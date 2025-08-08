【男女1000人に聞いた】美容医師役が似合うと思う男性芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■この人なら任せたい！美容医師役がハマる男性芸能人ランキング！

ドラマや映画で登場する美容医師は、知的さと洗練された雰囲気を併せ持つ魅力的な存在。

そんな役柄がハマりそうな男性芸能人といえば、あなたは誰を思い浮かべますか？

そこで今回は、業界最大級の美容専門医師転職エージェント『美容医局』と共同で、全国の男女1000名を対象に「美容医師役が似合うと思う男性芸能人」についてのアンケートをおこないました。

「美容医師役が似合うと思う男性芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

調査日：2025年7月22日 ～2025年7月30日

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「美容医師役が似合う」と思う男性芸能人を1人教えてください。

質問2：その男性芸能人を選んだ理由を教えてください。

◆第1位 木村拓哉 103票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・かっこいいから。（10代・女性）

・イケメンだから。（20代・女性）

・完璧な手術をしてくれそうだから。（30代・女性）

・顔が整っているし、若々しいから。（40代・女性）

・何しても似合う。（40代・男性）

・イケメンで説得力のありそうな顔立ちだからです。（50代・男性）

・50代でもかっこいい！（50代・女性）

第1位に輝いた「木村拓哉」さんは、知的で洗練された雰囲気と圧倒的な存在感を兼ね備えた俳優。

白衣姿が似合う清潔感と信頼感、さらに柔らかな物腰も理想の美容医師像にぴったりですよね。

◆第2位 GACKT 67票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・かっこいいから。（10代・女性）

・美容に力を入れているから。（20代・男性）

・普段からスタイリッシュで洗練されているから。（40代・男性）

・雰囲気があって器用そう。（40代・男性）

・美にこだわってそうなので。（40代・男性）

・自身に完成された美しさがあるので、こうなれるかもという希望や信頼が持てそうだから。（50代・女性）

第2位の「GACKT」さんは、その圧倒的なビジュアルとミステリアスな雰囲気が「カリスマ美容医師」にふさわしいと高評価。

ストイックで美意識の高いイメージも、美容医師役に適していますよね。

◆第3位 ディーン・フジオカ 63票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・見た目が似合いそうだから。（20代・女性）

・整った顔立ちと端正な佇まいが「美容」や「美」に関心を持つ医師像にピッタリだと感じるから。（30代・男性）

・綺麗な顔立ちで一番イメージできたから。（30代・女性）

・艶っぽい方でぴったりです。（40代・男性）

・きりっとした感じで、メスが似合うと思う。（40代・女性）

・美を追求していそうだから。（50代・男性）

第3位にランクインした「ディーン・フジオカ」さんは、上品で落ち着いた佇まいと知的な雰囲気が魅力。

洗練されたルックスが「信頼できる美容医師像」にぴったりと支持を集めました。

◆第4位 及川光博 53票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・イケメンで白衣がとても似合うから。（20代・女性）

・美容に気を使っていそう。（30代・女性）

・年齢を重ねても王子様って感じでかわらない。（40代・男性）

・女装も似合いそうなくらいきれいな顔立ちやカラダのラインしてるから。（40代・女性）

・元祖王子キャラであり、美にこだわった医師を演じてくれそうなため。（50代・女性）

第4位の「及川光博」さんは、華やかさと品のある雰囲気が特徴。

エレガントな佇まいや独特の色気が美意識の高い美容医師役にぴったりで、優雅で安心感のあるキャラクターも魅力です。

◆第5位 福山雅治 45票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・男前だから。（20代・男性）

・清潔感と貫禄があるから。（30代・男性）

・かっこよくて知的さがある。（40代・男性）

・体格が良くて貫禄がある。（50代・男性）

・美男子だから。（50代・男性）

第5位に選ばれた「福山雅治」さんは、大人の色気と落ち着いた雰囲気で「信頼感のある美容医師」というイメージにぴったり。

洗練されたルックスと穏やかな語り口が、「こんな先生なら通いたい」と思わせますよね。

◆同率第6位～第10位

ここからは同率第6位から第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

同率第6位 氷川きよし 31票

・ピッタリ似合いそう。（20代・女性）

・中性的で綺麗なイメージなので似合うと思ったから。（30代・女性）

・普段から見た目に気を遣っているように見えるから、役にぴったりだと思う。（30代・女性）

同率第6位 唐沢寿明 31票

・医者役が一番似合う。（20代・男性）

・白い巨塔のイメージ。（50代・男性）

・昔、白い巨塔で医者役が似合っていたし、美容医師になったとこを見てみたいから。（50代・女性）

第8位 沢村一樹 29票

・真面目そうな所と美や女性へのこだわりがある所がはまりそうでした。（40代・女性）

・ゴッドハンドな感じがするし、本人の顔もいつまでも若々しいので。（40代・女性）

第9位 佐藤健 25票

・イケメンだから。（10代・男性）

・美容医師にいそうだから。（10代・男性）

第10位 藤木直人 24票

・顔立ちもいいし知的だから。（30代・女性）

・「清潔感」「上品さ」「知的さ」といった、美容医師に求められる要素がすべて備わっていると感じるから。（30代・男性）

ということで今回のランキングは以下のようになりました。

今回の調査では、美容医師役が似合う男性芸能人の第1位に木村拓哉さんが選ばれ、圧倒的な存在感と信頼感が評価されました。

続くGACKTさんはカリスマ性と美意識の高さ、ディーン・フジオカさんは知的で洗練された雰囲気が支持されました。

いずれも「理想の美容医師像」にふさわしい魅力を備えた俳優たちが上位にランクインしています。

あなたが「美容医師役が似合う」と思う男性芸能人はいましたか？

ぜひチェックしてみてくださいね！

