高級時計フリマアプリ「tokisuki」正式リリース　“託す”新しい時計取引のプラットフォーム誕生

■「tokisuki」リリースについて

株式会社Timepedia

株式会社Timepedia（所在地：広島県、代表取締役：藤田鉄之介）は、高級腕時計に特化したフリマアプリ「tokisuki（トキスキ）」の提供を正式に開始いたしました。

「tokisuki」は、時計を“売る”のではなく“託す”、時計を“買う”のではなく“受け継ぐ”という新しい価値観を提案するプラットフォームです。初心者から時計愛好家までが安心・安全に取引できる環境を構築し、次のオーナーへの橋渡しを支援します。

■ 開発の背景

高級腕時計市場ではリユース需要の拡大に伴い、個人間取引が急速に増えています。しかしその一方で、適正価格の判断の難しさや希少モデルの入手困難、偽物や決済トラブルへの懸念といった課題が顕在化しています。

「tokisuki」は、こうした課題を解決し、時計を愛する人々が安心して取引できる環境を提供することを目的に開発されました。

■ スペック（主な機能）

・時計専門フリマ機能

個人間での時計売買を簡単・安全に実現

・時計専用オークション（実装予定）

希少な1本をライブ感のある競りで入手可能

・ユーザー間メッセージ機能

取引時のコミュニケーションで信頼性を確保

・シリアル確認機能

システムによるすり替え防止で取引の安全性を強化

・販売手数料

基本4％（※1 条件あり）

※1 クレジットカード決済設定の場合は8％

・匿名配送・安心決済

個人情報を保護し、セキュアな決済システムで取引をサポート

・お気に入り・レビュー機能

欲しい時計の管理とユーザー評価による透明性の高い取引を実現

■ リリース記念・夏限定キャンペーン

「tokisuki」正式リリースを記念し、2025年8月8日から8月31日までの期間限定で、販売手数料を通常の20％OFFでご利用いただけるキャンペーンを開催いたします。

ご利用時にキャンペーンコード 「tokisuki08」 をご入力ください。

【コード特典内容】

（1）通常販売手数料：4％ → 3.2％

（2）クレジットカード決済時：8％ → 6.4％

※ （1） or （2）のどちらかを適用

※ キャンペーンコード未記入の場合は特典が反映されません。

この機会に、よりお得に高級時計の売買を体験していただけます。

■ インストール

App Store（iOS）

https://apps.apple.com/us/app/tokisuki/id6736516517

Google Play（Android）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.timepedia.tokisuki&pli=(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.timepedia.tokisuki&pli=)

■ 今後の追加予定サービス

＜かんたん代行出品＞

面倒な入力や梱包・発送を代行し、時計を「tokisuki」へ送るだけで簡単に出品できます。

※ 別途代行手数料・発送時の送料がかかります。

「高く売りたいが、忙しくて設定や取引対応の時間がない」という方に最適なサービスです。

■ 今後の展望

ブランド別相場の表示機能やコレクション管理機能の追加を予定しており、時計愛好家同士の交流を促進するコミュニティ型プラットフォームへの進化を目指します。

■ 「tokisuki」について

「tokisuki」は、高級時計の価値を未来へとつなぐためのフリマアプリです。

大切な1本を安心・安全に次のオーナーへ“託す”新しい取引体験を提供します。

日々の最新情報や追加コンテンツは、公式Instagramにて随時発信しています。ぜひご覧ください。

URL : https://www.instagram.com/tokisuki.0808/