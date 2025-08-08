『K Drama & Music Selection Week 2025』ゲスト俳優、アーティストが決定！

　韓国コンテンツ振興院（KOCCA）と駐日韓国大使館 韓国文化院は、今年、日韓国交正常化60周年を迎える節目の年を迎えたことを記念して、Kカルチャーの多彩な魅力を伝えるイベント『K Drama & Music Selection Week 2025』を9月4日（木）～12日（金）に東京と大阪の2都市で開催。


　今年のKドラマOSTコンサートには、すでに発表した『鬼宮』のナ・ユングォン、『涙の女王』で注目のホン・イサク、『バニーとお兄さんたち』のウッディ（Woody）、『賢い医師生活』のHYNN（パク・ヘウォン）が、さまざまなジャンルのKドラマOSTとアーティストのヒット曲を披露いたします。


また、今年は、日本からもアーティストが参加。日韓で注目を集める日本のシンガーソングライターで『ホ食堂～時空を超えた恋のシェフ』のOSTに参加した冨岡愛と、日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演後、日本と韓国を行き来しながら、個人活動を続けるMIYUMIYU（竹内美宥）の出演も決定しました。


　さらにKドラマ上映会には、『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』のチ・スンヒョン、『チェックイン漢陽（ハニャン）』のパク・ジェチャン（DKZ）、『四季の春～恋めぐる僕らの季節～』のチョ・ハンチョル、『美女と純情男』のヤン・デヒョクが登壇。作品の裏側や撮影エピソードが直接聞ける貴重な機会となります。豪華な出演者とともにKカルチャーをまるごと楽しむことができる『K Drama & Music Selection Week 2025』に、どうぞご期待ください。



[公演情報]


【開催日時・会場】


『K Drama & Music Selection Week 2025』


● KドラマOSTコンサート


　　2025年9月4日（木）　開場　17：00　開演　18：00 大阪・梅田芸術劇場メインホール


2025年9月5日（金）　開場　17：00　開演　18：00 東京・大田区民ホール・アプリコ



● Kドラマ上映会


＜大阪上映会＞　大阪工業大学梅田キャンパス　常翔ホール


2025年9月9日（火）　ゲスト：チ・スンヒョン


1部　開場　13：15　開演　14：00


『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』『四季の春～恋めぐる僕らの季節～』


2部　開場　16：15　開演　17：00


『メスを持つハンター』『労務士ノ・ムジン』



2025年9月10日（水）　ゲスト：パク・ジェチャン（DKZ）


1部　開場　13：15　開演　14：00


『チェックイン漢陽（ハニャン）』『わたしの完璧な秘書』


2部　開場　16：15　開演　17：00


『美女と純情男』『スキャンダル～白雪姫の逆襲～』



＜東京上映会＞　駐日韓国文化院ハンマダンホール


2025年9月11日（木）ゲスト：チョ・ハンチョル


1部　開場　13：15　開演　14：00


『四季の春～恋めぐる僕らの季節～』『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』


2部　開場　16：15　開演　17：00


『労務士ノ・ムジン』『メスを持つハンター』



2025年9月12日（金）　ゲスト：ヤン・デヒョク


1部　開場　13：15　開演　14：00


『美女と純情男』『スキャンダル～白雪姫の逆襲～』


2部　開場　16：15　開演　17：00


『わたしの完璧な秘書』『チェックイン漢陽（ハニャン）』



※大阪・東京ともにゲスト俳優は、１部、２部の両公演に出演します。



【主催】　韓国コンテンツ振興院（KOCCA）/ 駐日韓国大使館 韓国文化院


【協力】　駐大阪韓国文化院 / 韓国コンテンツ事業者協議会（KCBA）


【制作/運営】　ぴあ株式会社 / 合同会社JJ Bliss


【観覧応募】：無料 (事前に抽選招待制) 　


【先行受付期間】　8月1日（金）18:00 ～　8月24日（日）23:59


【受付URL】 　https://w.pia.jp/t/kdrama-musicselectionweek25/(https://w.pia.jp/t/kdrama-musicselectionweek25/)


　　　　　　　※お一人様2枚までお申し込みが可能です。


　　　　　　　※お申し込みが定員を超えた場合は、抽選により当選された方のみ観覧可能です。


　　　　　　　※当選された方のみチケット発券手数料が発生いたします。


　　　　　　　※当選発表：8月26日（火）18:00頃



【お問い合わせ】　ライブインフォメーション：0570-017-230　（平日12:00～15:00)


【公式ホームページ】https://kdramaweek.com/(https://kdramaweek.com/)


