜を共にするー。一方、ハレの片思いの相手である紘香(福田沙紀)には遠距離中のパートナーがいることを知りつつ、想いが抑えきれないハレは告白を決意する。時を同じくして乙葉も自分が「レンアイ」であり、恋をしていることを伝えようと太一を呼び出すー・・・。

【概要】

タイトル：もしも世界に「レンアイ」がなかったら

放送曜日・時間：木曜 深夜0時58分 ※初回は7/31。詳細はHPなどをご確認ください。

放送エリア：CBCテレビローカルエリア放送 ※ほか調整中

8/8（金）深夜1時53分よりチューリップテレビにて毎週放送

放送後よりTVerにて見逃し配信予定 https://tver.jp/series/sr6aeovy8g1

製作：API／CBCテレビ

製作著作：『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』製作委員会

出演：島崎遥香 ISSEI 渋谷謙人 福田沙紀 山谷花純 片山萌美 ビッケブランカ 花田優里音 ／ 中山優馬

脚本：児玉雨子 花田麻衣子 今和紀

演出：今和紀

オープニング主題歌：THE SIXTH LIE「タイムカプセル (feat. KIMIKA）」

エンディング主題歌：<第1話>Ran「なんでもない人」 <第2話> Caity「違う世界に生まれた僕ら」

<第3話> リアクション ザ ブッタ「常夜灯」 <第4話> 夜々「Let go」 <第5話> chef’s「メイブルー」 <第6話> shallm「コンビニアイス」 ／ <配信オリジナルストーリー> 奥崎海斗「ホウセンカ」

キャストビリング：島崎遥香 ISSEI

原作：『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』 ヤチナツ／DPNブックス（コミックなにとぞ）

