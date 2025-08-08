ヒコロヒーさん、「ゆる言語学ラジオ」水野太貴さんから推薦コメント到着！８万部突破！俵万智さん『生きる言葉』(新潮新書刊)
『サラダ記念日』でお馴染み、歌人・俵万智さんのはじめての言葉をめぐる論考作品『生きる言葉』が、4月17日に発売されました。各メディアで話題沸騰、重版続々で現在８万部を突破した本作。この度、ヒコロヒーさんと「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんから推薦コメントが到着しました！
スマホとネットが日常の一部となり、顔の見えない人ともコミュニケーションできる現代社会は、便利な反面、じつにやっかいです。「言葉の力が生きる力」とも言える時代に、日本語の足腰をどう鍛えるか、大切なことは何なのか……恋愛、子育て、ドラマ、歌会、SNS、AIなど、様々なシーンでの言葉のあり方を、歌人ならではの視点と自身の体験から徹底考察します。言葉を愛してやまないプロフェッショナルが考える「コミュ力」の真価とは――。
本書では、現代を代表する歌人ならではの「言葉」をめぐる考察が、実体験とともに続々展開されます。塩梅が難しい恋愛や日常の言葉、子育てを通して知った言葉の愉しさ・奥深さ、ネットやSNS上で出合う予想外の反応、演劇の舞台やドラマの中のセリフの妙、歌会ならではの体験と効用、和歌がコミュニケーションの中心だった「源氏物語」の時代から「万智さんAI」の現在地まで――日本語の足腰を鍛え、思いを相手に届けるために大切なことは何か、言葉のとびかう様々な現場で考え抜きました。歌集、評伝、エッセイなど多くの著作のある俵さんですが、自身初めてとなる熱のこもった言葉をめぐる論考作品です。
■ヒコロヒーさん、「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんから推薦コメント到着！
大ヒット中の本作になんと、ヒコロヒーさん、「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんからコメントを頂戴しました！
かの谷川俊太郎さんに「現代詩の敵」と最大の賛辞を受けた女による、凄まじい分析評論
――ヒコロヒーさん
気を抜くと、人は言葉に使われてしまう。言葉を飼いならすヒントが詰まっている
――水野太貴さん（「ゆる言語学ラジオ」スピーカー）
■本書の読みどころをピックアップ！- 「ゲームに夢中」の息子を説得した例え話
- 日本語をリズミカルにする魔法
- 「曖昧表現」も使いすぎると滑る
- トゲのある言葉に傷つかないために
- 日本語は「×」ではなく「〇」で終わる
- 「贅沢」を感じられる言葉遣い
- 「コミュ力」という教科はない
- 今も気になる『サラダ記念日』の「ある部分」
「はじめに」の試し読みはこちら :
https://www.shinchosha.co.jp/book/611083/preview/
■ 目次
はじめに
1 「コミュ力」という教科はない
ヘレン・ケラーの「WATER」／絵本は生身のコミュニケーションツール／自然の中で「めいっぱい遊ぶ」／山奥の全寮制中学／過不足なく気持ちを伝える／言葉の力を鍛えてくれるもの／渋柿を甘くする知恵／スマホなしの中高時代／「みんな仲良く」と言われ続けて
【コラム】10才のひとり旅
2 ダイアローグとモノローグ
「それはでも、あれじゃないか」／つかこうへいさんの稽古場／野田秀樹さんの稽古場／同じ言葉を違う文脈で／「愛の不時着」リ・ジョンヒョクの言葉
【コラム】心の中の音楽を
3 気分のアガる表現
ラップも短歌も言葉のアート／夢中・得意・努力／息子との様々な言葉遊び／相手へのリスペクト／日本語ラップの独自の土壌／句またがり的韻踏み／日本語をリズミカルにする魔法
【コラム】川原繁人先生との出会い
4 言葉が拒まれるとき
思いがけない反応／クソリプに学ぶ／しゃべる家電たち
【コラム】詩が日常にある国
5 言い切りは優しくないのか
何でもハラスメント／マルで終わる日本語／「曖昧表現が好き」という感覚／いろいろな「界隈」／言葉の輪郭を曖昧にする「も」
【コラム】流行語の難しさ
6 子どもの真っすぐな問いに答える
本質をついてくる質問【なんで悲しいときに涙が出るのか？】【説明できないわからない気持ちがあるのはなんで？】【人間はどうして勉強しなきゃいけないの？】他
【コラム】賢い人って、どういう人？
7 恋する心の言語化、読者への意識
ヒコロヒー『黙って喋って』の魅力／塩梅が大事／どういう状況で読まれるか／言葉のマジック
【コラム】河野裕子の恋の歌
8 言葉がどう伝わるかを目撃するとき
歌会のススメ／読者が参加して完成する／歌うに値する体験
【コラム】「夜の街」から生まれた『ホスト万葉集』
9 和歌ならではの凝縮力と喚起力
最重要のコミュニケーションツール／一生をかけての答え合わせ／『枕草子』にみる美意識／『源氏物語』という装置／和泉式部、尋常でない言葉のセンス／「宿ってしまった歌」とは／道長の「あの一首」
【コラム】短歌の現場、言葉探しの旅
10 そこに「心」の種はあるか
1から100より0から1を／万智さんAI／AIの優しさにグッときて／やるじゃないか、AI／作品の価値を決めるもの
【コラム】非正規の翼
11 言葉は疑うに値する
「贅沢」を感じられる言葉遣い／谷川俊太郎さんのこと
おわりに
■ 書籍内容紹介
スマホとネットが日常の一部となり、顔の見えない人ともコミュニケーションできる現代社会は、便利な反面、やっかいでもある。言葉の力が生きる力とも言える時代に、日本語の足腰をどう鍛えるか、大切なことは何か――恋愛、子育て、ドラマ、歌会、SNS、AIなど、様々なシーンでの言葉のつかい方を、歌人ならではの視点で、実体験をふまえて考察する。
■ 著者紹介：俵万智（たわら・まち）
1962（昭和37）年大阪府生まれ。歌人。早稲田大学第一文学部卒業。学生時代に佐佐木幸綱氏の影響を受け、短歌を始める。1987年に『サラダ記念日』が280万部のベストセラーとなり社会現象に。88年に現代歌人協会賞、2021年に迢空賞を受賞。『チョコレート革命』『未来のサイズ』『アボカドの種』『愛する源氏物語』の他、歌集、評伝、エッセイなど多くの著書がある。
■ 書籍データ
【タイトル】生きる言葉
【著者名】俵万智
【発売日】2025年4月17日
【造本】新潮新書／新書版ソフトカバー
【定価】1,034円（税込）
【ISBN】978-4-10-611083-2
【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/611083/