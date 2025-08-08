ブレイン・ラボ、派遣業務管理システム「MatchinGood」に帳票自動生成の新機能をリリース

株式会社ブレイン・ラボ

株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役：中江典博）は、人材派遣事業者向けに提供している派遣業務管理システム「MatchinGood（マッチングッド）」において、帳票の自動生成機能を強化した新機能をリリースしたことをお知らせいたします。

派遣事業の「当たり前」に潜む非効率を解消

労働者派遣個別契約書、労働条件通知書兼就業条件明示書、抵触日通知書、派遣先管理台帳、派遣元管理台帳、派遣労働者通知書など、多岐にわたる派遣帳票の作成から送付までを、現在も手作業で行っている企業は少なくありません。これらの作業にかかる膨大な時間と手間を軽減すべく、「MatchinGood（マッチングッド）」では帳票自動生成の新機能をリリースいたしました。

ブレイン・ラボが提供する「MatchinGood」は、これまでシリーズ累計1,800社以上の企業様にご利用いただいており、システムのご提供を通じて、派遣会社が抱える様々な課題解決を支援してまいりました。今回の新機能は、現場から寄せられた実務上のニーズをもとに開発されたもので、帳票作成業務の抜本的な効率化を実現することを目的としています。（※本機能はオプションとして提供されます。）

本機能では、登録済みのデータから帳票を自動生成し、ワンクリックで出力が可能。契約書の確認・承認・出力はスマートフォンからも対応しており、業務の場所を問わない柔軟な運用が可能です。また、最新の法改正にも順次対応し、法令遵守体制の強化にも寄与します。

加えて、法定帳票にとどまらず、各社独自の帳票もシステム上にアップロード・出力できる柔軟な設計となっており、多様な業務フローに対応します。

■ 新機能で対応可能な主要帳票（6種）

- 労働者派遣個別契約書- 労働条件通知書兼就業条件明示書- 抵触日通知書- 派遣先管理台帳- 派遣元管理台帳- 派遣労働者通知書

「MatchinGood」がもたらす3つの業務改善

新機能を含む「MatchinGood」製品説明会開催のお知らせ

- 煩雑な帳票作成の劇的な効率化入力されたデータから帳票を自動生成し、ワンクリックで出力可能です。主要な法定帳票から貴社独自の帳票まで対応し、手作業によるミスや時間を大幅に削減します。- 場所を選ばないスマートな業務遂行スマートフォンから契約書の確認・承認・出力が可能となり、場所や時間にとらわれず、スピーディーな業務遂行を実現します。- 常に最新の法令に対応した安心のコンプライアンス体制最新の法改正にも随時対応し、貴社の負担を軽減します。

新機能の詳細や導入メリットをご紹介するオンライン説明会を以下の通り開催いたします。帳票自動生成の新機能（対応帳票の種類拡大、独自帳票への対応など）をご紹介するほか、MatchinGoodが提供する以下の幅広い機能についてもご紹介いたします。

- 求職者管理- 会社・求人管理- マッチング・進捗管理- 帳票出力- 勤怠管理- 請求・給与計算・管理

【セミナー 概要】

日時： 2025年8月15日(金) 12：00-13：00 【お申し込みはこちら】(https://pages.matchingood.co.jp/250815.html)

2025年8月18日(月) 15：00-16：00 【お申し込みはこちら】(https://pages.matchingood.co.jp/250818.html)

形式： オンライン（Zoom）

参加費： 無料

※なお、本セミナーでは、期間限定の新規導入特別キャンペーンについてもご案内いたします。

業務効率化とコスト削減の実現に向けた絶好の機会となりますので、ぜひご参加ください。

【無料】とりあえず申し込んでみる :https://pages.matchingood.co.jp/250815.html

■株式会社ブレイン・ラボについて

人材紹介/派遣業界にて売上トップクラスの基幹系システムを自社開発・提供しています。

人材大手企業から中小に至るまで1,800社以上に導入されている人材派遣・紹介向けクラウド型業務システム「CAREER PLUS」「MatchinGood」、人材の採用から定着までを支援するツール「マイリク」をサービスとして提供しています。

■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp

プレスリリースの内容に関するお問い合わせ(https://www.brainlab.co.jp/contact/)

株式会社ブレイン・ラボは株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）のグループ会社です。

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社TCV 株式会社and A company ZIGExN VeNtura Co.,Ltd

株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/

■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。

2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



