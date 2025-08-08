1,500円で楽しめる“背徳のひとさじ”！追いいくらの新スタイルが登場！「北海道海鮮 にほんいち 福島店」

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役：河村 則夫）が運営する『北海道海鮮 にほんいち 福島店』（大阪市福島区）では、2025年8月8日(金)より、いくらを自由にトッピングして楽しめる新サービス「いくらぶっかけ」の提供を開始いたします。

「いくら」は北海道を代表する海の幸。濃厚な旨味とプチプチとした食感で、多くの方に愛されてきた人気食材です。一方で、“高級品”というイメージから、「ちょっと贅沢すぎるかな」とためらってしまう方も少なくありません。今回の新サービスは、そんな“背徳感すらおいしい”いくらを、より気軽にお楽しみいただけるサービスです。

「いくらぶっかけ」は、お客様ご自身でいくらを料理に“追いがけ”していただく新スタイルでご提供。盛り付けの瞬間から楽しめる体験型のトッピングで、味だけでなく、視覚的にも満足いただけます。

対象となる料理は、海鮮丼や出汁巻玉子、お刺身はもちろん、白ごはん、ポテトサラダ、など幅広く、お好きな一皿に“ひとさじの贅沢”を添えることができます。なかでも、当店の名物料理でもある「かにぶっかけ出巻玉子」との組み合わせは、食感と旨味のバランスが絶妙で、さらに満足度の高い一品に仕上がります。

気分に合わせて、お好きな料理に、好きなだけ。自由に楽しめるこの新スタイルで、日常のひとときを少しだけ特別にしてみませんか。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

◆いくらぶかっけ 新サービス概要

提供開始日：2025年8月8日(金) より開始

提供価格：1,500円(税込)

受付時間：17：00～24：00(L.o.23：30)

店舗情報北海道海鮮 にほんいち 福島店

■所在地：大阪府大阪市福島区福島5-11-2

■電話番号：06-6455-6100

■営業時間：17:00～24:00(L.o.23:30) 日曜営業

■定休日：不定休

■MAP：https://maps.app.goo.gl/F1pCZN18KTjRX3za9

■公式Instagram：https://www.instagram.com/nihonichifukushima/

当店は、周りを気にせずゆっくりお食事を楽しめる個室・半個室席を完備しており、2名様～の少人数や30名様～の飲み会や接待などにお使いいただけます。大規模の宴会や歓送迎会、様々なシーンにご利用ください。

◆にほんいちで楽しめるお料理

当店では、北海道直送の創作料理や地酒をはじめ、当店ならではの味をご堪能いただけます。当店オリジナル地酒や有名酒蔵の地酒などを常時20種類以上取り揃えています。

名物！かにぶっかけ だし巻き玉子 1,099円(税込)

脅威の注文率（90％以上！）を誇る当店の超名物商品で、「よいしょ！」の掛け声とともに赤字覚悟でどんどんかにをかけ続けます。

厚岸産牡蠣 1個 418円(税込)

厚岸(アッケシ)直送のブランド牡蠣をお値打ち価格でご提供。水温が低い厚岸で育った牡蠣は年中食べることができるうえ、身はふっくらコクがあり甘みが強いのが特徴。ポン酢・レモン・蒸し焼きからお選びください。

北島麦豚炙り焼き 989円(税込)

北海道余市郡余市の豊かな風土で育ったブランド豚「北島豚」。あっさりとしていて脂が甘みが強い豚肉。当店オーナーが直接現地に出向き1頭丸ごと買い付けしたことで叶ったメニューです。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈株式会社N・I会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928