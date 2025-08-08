大ヒット上映中！映画「国宝」のロケ地　出石永楽館で開催中の映画小道具特別展示をリニューアルしました

豊岡市

吉沢亮さん主演の映画「国宝」のロケ地「出石永楽館」の新たな展示で、より深く国宝の世界へ

　出石永楽館では、8月5日（火曜日）より映画小道具特別展示の内容をリニューアルし、さらに作品の世界観を体感できるようになりました。


　建物の周りを役者の幟が立ち並び、映画と同じ景色を見ることができます。
　館内では、喜久雄（吉沢亮さん）と俊介（横浜流星さん）の楽屋シーンの撮影セットを再現しており、楽屋の中に入って鏡台の前に座れば、まるで自分が主人公になったかのような気分を味わえます。
　また、「藤の持ち枝」の貸し出しも行っており、永楽館で演じられた演目「二人藤娘」を、実際の舞台で演じて楽しむこともできます。


　映画の感動と建物の魅力を、観るだけでなく感じて、演じて、入り込める、特別な展示です。ぜひ永楽館で、映画「国宝」の世界を感じてください。


新たな展示内容

　・喜久雄と俊介の楽屋セットの再現


　・喜久雄が使用した鏡台（実際の小道具）


　・人間国宝小野川万菊（田中泯さん）の楽屋にあった屛風絵（実際の小道具）


　・二人藤娘の歌舞伎絵（実際の小道具）


　・「藤の持ち枝」貸し出し


　※展示内容は随時更新されます。



喜久雄と俊介の楽屋セット再現

永楽館の舞台と楽屋


歌舞伎絵「二人藤娘」

永楽館玄関前に並ぶ幟

【国宝】

(C)吉田修一／朝日新聞出版　(C)2025映画「国宝」製作委員会

任侠の家に生まれながら、歌舞伎役者としての芸の道に人生をささげた主人公・喜久雄の50年を描いた壮大な一代記。


原作は吉田修一の傑作同名小説、監督は李相日。


第78回カンヌ国際映画祭「監督週間」部門にも選出された話題の作品。


2025年公開の邦画実写でNo.1を記録。





開催概要

開催期間：　8月5日（火曜日）から9月中旬頃まで


場　所　：　出石永楽館（兵庫県豊岡市出石町柳17-2）


入館料　：　大人400円／学生240円／中学生以下無料


開館時間：　午前9時30分～午後5時00分（入館は午後4時30分まで）


休館日　：　木曜日


　　　　　　※休館日の他、貸館時は見学できません。


　　　　　　※休館に関するお問い合わせは出石永楽館に直接ご確認ください。


　　　　　　公式ホームぺージ 出石永楽館(http://eirakukan.com/)


　　　　　　豊岡市公式ウェブサイト(https://www.city.toyooka.lg.jp/shisei/1027491/1027495/1027958/1033588.html)


その他　：9月中旬以降（永楽館での展示終了）から永楽館歌舞伎終了（10月上旬頃）までの間は、
　　　　　映画小道具を「出石家老屋敷」に移して公開する予定にしています。
　　　　　出石家老屋敷　（兵庫県豊岡市出石町内町98-9）


　


映画小道具展示施設

出石永楽館以外にも、下記の場所で映画小道具の展示をしています。　


[表: https://prtimes.jp/data/corp/141667/table/55_1_609e6cd4ebdf10481d41293ec11b205b.jpg?v=202508081055 ]
お問い合わせ先

出石永楽館　


　〒668-0234　豊岡市出石町柳17-2


　電話：0796-52-5300


　E-Mail : eirakukan@mxe.nkansai.ne.jp



豊岡市役所　出石振興局　地域振興課


　〒668-0292　豊岡市出石町内町1


　電話：0796-52-3111


　E-Mail：izushi-chiiki@city.toyooka.lg.jp