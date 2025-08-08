ロンドンに拠点を置く名門クラブ「アーセナル FC」とのパートナーシップ契約を更新
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、ロンドンに拠点を置く名門クラブ「アーセナル FC」と当社サッカーゲームとのパートナーシップ契約を更新したことをお知らせします。
アーセナル FCは140年近い歴史を持つ名門クラブで、美しいパスサッカーのプレースタイルで多くのフットボールファンを魅了し続けています。
今回の契約更新により、家庭用・モバイル・PCで配信中の『eFootball(TM)』シリーズをはじめとする当社のサッカーゲームでアーセナル FCの選手やホームスタジアム「エミレーツ・スタジアム」が忠実に再現されます。
また、今回の契約更新を記念して、『eFootball(TM)』では、アーセナル FCのクラブアンバサダーでキャプテンの若きスター、マルティン ウーデゴーア選手がもらえるキャンペーンを開催中です。
この機会に、ぜひKONAMIのサッカーゲームをお楽しみください。
『eFootball(TM)』では、パートナーシップ契約更新を記念して、マルティン ウーデゴーア選手がもらえるキャンペーンを開催中！
■スペシャルログインプレゼント
期間中ログインするだけで、「Highlight: マルティン ウーデゴーア」選手がもらえます。
■キャンペーンアチーブメント
アーセナル FCの選手を使ってアチーブメントを達成すると、最大で40,000Expとマルティン ウーデゴーア選手のアバターが手に入ります。
期間: 2025年8月7日（木）～ 8月13日（水）
eFootball(TM)
『eFootball(TM)』は、1995年7月21日に第1作を発売した、人気サッカーゲーム「ウイニングイレブン」シリーズをリブランディングしたタイトルです。世界累計ダウンロード数は8億5000万を超え、世界中のサッカーファンの皆様に愛され、今年で30周年を迎えました。
家庭用ゲーム機、PC、モバイルで“基本プレー無料”で遊ぶことができ、実在するクラブや代表チームでリアルなアクションサッカーを楽しめます。また、選手の移籍や試合での活躍など、現実のサッカーの動向も毎週反映されます。
“自分だけ”のオリジナルチームで対戦できる「ドリームチーム」や、オンラインで最大３vs３の協力プレーが楽しめる「co-op」など、初心者から上級者まで楽しめるモードが用意されています。