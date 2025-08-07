「社会貢献の志を持つ自立した人材」を育てるマイ・カンパニー教育。その教育の一環として、全国１万名の学生の優秀作品を表彰する「田坂広志アカデメイア賞」の授賞式を開催！

学校法人 ２１世紀アカデメイア

返歌byアートとは :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000122890.html

公式ＨＰ :https://creativespace.akademeia21.ac.jp/

田坂広志アカデメイア 公式ＨＰ :https://hiroshitasaka-akademeia.com/

学校法人 ２１世紀アカデメイア 公式ＨＰ :https://www.akademeia21.ac.jp/

メールはこちらへ :https://www.akademeia21.com/mail/問い合わせはこちらのフォームから :https://www.akademeia21.com/contact/

※上記テキストは、下記よりご使用ください

学校法人 ２１世紀アカデメイア（学長：田坂広志）は

２０２５年７月２４日に

第一回「田坂広志アカデメイア賞」授賞式を

フォレストテラス明治神宮で開催しました

全国１８校、１万名の学生が応募した

アート作品やビジネス・プランの中から

４つの部門で

８３名の学生が

「田坂広志アカデメイア賞」を受賞

全国から集まった受賞者の中から

さらに

最優秀賞・優秀賞が発表されました



受賞作品は

東京原宿のキャット・ストリートにあるギャラリー

Creative Space Akademeia 21 Harajuku

で開催中の

「田坂広志展 - 言葉のアート アートの言葉 」

において一般公開中です

（期間 ７月２６日から８月１２日まで）

「社会貢献の志を持つ自立した人材」

を育てる

マイ・カンパニー教育

その教育から生まれてきた

様々なアート作品とビジネス・プランを

ぜひご覧ください

◆ 田坂広志アカデメイア賞の目的 ◆

「田坂広志アカデメイア賞」は

２１世紀アカデメイアの教育理念である

「実学・実業・実社会」

「自らの仕事を通じて、社会に貢献する」

「日本文化の深みを学び、世界に伝えていく」

を体現した

２１世紀アカデメイア最高峰の学生作品コンテスト

です

２１世紀アカデメイアは

すべての学生が、入学したその日から

「独立した一つの会社＝マイ・カンパニー」

としての自覚を持って学び、活動していく

「マイ・カンパニー教育」

を実施しています

この「マイ・カンパニー教育」の一環として実施された

「田坂広志アカデメイア賞」においては

１万名の学生が

次の４部門で

アート作品やビジネス・プランを応募し

その志と力を競い合いました

◆ 田坂広志アカデメイア賞 ４部門 ◆

第１部門

ソーシャルアート部門

「社会課題をテーマにしたアート作品」

を制作・応募する部門

第２部門

言霊アート部門

田坂学長の著書を読み

心に響いた言葉や

インスピレーションを得た言葉から

アート作品を制作・応募する部門



第３部門

志ビジネス部門

自分が将来実現したい

「社会に貢献するビジネス」（志ビジネス）

のアイデアを創案・応募する部門

第４部門

アートプレナー部門

富士五湖地域で実現したい

ユニークなビジネス・プランを

チームで創案・応募する部門

これら４部門の受賞作品の中から

最優秀賞・優秀賞を受賞された

作品とビジネス・プランには

「田坂広志展 - 言葉のアート、アートの言葉」

において

田坂学長が

「返歌メッセージ」（散文詩）

を贈りました

こうした形での

学生の「アートの言葉」と

学長の「言葉のアート」の共演は

２１世紀アカデメイアならではの

ユニークな試みです

また、この「返歌メッセージ」とは

和歌という日本文化を活かした新たな教育手法

「返歌byアート」に基づくものです

返歌byアートとは(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000122890.html)