　※車椅子スペースあり


　※未就学児童入場不可


　※写真動画撮影・録音禁止


　※放送カメラが入る予定があります。お客様が映りこむ可能性がありますので、


　予めご了承ください。


　※本人へのプレゼント直接渡し不可・プレゼントボックス無し



【Kドラマ　上映会登壇者】NEW



チ・スンヒョン

大阪　


9月9日（火）　ゲスト：チ・スンヒョン



主な出演ドラマ


2024年　熱血司祭2、江南Bサイド、


　　　　 グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～


2023年　高麗契丹戦争、恋人～あの日聞いた花の咲く音～


　　　 　7人の脱出、最悪の悪


2022年 カーテンコール






パク・ジェチャン

大阪


9月10日（水）　ゲスト：パク・ジェチャン（DKZ）



主な出演ドラマ


2024年 チェックイン漢陽（ハニャン）


　　　　 我が家～嘘のかけら～


　　　　 遊んでくれる彼女


2022年　セマンティックエラー






チョ・ハンチョル

東京


9月11日（木）　ゲスト：チョ・ハンチョル



主な出演ドラマ


2025年　広場、四季の春～恋めぐる僕らの季節～


2024年　于氏王后、となりのMr.パーフェクト、監査します


2023年　京城クリーチャー、


　　　　 婚礼大捷＜こんれいたいしょう＞ -愛結ぶ二人-、


スティーラー～七つの朝鮮通宝～


2022年　財閥家の末息子～Reborn Rich～、


　　　　 ルール通りに愛して！、時速493キロの恋


2021年　智異山〈チリサン〉～君へのシグナル～、


海街チャチャチャ、ヴィンチェンツォ


2020年　キングダム シーズン2、メモリスト、


　　　　 インターンは元上司！？、誰も知らない


2019年 キル・イット ～巡り会うふたり～、


　　　　 パフューム ～恋のリミットは12時間～、


ロマンスは別冊付録


2018年 100日の郎君様







ヤン・デヒョク

東京


9月12日　ゲスト：ヤン・デヒョク



主な出演ドラマ


2025年　未知のソウル


2024年　美女と純情男


2022年　三姉弟が勇敢に～恋するオトナたち～


2021年　バッド・アンド・クレイジー


2020年　スタートアップ：夢の扉、18アゲイン、夜食男女、


　　　　 おかえり～ただいまのキスは屋根の上で!?～、


　　　　 サンガプ屋台


2019年　ドクター・プリズナー、


第3の魅力～終わらない恋の始まり～


2018年 ミスティ～真実の愛～、刑務所のルールブック






【KドラマOSTコンサート出演者】


●日本アーティスト　NEW



冨岡愛

冨岡愛


2021年の夏からTikTokで活動を始める。同年、優里が審査員を務めた「ネクストブレイクシンガー発掘オーディション」で優勝。翌年4月に優里による作詞作曲の『ラプンツェル』をリリース。2025年『ホ食堂～時空を超えた恋のシェフ』のOSTに参加。日本のアーティストとして韓国ドラマのOSTに初めて参加した。同年、ソウルで開催されたライブショーケースに出演し、韓国の観客の前でライブパフォーマンスを披露。日本と韓国の両国において、透き通るような歌声とリアルな言葉で紡がれる楽曲で多くの若者から共感を集める。






MIYUMIYU（竹内美宥）

MIYUMIYU（竹内美宥）


2009年にAKB48へ加入し、アイドル活動を通じて多くのファンに愛されるようになる。2018年に韓国の大人気オーディション番組『PRODUCE 48』に出演。2019年韓国の事務所に所属し活動を始める。2024年、自ら作詞作曲から演奏、レコーディング、映像制作に至るまで手掛けた『まとめ』を配信リリースし、同時にアーティスト名をMIYUMIYUとして活動をスタート。韓国語を流暢に話すコミュニケーション力、音楽に対する真摯な姿勢、そしてグローバルな感性が高く評価されたシンガーソングライターとして日韓両国で注目を集める。





8月1日情報解禁済み


【KドラマOSTコンサート出演者】


●韓国アーティスト



ナ・ユングォン

ナ・ユングォン


2004年に1stフルアルバム『中毒』でデビューして以来、繊細な表現力と安定感のある中低音ボイスで長年にわたり愛されてきた実力派アーティスト。デビューアルバムに収録された代表曲『僕だったなら』は、SBSドラマ『皇太子の初恋』のOSTとしても使用され、切ないメロディーと歌詞が多くの共感を呼び、当時の音楽チャートや番組で大ヒットを記録。最近では、2025年SBSドラマ『鬼宮』のOST『振り返ればいつでも』を通じて再び脚光を浴びる。






