ロンドンに拠点を置く名門クラブ「アーセナル FC」とのパートナーシップ契約を更新

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、ロンドンに拠点を置く名門クラブ「アーセナル FC」と当社サッカーゲームとのパートナーシップ契約を更新したことをお知らせします。

アーセナル FCは140年近い歴史を持つ名門クラブで、美しいパスサッカーのプレースタイルで多くのフットボールファンを魅了し続けています。

今回の契約更新により、家庭用・モバイル・PCで配信中の『eFootball(TM)』シリーズをはじめとする当社のサッカーゲームでアーセナル FCの選手やホームスタジアム「エミレーツ・スタジアム」が忠実に再現されます。

また、今回の契約更新を記念して、『eFootball(TM)』では、アーセナル FCのクラブアンバサダーでキャプテンの若きスター、マルティン ウーデゴーア選手がもらえるキャンペーンを開催中です。

この機会に、ぜひKONAMIのサッカーゲームをお楽しみください。

『eFootball(TM)』では、パートナーシップ契約更新を記念して、マルティン ウーデゴーア選手がもらえるキャンペーンを開催中！

■スペシャルログインプレゼント

期間中ログインするだけで、「Highlight: マルティン ウーデゴーア」選手がもらえます。

■キャンペーンアチーブメント

アーセナル FCの選手を使ってアチーブメントを達成すると、最大で40,000Expとマルティン ウーデゴーア選手のアバターが手に入ります。

期間: 2025年8月7日（木）～ 8月13日（水）

eFootball(TM)

『eFootball(TM)』は、1995年7月21日に第1作を発売した、人気サッカーゲーム「ウイニングイレブン」シリーズをリブランディングしたタイトルです。世界累計ダウンロード数は8億5000万を超え、世界中のサッカーファンの皆様に愛され、今年で30周年を迎えました。

家庭用ゲーム機、PC、モバイルで“基本プレー無料”で遊ぶことができ、実在するクラブや代表チームでリアルなアクションサッカーを楽しめます。また、選手の移籍や試合での活躍など、現実のサッカーの動向も毎週反映されます。

“自分だけ”のオリジナルチームで対戦できる「ドリームチーム」や、オンラインで最大３vs３の協力プレーが楽しめる「co-op」など、初心者から上級者まで楽しめるモードが用意されています。

タイトル情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1222_1_b77641955f4984c1808b6e55b8baffcd.jpg?v=202508081126 ]