THE KYOTOサロン　民藝の陶工河井𥶡次郎を知る「お茶とお話の会」　8月30日開催　午前の部と午後の部あり

思想家の柳宗悦を中心に提唱された「民藝運動」。今年は「民藝」という言葉が生まれて、ちょうど100年にあたります。

京都新聞のデジタルメディア「THE KYOTO」は8月30日、柳とともにこの運動をリードした陶工河井𥶡次郎を知る「お茶とお話の会」を京都新聞社7階サロンルーム（京都市中京区）で開催します。

河井の孫で河井𥶡次郎記念館（東山区）学芸員の鷺珠江さんに、民藝運動のスタートや河井の人物像などを語ってもらいながら、鷺さん所蔵の河井の茶碗などで、河井家の日常の「家庭茶」をふるまってもらいます。

■開催概要

河井𥶡次郎を知る「お茶とお話の会」

【開催日時】

8月30日(土）

午前の部＝10:30～12:00

午後の部＝14:00～15:30（受付は各回15分前から）

【場 所】

京都新聞社7階サロンルーム（京都市中京区烏丸通夷川上ル）

【参 加 費】

10,000円（チケット発券料165円が必要）

【定 員】

各回10人（先着順）

【締め切り】

8月25日

申し込みはこちら（https://thekyoto.arena.town/ticket_detail/10117）

紹介記事はこちら（https://www.kyoto-np.co.jp/articles/thekyoto/1534818）

※この会は、お茶の作法は一切必要ありません。平服でお気軽にご参加ください。

※当日会場で、9月13日から京都市京セラ美術館で開催される特別展「民藝誕生100年」のチケットを抽選で各回3人にプレゼントします。

THE KYOTOは、文化に特化した京都新聞のデジタルメディアです。

毎週火曜日と金曜日に数本の記事を配信しています。記事と連動したイベントの企画や、文化の継承を支援するクラウドファンディングも実施しています。

THE KYOTOサイトはこちら（https://www.kyoto-np.co.jp/list/thekyoto）

本件の問い合わせは

THE KYOTO編集部

電話：075(241)6185

メール：thekyoto@mb.kyoto-np.co.jp