ホン・イサク

ホン・イサク


2013年ユ・ジェハ音楽コンクールで自作曲『春よ』が入賞し、その後バークリー音楽大学で音楽を学んだ確かな実力をもつシンガーソングライター。Netflixドラマ『涙の女王』の『Fallin’』、『未知のソウル』の『In You』、『おつかれさま』の『僕の愛 僕のそばに』など、話題作のテーマ曲を数多く担当。彼の素朴でありながらも訴えかけるような歌声は、映像と感情を見事に結びつけ、“感性OSTの匠”として多くの視聴者に深い印象を残している。






ウッディ（Woody）

ウッディ（Woody）　


2011年にボーイズグループでデビューした後、2019年にソロに転向しリリースしたシングル『この歌がクラブで流れたら』が韓国主要音源チャートで1位を記録し、瞬く間に大衆の注目を集めた。近年、MBCドラマ『バニーとお兄さんたち』のOST『毎日になってあげるよ』をはじめ、『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』などの人気ドラマOSTにも多数参加し、映像と完璧に調和する感性豊かな歌声で高い評価を得ている。






HYNN（パク・ヘウォン）

HYNN（パク・ヘウォン）


2016年のオーディション番組『スーパースターK』でTOP3に選ばれ注目を集め、2018年にデビュー後リリースした『枯れた花に水をやるように』が音源チャートを逆走し、“高音の女神”として知られるようになった。2020年、人気音楽番組『覆面歌王』で史上最年少の女性歌王に輝く快挙を成し遂げた。ドラマ『死の賛美』『賢い医師生活』などで感動的な歌声を届け、確かな実力と真摯なパフォーマンスで、韓国感性バラードの新たな象徴として注目を集めている。





【Kドラマ　上映8作品】



『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』

『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』



離婚専門のスター弁護士と新人弁護士が、夫婦のトラブルに立ち向かうリーガルドラマ！


出演　チャン・ナラ、ナム・ジヒョン、キム・ジュンハン、ピョ・ジフン（Block B P.O）


（C)SBS







『四季の春～恋めぐる僕らの季節～』

『四季の春～恋めぐる僕らの季節～』



大学で出会った３人の恋と友情、挫折と再生を生き生きと描いた青春ロマンチックコメディ。


出演　ハ・ユジュン、パク・ジフ、イ・スンヒョプ


（C)FNC / 「四季の春」日本語版製作委員会






『スキャンダル～白雪姫の逆襲～』

『スキャンダル～白雪姫の逆襲～』



継母に人生を奪われた女が、自ら手掛けた脚本で報復すると誓い世間を巻き込んだ壮絶な復讐劇。


出演　ハン・チェヨン、ハン・ボルム、キム・ギュソン、イ・ビョンジュン


Licensed by KBS Media Ltd. （C） 2024 KBS. All rights reserved






『チェックイン漢陽（ハニャン）』

『チェックイン漢陽（ハニャン）』



朝鮮最高の旅閣を舞台に、事情を抱えた見習い従業員たちの愛と友情、成長を描いた青春ロマンス時代劇！


出演　ペ・イニョク、キム・ジウン、チョン・ゴンジュ、パク・ジェチャン（DKZ）


（C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved






『メスを持つハンター』

『メスを持つハンター』



天才解剖医と連続殺人犯の父、そして正義を信じる刑事が織りなすスリリングなヒューマンドラマ。


出演　パク・ジュヒョン、カン・フン、パク・ヨンウ


(C) 2025. LG Uplus Corp., the Soul Creative Ltd. All Rights Reserved








『美女と純情男』

『美女と純情男』



転落した元トップ女優と、彼女を救おうと奮闘する新人監督の再起をかけた2人が織りなす人生逆転ラブストーリー！


出演　チ・ヒョヌ、イム・スヒャン、チャン・ファヨン、コ・ユン、パク・サンウォン、イ・イルファ


Licensed by KBS Media Ltd. （C） 2024 KBS. All rights reserved






『労務士ノ・ムジン』

『労務士ノ・ムジン』



幽霊が見える労務士が、様々な労働問題に巻き込まれながら奮闘する姿を描くコミカル・ファンタジー！


出演　チョン・ギョンホ、ソル・イナ、チャ・ハギョン（VIXXエン）、タン・ジュンサン


（C)2025 MBC






『わたしの完璧な秘書』

『わたしの完璧な秘書』



仕事“だけ”上手なヘッドハンティング会社のCEOと、仕事“も”完璧な秘書が織りなす大人のオフィスロマンス。


出演　ハン・ジミン、イ・ジュニョク、キム・ドフン


（C)SBS