インプレスカレンダー2026年版は全55点を発売 数量限定特別版や完全受注販売のフォトパネル付きプレミアム版も登場2025年8月8日(金)より予約開始

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志)は、2026年向けのカレンダー「インプレスカレンダー2026年版」を2025年9月16日(火)より順次発売いたします。2026年版では、数量限定の特別版や、完全受注販売のフォトパネル付きプレミアム版も登場し、2025年8月8日(金)より予約受付を開始いたします。

■おかげさまで15周年！カレンダー全55点を発売

2012年版の発売開始から15年目となるインプレスカレンダー2026年版では全55点のラインナップ。美しい風景や花、可愛らしい猫、犬、小鳥などの動物といった定番商品に加え、アート、キャラクター、鉄道、F1など、さまざまなジャンルを取り揃えています。リビング向けの大判サイズから省スペースのコンパクトサイズまでと幅広いサイズ展開で、壁掛け、卓上タイプなど使用シーンによってお好みでお選びいただけます。各カレンダーは2025年9月16日(火)より順次発売予定で、全国書店、オンライン書店で予約受付中です。

■ユーザーの声に応える復刊、ファン待望の新商品に加え、人気商品の特別版とプレミアム版が登場

2026年版では、復刊を望むユーザーの声に応え『FLOWER FAIRIES Calendar』が再登場。フェアリーや花のイラストをコラージュしたおしゃれなデザインはそのままに、巻末付録が変更されるなどさらにパワーアップして帰ってきました。新商品では、シンガーソングライターで神社ソムリエとしても活動する佐々木優太氏監修の、美しい神社の風景を集めた『幸せ結ぶ美しき風景 佐々木優太の開運神社』や、動物が見せる愛くるしい姿がたまらない『森の妖精 モモンガ CALENDAR 2026』『山の妖精 オコジョ CALENDAR 2026』『ふわもふレッサーパンダCALENDAR』が登場。類似商品が少なく、それぞれの動物のファンにとって待望の商品です。さらに、限定特典が付属する、Amazon限定特別版5商品、ヨドバシカメラ限定 フォトパネル付きプレミアム版2商品を発売いたします。

■Amazon限定特別版は、限定特典付き全5種類で各300個限定生産

Amazon限定特別版では、カレンダー本体に加えて、アクリルキーホルダーやクリアファイルなどの特典が付属します。それぞれ300個の限定生産です。Amazon.co.jpの各商品ページにて2025年8月8日(金)より予約開始いたします。ラインナップは以下の全5種類です。

●『FLOWER FAIRIES Calendar 2026』薔薇の妖精のアクリルキーホルダー付き

壁掛けカレンダー『FLOWER FAIRIES Calendar 2026』に「薔薇の妖精」の特製アクリルキーホルダーを付属。

価格：2,420円(本体2,200円＋税10％)／6cm×4.5cm 程度のアクリルキーホルダー

裏面に公式ロゴ入り／ナスカン留め具付き

https://www.amazon.co.jp/dp/4295022802/

●『すずめ暮らし＆すずめ暮らし mini セット』福良すずめのアクリルキーホルダー(複製サイン入り)付き

壁掛けカレンダー『すずめ暮らし』と卓上カレンダー『すずめ暮らしmini』の2商品に、福良(ふくら)すずめのアクリルキーホルダーが付属するセット商品。

価格：3,300円(本体3,000円＋税10％)／5cm×4cm 程度のアクリルキーホルダー

裏面に中野さとる氏の複製サイン入り／ナスカン留め具付き

https://www.amazon.co.jp/dp/4295022810/

●『そとねこ mini』SNS投稿風アクリルスタンド(複製サイン入り)付き

卓上カレンダー『そとねこ mini』に、SNS投稿風のオリジナルデザインのアクリルスタンドを付属。

価格：1,870円(本体1,700円＋税10％)／7cm×5cm 程度のアクリルスタンド

沖 昌之氏の公式アカウントと複製サイン入り／ねこ型のスタンド付き

https://www.amazon.co.jp/dp/4295022829/

●『12ヶ月の小さな花のある暮らし Flowers＆Plants』創刊10周年記念 A4クリアファイル(複製サイン入り)付き

壁掛けカレンダー『12ヶ月の小さな花のある暮らし Flowers＆Plants』に、特製クリアファイルを付属。

価格：1,870円(本体1,700円＋税10％)／A4クリアファイル

黒田健太郎氏の複製サイン入り／本カレンダーの創刊10周年を記念したデザイン

https://www.amazon.co.jp/dp/4295022837/

●『デジタルカメラマガジン責任編集 DRAMATIC CIRCUS F1カレンダー 2026』特製ステッカー＆スマホ壁紙データ付き

壁掛けカレンダー『デジタルカメラマガジン責任編集 DRAMATIC CIRCUS F1カレンダー 2026』に、ステッカーとスマホ壁紙データを付属。

価格：2,310円(本体2,100円＋税10％)／A6サイズのステッカー、スマホ用壁紙データ

熱田 護氏撮影の写真に2026年のF1開催スケジュール入り

https://www.amazon.co.jp/dp/4295022845/

■ヨドバシカメラ限定 フォトパネル付きプレミアム版は、フォトパネル付き全2種類で2025年10月31日(金)までの完全受注生産

ヨドバシカメラ限定 フォトパネル付きプレミアム版は、『KAGAYA奇跡の風景CALENDAR 2026 天空からの贈り物』、『そとねこ』のそれぞれのカレンダーに、表紙の写真をインテリアとして飾って楽しめるA4サイズのフォトパネルが付属します。各カレンダー用に色調を整えた画像を高精細な印刷でパネルに仕上げた特別品で、完全受注生産となります。価格は『KAGAYA奇跡の風景CALENDAR 2026 天空からの贈り物』が13,750円(本体12,500円＋税10％)、『そとねこ』が13,200円(本体12,000円＋税10％)のプレミアム製品です。2025年10月31日(金)まで、ヨドバシカメラにて予約を受け付けています(※販売状況により早期に受注を締め切らせていただく可能性があります)。商品の発送は12月中を予定しています。

『KAGAYA奇跡の風景CALENDAR 2026天空からの贈り物』完全受注販売 高画質A4フォトパネル付き

https://www.yodobashi.com/product/100000009004153753/

『そとねこ』完全受注販売 高画質A4フォトパネル付き https://www.yodobashi.com/product/100000009004153754/

■商品情報

各限定版を含む全ラインナップの詳細は以下のURL(※ヨドバシカメラ限定 フォトパネル付きプレミアム版は除く)または別紙を参照ください。

https://www.amazon.co.jp/stores/page/6F830D0E-8EC7-4D66-BCDF-33E816D1C8A4

■おかげさまで15周年！インプレスカレンダー2026年版は全55点

インプレスカレンダーはおかげさまで創刊15周年を迎えます。2026年版のラインナップは全55点。「風景」「花」「猫」「犬」「鳥」「森の動物」「アート」「キャラクター」「鉄道」「F1」と、さまざまなジャンルの写真やイラストを使った高品質なカレンダーを多数取り揃えています。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス(本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀)を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。