今月はどんな花？　毎月花と色が変わる「誕生日ブーケ」を『花時間マルシェ』にて発売開始！

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）が運営する花の総合メディア『花時間』では、2025年8月8日（金）より、誕生日プレゼントの花束を公式オンラインストア『花時間マルシェ』にて販売開始しました。

『花時間マルシェ』は、＜花のある暮らし＞を30年以上提唱し続ける花の総合メディア『花時間』のお店です。

花時間公式オンラインショップはこちら :https://hanajikan.jp

『花時間マルシェ』では、この度、すべての人の喜びの瞬間のために「誕生日ブーケ」を新発売。

創刊より34年の花の雑誌『花時間』が監修し、東京の花市場から、いきいき、みずみずしい花束を届けます。

おめでとう、いつもありがとう、これからも明るく、楽しくね！ 大切な人への想いを美しく咲いた花に寄せて贈ることができます。

「誕生日ブーケ」は相手の好みに合わせて選べるよう、2タイプをご用意しました。

詳細はこちら＞＞https://hanajikan.jp/collections/birthdaybouquet

誕生日ブーケ（1）旬の花と季節の色で贈る「バースデーフラワー」ブーケ

商品名：誕生日ブーケ_バースデーフラワー

花時間特製バースデーカードつき

価格：8,800円（税込・送料無料）

お届け：毎週金・土曜着

「誕生日ブーケ_バースデーフラワー」は、誕生月に旬を迎える花をメインにした、ゴージャスな花束。その月のイメージの色でまとめます。真夏の8月生まれの人には、はつらつカラーのオレンジ色でまとめた、ユリを主役にした華やかな花束をご用意しました。

季節を感じてもらえ、もちの点でも安心な旬の花。花市場の目利きが厳選した花を丁寧にラッピングしてお届けします。市場直送なので、ボリュームもたっぷりです。

9月のブーケのメインはピンクのトルコギキョウ。ナチュラルな草花で、初秋の涼しさをまとわせます。

「誕生日ブーケ_バースデーフラワー」では、どの月も小花やグリーンも一緒に、ふんだんに束ねます。

◆誕生月の花とカラーは以下を予定しています。

1月 希望のシンボル_チューリップ 黄色

2月 いく重にも花開く_ラナンキュラス オレンジ

3月 笑顔を贈りたいから_ガーベラ 淡いピンク

4月 やさしさを届ける_バラとデルフィニウム ピンク

5月 ノーブルな時間を_バラ 淡い紫

6月 ふりふり華やかさ満点_トルコギキョウ アプリコット

7月 夏を代表する太陽の花_ヒマワリ 黄色

8月 思い出に鮮やかに残せる_ユリ オレンジ

9月 初秋の訪れを託して_トルコギキョウ ピンク

10月 秋バラのシーズンに_バラ オレンジ

11月 こっくりと華やか_ダリア 濃いピンク

12月 クリスマス気分で_赤い花と針葉樹

誕生日ブーケ（2）幸せいっぱい「ハッピーピンク」ブーケ

商品名：誕生日ブーケ_ハッピーピンク

花時間特製バースデーカードつき

価格：6,050円（税込・送料無料）

お届け：毎週金・土曜着

かわいらしいものが好きな人へは、ピンクの花々を集めたブーケがおすすめです。飾りやすいサイズにまとめたなかにも、季節の花をふんだんに盛り込むことで、もらった瞬間の幸福感をたっぷりと味わっていただけます。

「誕生日ブーケ_ハッピーピンク」は、ピンクと白のペーパーでふんわりとラッピング。手触りからも、贈り主の気持ちが伝わります。

花はその季節にもっとも美しく咲く旬の花から、品質の高い花を選りすぐってお送りします。

誕生日ブーケ＞＞https://hanajikan.jp/collections/birthdaybouquet

『花時間』ニュース

2025年8月11日（月・祝）に、『花時間』からおせちが発売となります。

詳細は下記のURLからご覧ください。

https://kdq.jp/4i43e