◆ 「自信を得るきっかけとなった」 学生たちの声 ◆

授賞式当日は

緊張感と歓喜が会場を包みました

受賞者として名前が呼ばれた瞬間に

「よし！」とガッツポーズを見せる学生や

制作中の苦労を思い出して涙する学生も

「言霊アート部門」で最優秀賞を獲得した

福岡ビジネス・アカデミーの学生は

田坂学長の著書から

何が起こったか

それが我々の人生を分けるのではない

起こったことを どう解釈するか

それが我々の人生を分ける



という言葉を選び

動画作品を制作しました

最優秀賞受賞のスピーチでは

まさか最優秀賞に選ばれるとは思いませんでした

私は大学受験や就活、２年間の社会人経験を経て

自分がやりたいことって何だろうと思いつめた時に

小さい頃から夢だった動物看護士の夢に

もう一回チャレンジしてみようと思い

２１世紀アカデメイアに入学しました

この思いを言霊アートにぶつけました

その思いが皆さんに評価されて嬉しいです

と語りました

また

「アートプレナー部門」で最優秀賞を獲得した

大阪４校に通う４名の学生が集まった

大阪Ａチームの学生は



学校も学科も違うバラバラなメンバーで

一つの作品を作るという貴重な経験は

私の人生の糧になりました

富士五湖サミットでのプレゼン後

審査員から厳しい指摘を受けました

リフレクションを通じて

チームや自分自身の弱さに気づきました

田坂広志アカデメイア賞で再挑戦の機会をいただき

実現性や固定観念にとらわれないプランを目指し

夜遅くまで議論を重ねて再提出しました

その結果、弱さを乗り越えたビジネス・プランを

生み出せたと思います

来春から社会人になりますが

この経験は、人生で最も大きな学びでした

社会でも必ず活かしていきたいと思います



と語りました

こうした実体験こそが

２１世紀アカデメイアの教育の核心であり

ＡＩ時代に求められる

「人間だけが発揮できる高度な能力」

の修得を目指す教育です

◆ 田坂広志展 概要 ◆

■会期

２０２５年７月２６日（土）～８月１２日（火）

１１：００～１９：００

■休館日

火曜日 休館

（※ただし最終日の８月１２日は開館）

■入場料

無料

■会場

Creative Space Akademeia 21 Harajuku

（東京都渋谷区神宮前５丁目２７番７号

アルボーレ神宮前１F/２F）

公式ＨＰ(https://creativespace.akademeia21.ac.jp/)

２１世紀アカデメイア・グループ 代表

学校法人 ２１世紀アカデメイア 理事長・学長

田坂広志

東京大学卒業 同大学院修了

（工学博士：原子力工学)

総理大臣の特別顧問である内閣官房参与

世界の大統領・首相が集まるダボス会議のメンバー

４人のノーベル平和賞受賞者が特別会員を務める

世界賢人会議・ブダペスト・クラブの日本代表

などを務め、国際的に活躍

国内外８８００名の経営者やリーダーを育成してきた

田坂塾・塾長であり

『田坂広志 人類の未来を語る』

『目に見えない資本主義』

『知性を磨く』 『教養を磨く』 『人間を磨く』 『運気を磨く』

『成長の技法』 『仕事の思想』

『人生の成功とは何か』

など、多岐にわたる分野で

国内・海外１００冊余の著書を上梓

２０２３年４月から

学校法人 ２１世紀アカデメイア 理事長・学長

に就任

２０２４年９月から

オンライン国際大学や国際シンクタンク

多文化教育の普及財団、カリフォルニア州姉妹都市協会

などと連携した

２１世紀アカデメイア・グループ代表

にも就任

田坂広志アカデメイア 公式ＨＰ(https://hiroshitasaka-akademeia.com/)

◆ 学校法人 ２１世紀アカデメイア ◆

第４次産業革命が急速に進展し

ロボティクスや人工知能（ＡＩ）が社会に広がっていく時代には

人材に求められる条件が根本から変わっていきます

その結果、ただ大学で「知識」を学んだだけの人材は

生き残れません

また、ただ専門学校で「技能」を身につけただけの人材は

活躍できません

これからの時代、職場や企業、業界や社会において

優れたリーダーシップを発揮して活躍する人材は

人間だけが発揮できる高度な能力である

「５つのプロフェッショナル力」と

「５つの人間関係力」

を身につけた人材です

２１世紀アカデメイアは

この人材を育成するための独自の実践体験的なカリキュラム

「セブン・ステップ・カリキュラム」

を開発し

すべての学生に提供しています

学校法人 ２１世紀アカデメイア 公式ＨＰ(https://www.akademeia21.ac.jp/)

◆ キャンパス・ネットワーク ◆

◆ お問合せ先 ◆

学校法人 ２１世紀アカデメイア

開発・広報本部 広報チーム

担当者名 青柳・小島

電話 ０３-６７７７-２００７

メールはこちらへ(https://www.akademeia21.com/mail/)

問い合わせはこちらのフォームから(https://www.akademeia21.com/contact/)