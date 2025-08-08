【女性400人に聞いた】理想の目元だと思う女性芸能人ランキング！

■目は口ほどに美しい。理想の目元を持つ女性芸能人TOP10！


第一印象を大きく左右する「目元」。


ぱっちりした二重、涼しげな切れ長、優しげなまなざし--女性にとって理想の目元はさまざまです。



そこで今回は、HAABクリニックと共同で、全国の女性400名を対象に「理想の目元だと思う女性芸能人」についてアンケートを実施しました。




「理想の目元だと思う女性芸能人に関するアンケート」調査概要


調査期間：2025年7月22日 ～ 7月30日


調査機関：株式会社NEXER（自社調査）


調査対象：全国の女性


有効回答数：400サンプル


調査方法：インターネット調査


質問内容：


質問1：あなたが「理想の目元」だと思う女性芸能人を1人教えてください。


質問2：その女性芸能人を選んだ理由を教えてください。




◆第1位　北川景子　47票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・きれいだから。（10代）


・猫目で可愛い。（30代）


・涼しげな目元。（30代）


・アーモンドアイが可愛いから。（30代）


・切れ長で綺麗な目元だから。（30代）


・大きいのにキリッと涼しげな目元をしてるから。（40代）


・知的で涼しげだから。（50代）


・涼しげな凛とした芯の通った目元に美しさがあり、笑った時の優しげなのもかわいい。（50代）



第1位に選ばれた「北川景子」さんは、くっきりとした二重と知的でクールなまなざしが印象的。


メイク映えする目元と整った顔立ちが、多くの女性にとって理想の存在となっています。




◆第2位　橋本環奈　24票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・目が大きいから。（10代）


・目がまん丸で「ザ・かわいい」だから。（20代）


・目の色や形が綺麗。（20代）


・顔立ちがきれいだから。（30代）


・ぱっちりしていて可愛いから。（40代）


・色素が薄いブラウンアイで丸こっくて大きな瞳がきれいだから。（40代）


・ブラウンアイで大きくて綺麗な目をしているから。（40代）



第2位にランクインした「橋本環奈」さんは、ぱっちりと大きな瞳と愛らしい表情が魅力。


キュートな目元に憧れる女性たちから高い支持を集めました。




◆同率第3位　石原さとみ　23票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・可愛いから。（10代）


・目元だけでなく全てが理想なので。（20代）


・タレ目でおおきくて可愛いから。（20代）


・笑顔でも真顔でもいつも目元がキラキラしているから。（30代）


・くりっと大きくて可愛いから。（40代）



第3位に選ばれた「石原さとみ」さんは、柔らかくて親しみやすいまなざしが印象的。


ナチュラルで温かみのある目元に、多くの女性が理想を感じているようです。




◆同率第3位　今田美桜　23票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・二重で目が大きいから。（10代）


・ぱっちりしててかわいい。（20代）


・大きくて猫目っぽい目に憧れているから。（30代）


・自然な二重で目が大きく整っているから。（30代）


・まんまるクリクリ、小動物みたいな目。自分と正反対だから憧れる。（40代）



第4位にランクインした「今田美桜」さんは、大きくて印象的な瞳が特徴。


華やかで存在感のある目元に、多くの女性が強い憧れを抱いているようです。




◆第5位　綾瀬はるか　20票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・きれいな目をしている。（30代）


・目が魅力的。（30代）


・やさしげな目元がうらやましいから。（40代）


・ぱっちりでかわいくて印象的なので。（40代）


・優しそうな目をしているから。（50代）



第5位の「綾瀬はるか」さんは、穏やかで優しいまなざしが魅力。


落ち着いた印象の目元に、理想の女性像を重ねる人が多いようです。




◆第6位～第10位


ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。



第6位　中条あやみ　14票


・理想のサイズ感。（30代）


・サイズがでか過ぎないのに目が印象的で綺麗。（40代）




同率第7位　浜辺美波　13票


・全体的に顔が整っていてかわいらしさがあると思ったから。（20代）


・ぱっちり二重で笑った時の目も理想。（30代）




同率第7位　新垣結衣　13票


・二重の感じとくりっとした感じの目が好きだから。（30代）


・優しそうな目元で、誰からも愛されそうな雰囲気をしているから。（30代）




同率第7位　広瀬すず　13票


・目が大きくて可愛くてあこがれるから。（30代）


・ぱっちり大きな目で、可愛くも綺麗にも見える。（50代）




第10位　佐々木希　10票


・美人だから。（30代）


・優しくて可愛い目元。（50代）




ということで今回は、以下のようなランキングになりました。






理想の目元を持つ女性芸能人として第1位に北川景子さんが選ばれ、凛とした美しさと目力が多くの支持を集めました。


第2位には橋本環奈さんがランクイン。ぱっちりとした愛らしい瞳に憧れる声が多数寄せられました。それぞれ異なる魅力を持つ目元が、多くの女性たちの理想像となっていることがわかります。



あなたが「理想の目元」だと思う女性芸能人はランクインしていましたか？


ぜひチェックしてみてくださいね！





