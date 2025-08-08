FM大阪「ながの社長のMUSIC BOSS」の番組スポンサーに、サンリスト株式会社が就任いたしました。

サンリスト株式会社

大阪市を拠点に、再生可能エネルギー関連事業を展開するサンリスト株式会社（本社：大阪市中央区）は、2025年8月9日（土）放送回に弊社代表取締役と営業部長がゲストとして出演いたします。

今を生きる私たちが、未来の誰かのためにできること。

そんな想いが、私たちの事業の原点です。

自宅で電気をつくり、高騰し続ける電気代を減らし、電気代の不安を減らし、停電時にも家族やペット、大切な方々に安心を届ける。

MUSIC BOSSが届ける音楽とことばは、日々を懸命に生きる人たちの心にそっと寄り添い、前を向く力をくれる番組です。

番組概要

- 番組名：「ながの社長の MUSIC BOSS」- 放送メディア：FM大阪- 放送日時：毎週土曜日18:00～18:25

サンリスト株式会社について（https://sunlist.co.jp/）

弊社は今期で12期目を迎え、再生可能エネルギー関連の設備販売及び施工、外壁塗装や住宅リフォームなど、住宅に関するサービスを展開する企業です。

特に住宅用太陽光発システムを中心にお客様からの反響が年々拡大しています。

昨年比で売上は127％増と年々上がっており、施工実績・問い合わせ件数ともに大きく伸長し、現在は西日本エリア全域での事業展開を加速中です。

【弊社の特徴】

◆ 12,000件以上の施工実績があり、初めての方でも安心してご相談いただける体制が整っています。

◆ 補助金申請までサポートしており、面倒な手続きもすべてお任せいただけます。

自治体によって異なる複雑な補助金制度も、経験豊富なスタッフが申請手続きをフルサポートさせていただきます。

お客様の負担を最小限に抑えながらスムーズに導入できるお手伝いを致します。

◆ 3年ごとに定期メンテナンスを実施させていただいております。

導入後も長く安心してご利用いただく為、設置して終わりではなく3年ごとの定期メンテナンスで発電性能をしっかり維持し、長期的な安心と快適さをご提供いたします。

◆ メーカーの認定施工店です。

安心して任せられる高品質な施工をご提供いたします。

各メーカーが定めた厳しい基準をクリアした「認定施工店」として、高品質な工事と安心の保証体制をお届けします。

◆ PVプランナーと太陽光メンテナンス技士が常駐し、万全のサポート体制を整えております。

プロが常にそばにいる安心感をもってもらう為、太陽光発電の専門資格を持つ「PVプランナー」と「太陽光メンテナンス技士」が社内に常駐しており、設計から点検・修理までいつでもプロがご対応いたします。

◆ 大手メーカーの取り扱いを多数ご用意しております。

信頼性の高いブランドから安心してお選びいただくため、パナソニック・シャープ・長州産業など、実績ある国内外の大手メーカー製品を多数取り扱っております。

ご希望やご予算に合わせて最適なプランをご提案いたします。

事業拡大に伴い、今後の持続的な成長とサービス品質の向上を目指し新たな仲間を募集しております。

【採用情報】

■募集職種

・営業

・工事

・コールセンター管理

■こんな方を歓迎しています

・伸びている業界で長く働きたい方

・チームでの成長を楽しめる方

・挑戦意欲がある方

・持続可能な社会づくりに関心がある方

■働く環境について

・明確なキャリアステップとインセンティブ制度

・メーカーの施工研修

・資格の取得支援制度

・マネージメント研修制度

・社員の声から生まれる制度改善・柔軟な働き方

・入社半年でリーダーポジションに昇格した実績あり

弊社の雰囲気をSNSでも発信しています♪

■Instagram

https://www.instagram.com/sunlist_ltd/

■Tiktok

https://www.tiktok.com/@sunlist.1210

少しでも興味を持っていただけたらお気軽にお問合せください。



LINEからもお気軽にお問合せいただけます♪♪

■LINE（リクルート用）

https://lin.ee/oFtSr50

■会社概要

社名 ：サンリスト株式会社

住所 ：大阪市中央区平野町2-3-7アーバンエース北浜ビル5F

代表 ：辻田信次

設立 ：2014年8月

会社HP：https://sunlist.co.jp/

お問合せURL：https://sunlist.co.jp/contact/

お問合せTEL：0120-969-837

LINE（メイン）：https://lin.ee/8VPvW27