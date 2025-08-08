大ヒット上映中！映画「国宝」のロケ地　出石永楽館で開催中の映画小道具特別展示をリニューアルしました

吉沢亮さん主演の映画「国宝」のロケ地「出石永楽館」の新たな展示で、より深く国宝の世界へ

豊岡市

出石永楽館では、8月5日（火曜日）より映画小道具特別展示の内容をリニューアルし、さらに作品の世界観を体感できるようになりました。

建物の周りを役者の幟が立ち並び、映画と同じ景色を見ることができます。

館内では、喜久雄（吉沢亮さん）と俊介（横浜流星さん）の楽屋シーンの撮影セットを再現しており、楽屋の中に入って鏡台の前に座れば、まるで自分が主人公になったかのような気分を味わえます。

また、「藤の持ち枝」の貸し出しも行っており、永楽館で演じられた演目「二人藤娘」を、実際の舞台で演じて楽しむこともできます。

映画の感動と建物の魅力を、観るだけでなく感じて、演じて、入り込める、特別な展示です。ぜひ永楽館で、映画「国宝」の世界を感じてください。

新たな展示内容

・喜久雄と俊介の楽屋セットの再現

・喜久雄が使用した鏡台（実際の小道具）

・人間国宝小野川万菊（田中泯さん）の楽屋にあった屛風絵（実際の小道具）

・二人藤娘の歌舞伎絵（実際の小道具）

・「藤の持ち枝」貸し出し

※展示内容は随時更新されます。

喜久雄と俊介の楽屋セット再現永楽館の舞台と楽屋歌舞伎絵「二人藤娘」永楽館玄関前に並ぶ幟【国宝】(C)吉田修一／朝日新聞出版 (C)2025映画「国宝」製作委員会

任侠の家に生まれながら、歌舞伎役者としての芸の道に人生をささげた主人公・喜久雄の50年を描いた壮大な一代記。

原作は吉田修一の傑作同名小説、監督は李相日。

第78回カンヌ国際映画祭「監督週間」部門にも選出された話題の作品。

2025年公開の邦画実写でNo.1を記録。

開催概要

開催期間： 8月5日（火曜日）から9月中旬頃まで

場 所 ： 出石永楽館（兵庫県豊岡市出石町柳17-2）

入館料 ： 大人400円／学生240円／中学生以下無料

開館時間： 午前9時30分～午後5時00分（入館は午後4時30分まで）

休館日 ： 木曜日

※休館日の他、貸館時は見学できません。

※休館に関するお問い合わせは出石永楽館に直接ご確認ください。

公式ホームぺージ 出石永楽館(http://eirakukan.com/)

豊岡市公式ウェブサイト(https://www.city.toyooka.lg.jp/shisei/1027491/1027495/1027958/1033588.html)

その他 ：9月中旬以降（永楽館での展示終了）から永楽館歌舞伎終了（10月上旬頃）までの間は、

映画小道具を「出石家老屋敷」に移して公開する予定にしています。

出石家老屋敷 （兵庫県豊岡市出石町内町98-9）

映画小道具展示施設

出石永楽館以外にも、下記の場所で映画小道具の展示をしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141667/table/55_1_609e6cd4ebdf10481d41293ec11b205b.jpg?v=202508081055 ]お問い合わせ先

出石永楽館

〒668-0234 豊岡市出石町柳17-2

電話：0796-52-5300

E-Mail : eirakukan@mxe.nkansai.ne.jp

豊岡市役所 出石振興局 地域振興課

〒668-0292 豊岡市出石町内町1

電話：0796-52-3111

E-Mail：izushi-chiiki@city.toyooka.lg.jp