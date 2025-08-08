【女性400人に聞いた】理想の目元だと思う女性芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■目は口ほどに美しい。理想の目元を持つ女性芸能人TOP10！

第一印象を大きく左右する「目元」。

ぱっちりした二重、涼しげな切れ長、優しげなまなざし--女性にとって理想の目元はさまざまです。

そこで今回は、HAABクリニックと共同で、全国の女性400名を対象に「理想の目元だと思う女性芸能人」についてアンケートを実施しました。

「理想の目元だと思う女性芸能人に関するアンケート」調査概要

調査期間：2025年7月22日 ～ 7月30日

調査機関：株式会社NEXER（自社調査）

調査対象：全国の女性

有効回答数：400サンプル

調査方法：インターネット調査

質問内容：

質問1：あなたが「理想の目元」だと思う女性芸能人を1人教えてください。

質問2：その女性芸能人を選んだ理由を教えてください。

◆第1位 北川景子 47票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・きれいだから。（10代）

・猫目で可愛い。（30代）

・涼しげな目元。（30代）

・アーモンドアイが可愛いから。（30代）

・切れ長で綺麗な目元だから。（30代）

・大きいのにキリッと涼しげな目元をしてるから。（40代）

・知的で涼しげだから。（50代）

・涼しげな凛とした芯の通った目元に美しさがあり、笑った時の優しげなのもかわいい。（50代）

第1位に選ばれた「北川景子」さんは、くっきりとした二重と知的でクールなまなざしが印象的。

メイク映えする目元と整った顔立ちが、多くの女性にとって理想の存在となっています。

◆第2位 橋本環奈 24票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・目が大きいから。（10代）

・目がまん丸で「ザ・かわいい」だから。（20代）

・目の色や形が綺麗。（20代）

・顔立ちがきれいだから。（30代）

・ぱっちりしていて可愛いから。（40代）

・色素が薄いブラウンアイで丸こっくて大きな瞳がきれいだから。（40代）

・ブラウンアイで大きくて綺麗な目をしているから。（40代）

第2位にランクインした「橋本環奈」さんは、ぱっちりと大きな瞳と愛らしい表情が魅力。

キュートな目元に憧れる女性たちから高い支持を集めました。

◆同率第3位 石原さとみ 23票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・可愛いから。（10代）

・目元だけでなく全てが理想なので。（20代）

・タレ目でおおきくて可愛いから。（20代）

・笑顔でも真顔でもいつも目元がキラキラしているから。（30代）

・くりっと大きくて可愛いから。（40代）

第3位に選ばれた「石原さとみ」さんは、柔らかくて親しみやすいまなざしが印象的。

ナチュラルで温かみのある目元に、多くの女性が理想を感じているようです。

◆同率第3位 今田美桜 23票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・二重で目が大きいから。（10代）

・ぱっちりしててかわいい。（20代）

・大きくて猫目っぽい目に憧れているから。（30代）

・自然な二重で目が大きく整っているから。（30代）

・まんまるクリクリ、小動物みたいな目。自分と正反対だから憧れる。（40代）

第4位にランクインした「今田美桜」さんは、大きくて印象的な瞳が特徴。

華やかで存在感のある目元に、多くの女性が強い憧れを抱いているようです。

◆第5位 綾瀬はるか 20票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・きれいな目をしている。（30代）

・目が魅力的。（30代）

・やさしげな目元がうらやましいから。（40代）

・ぱっちりでかわいくて印象的なので。（40代）

・優しそうな目をしているから。（50代）

第5位の「綾瀬はるか」さんは、穏やかで優しいまなざしが魅力。

落ち着いた印象の目元に、理想の女性像を重ねる人が多いようです。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 中条あやみ 14票

・理想のサイズ感。（30代）

・サイズがでか過ぎないのに目が印象的で綺麗。（40代）

同率第7位 浜辺美波 13票

・全体的に顔が整っていてかわいらしさがあると思ったから。（20代）

・ぱっちり二重で笑った時の目も理想。（30代）

同率第7位 新垣結衣 13票

・二重の感じとくりっとした感じの目が好きだから。（30代）

・優しそうな目元で、誰からも愛されそうな雰囲気をしているから。（30代）

同率第7位 広瀬すず 13票

・目が大きくて可愛くてあこがれるから。（30代）

・ぱっちり大きな目で、可愛くも綺麗にも見える。（50代）

第10位 佐々木希 10票

・美人だから。（30代）

・優しくて可愛い目元。（50代）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

理想の目元を持つ女性芸能人として第1位に北川景子さんが選ばれ、凛とした美しさと目力が多くの支持を集めました。

第2位には橋本環奈さんがランクイン。ぱっちりとした愛らしい瞳に憧れる声が多数寄せられました。それぞれ異なる魅力を持つ目元が、多くの女性たちの理想像となっていることがわかります。

あなたが「理想の目元」だと思う女性芸能人はランクインしていましたか？

ぜひチェックしてみてくださいね！

