歩いた分だけ世界が広がる新感覚お散歩アプリ『GeoWalk』をリリース

株式会社vroom

株式会社vroom（本社：神奈川県横浜市、代表：諸戸 隆宏）は、位置情報を活用したお散歩アプリ『GeoWalk（ジオウォーク）』のiOS版を本日8月8日（金）より配信開始いたしましたことをお知らせいたします。

『GeoWalk』とは

『GeoWalk』は、歩いた場所を自動で記録し、町丁目（⚪︎丁目など）ごとに区切られたブロックを解放し、地図を広げていく新感覚のお散歩アプリです。歩けば歩くほど地図が広がり、日々の移動が楽しくなる体験をお届けします。

エリアごとの達成率を目標にしたり、ランキングで他のユーザーと競い合ったりと、散歩やウォーキングがもっとワクワクする体験に。GeoWalkは無料で利用でき、バックグラウンドでも自動で歩行記録が可能。スマートフォンを開かなくても、気軽に歩いた場所を記録できます。

『GeoWalk』ストアページ

App Store: https://apps.apple.com/app/geowalk/id6748916775

基本機能

【歩いたエリアを自動で記録】

ボタンを一度押すだけで、歩いたエリアを自動で記録。バックグラウンド記録にも対応しているため、歩いている間にアプリを開く必要はありません。歩いた場所は地図上で明るく表示され、達成感を実感できます。

【歩いたエリアの達成率を表示】

GeoWalkでは、日本全国・都道府県・市区町村ごとに歩いたエリアの達成率を確認可能。身近なエリアから達成率アップを目指して、毎日のウォーキングがもっと楽しくなります。

【ランキングで全国のユーザーと競争】

ランキング機能で、全国のユーザーと歩いたエリアや達成率を競い合えます。みんなでチャレンジして、歩く楽しさをさらに広げましょう。

【たくさん歩いて実績を集める】

歩いたエリアの達成率に応じて、さまざまな実績を獲得できます。目標を達成しながら、楽しくウォーキングを続けられます。

【経験値をためてレベルアップ】

歩いたエリアの数や実績の達成に応じて経験値が貯まり、レベルアップが可能。歩くほど成長を実感できる、やる気が続く仕組みです。

『GeoWalk』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103517/table/9_1_06864ef51d02cf5d32e8faed93c634b0.jpg?v=202508081055 ]

企業概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103517/table/9_2_b736340269ea3b1f22e66cc9ac57998f.jpg?v=202508081055 ]

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

e-mail： info@v-room.co.jp