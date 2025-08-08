¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë¤Î¾®Àâ¥·¥êー¥ºÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬50%OFF¤Ë¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî ¹ä¡Ë¤Ï¡¢Ê¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤Î15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î»ùÆ¸¾®Àâ¡¦³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥êー¥º¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤ò¡¢2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÅÅ»Ò¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ50%OFF¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë¤è¤ê´©¹Ô¤Î¾®Àâ¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2013Ç¯6·î¤ËÂè1´¬¤ÎÈ¯Çä¸å¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ¤ò½Å¤Í¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×22ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡£
¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤¬º£Ç¯2025Ç¯¤ËÃÂÀ¸15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¾®Àâ¥·¥êー¥ººîÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤¬50%OFF¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¾®Àâ¥·¥êー¥º¤ò¤â¤¦°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤Êý¤â¡¢º£ÅÙ¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¾®Àâ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤Êý¤â¡¢¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤ò¤´Æþ¼ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Õ¥§¥¢´ü´Ö¡Û
2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÚÂÐ¾ÝÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Û
BOOK¡ùWALKER
honto
Amazon
¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö
d¥Ö¥Ã¥¯
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹Kinoppy
³ÚÅ·Kobo
Apple Books
Google Play ¥Ö¥Ã¥¯¥¹
Reader Store
ebookjapan
¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹
DMM¥Ö¥Ã¥¯¥¹
FOD
music.jp
U-NEXT
Ameba¥Þ¥ó¥¬
comipo(WEB)
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://bookwalker.jp/series/10692/list/
ºîÉÊ¾Ò²ð¡ÊÂè£±´¬¡Ë
¡Ø¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡¡¤è¤í¤·¤¯¡ù¥Í¥³¼ª¤Á¤ã¤ó¡Ù
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¿·¤·¤¤Ä®¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿¹¤ÎÃæ¤Ç¥Í¥³¼ª¤Á¤ã¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¤Þ¤ÀÍ§¤À¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Í¥³¼ª¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Í¥³¼ª¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì¾Á°¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ!?¡¡¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤È¥Í¥³¼ª¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È¤ÎÍ§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡ù
¡ã½ñ»ï¾ðÊó¡ä
¡Ø¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡¡¤è¤í¤·¤¯¡ù¥Í¥³¼ª¤Á¤ã¤ó¡Ù
¥ìー¥Ù¥ë¡§³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤«¤é
È½·¿¡§¿·½ñÈ½
ºî¡§Ì¾¼è¤Ê¤º¤Ê
¥«¥Ðー³¨¡§¥µ¥óÊõÀÐ
ÁÞ³¨¡§¤¯¤Þ¤µ¤«¤ß¤ï
ISBN¡§978-4-04-6313232
https://tsubasabunko.jp/product/311866800000.html
ºî¼Ô¾Ò²ð
Ì¾¼è¤Ê¤º¤Ê
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¥²ー¥à¡Ö¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥¨¥¿ー¥Ë¥¢¡×¡Ö¥É¥é¥Ã¥° ¥ª¥ó ¥É¥é¥°ー¥ó¡×¡Ö¥Ëー¥¢ ¥²¥·¥å¥¿¥ë¥È¡¿¥ì¥×¥ê¥«¥ó¥È¡×Åù¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÃ´Åö¡£2015Ç¯¤ËÌ¾¼èº´ÏÂ»ÒÌ¾µÁ¤ÎÃø½ñ¡Ø¥Ú¥ó¥®¥óÅ´Æ»¤Ê¤¯¤·¤â¤Î·¸¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ç¥¨¥¥Ê¥«½ñÅ¹Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø¶ä²Ï¤Î¿Þ½ñ¼¼¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤¬2025Ç¯¤ËÂè35²óµÜÂô¸¼£¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±½ñ¤ÏÂè71²óÀÄ¾¯Ç¯ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸Á´¹ñ¥³¥ó¥¯ー¥ë¹âÅù³Ø¹»¤ÎÉô¤Î²ÝÂê¿Þ½ñ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Âè74²ó¾®³Ø´Û»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë¤È¤Ï
¡Ö³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë¡×¤Ï¡¢2009Ç¯3·î¤ËÁÏ´©¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖÆÉ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë»ùÆ¸Ê¸¸Ë¥·¥§¥¢NO.1¢¨¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
KADOKAWA¤Î»ý¤Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÆÉ¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¶î»È¤·¡¢ÀÄ½Õ¡¢ËÁ¸±¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢Îø°¦¡¢³Ø±à¡¢SF¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¡¢¥Û¥éー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥Ù¥ëÌ¾¤Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ò¼«Ê¬¤Î¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Ç¼«Í³¼«ºß¤ËÈô¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ÇÌ¤Íè¤ò¤¤ê¤Ò¤é¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜ¤ò¤Ò¤é¤±¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ë¡Ø»Í¤Ä»Ò¤°¤é¤·¡Ù¡Ø»þ´Ö³äÃË»Ò¡Ù¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡Ù¡Ø²øÅð¥ì¥Ã¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡£
¢¨½ÐÅµ¡§»ùÆ¸Ê¸¸Ë¥ìー¥Ù¥ë¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¡£¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ½ÐÈÇ¶¨²ñ ½ÐÈÇ²Ê³Ø¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯3·î¡Ë
¢£³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tsubasabunko.jp/
¢£³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë¸ø¼°£Ø¡§https://x.com/tsubasabunko
¢£³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸ËLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://page.line.me/tsubasabunko
¢£³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@tsubasabunko
¡ã¸¶ºî¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×ºÇ¿·¾ðÊó¡ä¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¼ê¤·¤Ü¤ê¥¥Ã¥È¡×Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ
ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é10Ê¬¤ÇÂ¨´°Çä¡ª
¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¥Õ¥¡¥ó15Ç¯±Û¤·¤Î´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¦Ì´¤Î¥¥Ã¥È
¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¥¯¥êー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¤·¤Ü¤ê½Ð¤·¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°ìÂÎ¤º¤Ä¼êºî¤ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¤³¤Î¥¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤«ºî¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ò¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤·¤Ü¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é10Ê¬¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤¿¤³¤Î¥¥Ã¥È¤Ï¡¢Âç¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥µ¥óÊõÀÐ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢Á´¹ñÎÌÈÎÅ¹¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£
¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¡¢¥µ¥óÊõÀÐ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¼ê¤·¤Ü¤ê¥¥Ã¥È¡¡～¥µ¥óÊõÀÐ～
https://sunho.store/pages/teshibori
¢¨ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢(³ô)¤ß¤Ã¤È¤á¤ë¤Ø¤ó¼Ò¡¡¥µ¥óÊõÀÐ»ö¶ÈÉô¤¢¤Æ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥óÊõÀÐ¡§https://sunho.store/
¤ß¤Ã¤È¤á¤ë¤Ø¤ó¼Ò¡§http://mitto.co.jp/