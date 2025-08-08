TwooCaのVisaプリペイドカードに、名入れ可能な新デザインが登場！

株式会社KortValuta

株式会社 Kort Valuta (本社：東京都渋谷区、代表取締役 柴田秀樹 以下、当社)は、Visa決済可能なデジタル社員証・会員証TwooCa（ツウカ）のVisaプリペイドカードに、企業名・社員名（会員証の場合は、組織名・会員名）の記載が可能な新仕様を追加し、社員証・会員証としての利用も可能なVisaプリペイカードの発行ができるようになりましたことをお知らせいたします。

※会員証として組織名・会員番号・会員名の記載も可能

■背景

近年、「働き方改革」や「健康経営」などを背景に、企業・団体において従業員の働き方や健康、管理体制に責任を持ち、積極的に取り組む姿勢がより一層求められるようになっています。こうした動きの中で、従業員の情報を適切に可視化・管理できる“デジタル社員証”の役割が再認識されており、その導入を検討する企業が増えています。

また、キャッシュレス化が進む社会環境において、リアルな社員証にICチップや決済機能を持たせ、業務改善に加え利便性やモチベーションの向上を図る企業も増えています。

当社が提供するリアルデジタル社員証・会員証「TwooCa」では、全国のVisa加盟店で利用可能なVisaプリペイドカードを通じて、社員証としての機能と決済機能を一体化したサービスを展開してまいりました。

これまで共通デザインのカードをご提供しておりましたが、「より社員証らしく、企業名や社員名が記載されたカードを使いたい」といったご要望が、多くの企業様から寄せられていました。

こうしたニーズにお応えし、このたび企業名、・社員名をあらかじめ記載できる新仕様の白色カードデザインを新たにご用意いたしました。コストを抑えながらも社員証としての機能性を高めた仕様で、より多くの企業様にご活用いただけることを目指しています。

また本仕様は、企業だけでなく会員証を活用する各種組織団体や施設においても同様にご利用いただけます。組織名や会員名を記載したIDカードとして活用いただくことで、利用者の利便性と組織側の管理効率の向上を同時に実現します。

■概要

当社はこのたび、Visa決済機能付きデジタル社員証・会員証TwooCaのVisaプリペイドカードに、企業名や社員名を記載できる新仕様を追加して、社員証・会員証としての利用もできるVisaプリペイカードを発行できるようにしましたます。

カードに追加記載可能な情報は

・カードＩＤ種別（例：社員証・会員証など）

・企業名、組織名

・社員番号、会員番号

・役職

・名前

などです。

白地に黒文字、ゴールドのVisaロゴで統一した定型デザインとすることで、記載これにより、Visaプリペイカードへのニーズに合わせた情報の記載内容の可変化に対応しつつ、白地に黒文字、ゴールドのVisaロゴで統一した定型デザインとすることで、大幅なコスト削減を実現しました。

この新仕様により、当社のVisaプリペイドカードを社員証・会員証として導入しやすくなります。従来通り、決済機能に加え、出退勤打刻や活動記録などIDカードとしての機能も備えており、管理業務の効率化やコスト削減が期待されます。

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供するサービスの総称で、主なサービスとしては、Visa決済可能なICチップ付きリアル社員証及びデジタルID証機能付き社員証を備えたTwooCaアプリで提供される以下のサービスがあります。

- 電子決済（Visaのタッチ決済対応）- 社員間送金- 福利厚生サービス（従業員へのポイント付与・交換サービス）- 出退勤管理- ショッピングモール- 社内アンケート- 社内掲示板- 音声によるメンタルチェックサービス（オプション）

また、企業の課題に合わせて機能やサービスのカスタマイズも可能です。

■今後の展望

TwooCaの導入企業様から「Visaプリペイドカードを社員証として活用することで、社員証としての価値が増し、従業員の意識づけにもつながる」というお言葉をいただいたことがあります。今後はTwooCaのVisaプリペイドカードの社員証・会員証展開を推進することで、組織への一体感の醸成に取り組みます。

当社はデジタル社員証・会員証TwooCaを中心とした企業向けの革新的なソリューションを提供し、企業及び会員組織のDX推進および社員・会員のエンゲージメント向上をサポートしてまいります。

■株式会社Kort Valuta概要

会社名 ：株式会社 Kort Valuta ＜https://kortvaluta.com(https://kortvaluta.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=idwhite)>

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表者：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売