LUF株式会社、採用の”AI化失敗”を防ぐ無料オンラインイベント、8月14日(木)に開催～テーマは「“構造設計”なきDXは、全部ムダになる」～

人事のトータルソリューションを提供するLUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、2025年8月14日(木)19時より、無料オンラインイベント「採用業務のAI化、その前に。“構造設計”なきDXは、全部ムダになる ～属人採用からの脱却と、AI活用による再構築戦略～」を開催いたします。

■開催の背景

生成AIの急速な普及に伴い、多くの企業で採用業務へのAI導入が進む一方、「ツールを導入したが効果が出ない」「小手先の効率化に終わり、採用成果に繋がらない」といった声が数多く聞かれます。

当社は、これらの失敗の根本原因が、AI導入以前の「採用プロセスの構造設計」の欠如にあると考えています。

■本イベントの概要

本イベントでは、単なるAIツールの紹介ではなく、AIを真に活用するための前提となる「属人化しない採用の仕組み作り」に焦点を当てます。

当社代表の堀尾司が登壇し、豊富なコンサルティング事例を基に、AI導入を成功に導くための「採用再構築戦略」を、デモと実践ワークを交えながら解説します。

テーマ：採用業務のAI化、その前に。“構造設計”なきDXは、全部ムダになる ～属人採用からの脱却と、AI活用による再構築戦略～

日時: 2025年8月14日(木) 19:00～20:00

形式: オンライン（Google Meet）

対象: 人事・採用担当者、責任者、経営層

料金: 無料

■弊社登壇者紹介堀尾 司(ほりお つかさ)

LUF(株)代表取締役CEO

1994年(株)リクルート入社。 2004年ソフトバンクBB(株)入社。ソフトバンク通信事業3社を兼任し、営業・技術統括の組織人事を担当。 2012年グリー(株)入社。国内の人事戦略、人事制度、福利厚生、人材開発の責任者を歴任。 2014年、東京東信用金庫に入庫し、地域活性化やスポーツチームのプロリーグ参入に向けた経 営に従事。

2022年6月ビジネス雑誌Forbes JAPANを運営するリンクタイズグループとのジョイントベン チャーLUF(株)創業、代表取締役CEOに就任。

■LUF株式会社について

LUF株式会社は、Forbes Japan運営のリンクタイズ社とのジョイントベンチャーであり、人事のトータルソリューションカンパニーとして、CANTERA ACADEMY(人事向けリスキリングプラットフォーム)、採用代行（RPO）、人事コンサルティング、副業人事マッチングサービス"CANTERA SHARE”、人事専門の転職支援"CANTERA AGENT”など、人事に関するあらゆる領域でお客様を支援しております。

2021年10月よりサービスローンチした「CANTERA（カンテラ）ACADEMY」は、人事に必要な幅広い知識を、質の高いコンテンツで学習し、成果に繋げる学習プラットフォームです。

組織開発や採用、人的資本などの豊富なジャンルのコンテンツや、通勤時間の5分を生かせるマイクロラーニングの設計による学びの提供が特徴で、現在までに約1500人の受講生がコンテンツを通して学習しています。

CANTERA ACADEMYは登録から利用まで完全無料で提供しており、どなたでも登録が可能です。

無料会員登録はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy/

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact