THE KYOTOサロン 民藝の陶工河井𥶡次郎を知る「お茶とお話の会」 8月30日開催 午前の部と午後の部あり
思想家の柳宗悦を中心に提唱された「民藝運動」。今年は「民藝」という言葉が生まれて、ちょうど100年にあたります。
京都新聞のデジタルメディア「THE KYOTO」は8月30日、柳とともにこの運動をリードした陶工河井𥶡次郎を知る「お茶とお話の会」を京都新聞社7階サロンルーム（京都市中京区）で開催します。
河井の孫で河井𥶡次郎記念館（東山区）学芸員の鷺珠江さんに、民藝運動のスタートや河井の人物像などを語ってもらいながら、鷺さん所蔵の河井の茶碗などで、河井家の日常の「家庭茶」をふるまってもらいます。
■開催概要
河井𥶡次郎を知る「お茶とお話の会」
【開催日時】
8月30日(土）
午前の部＝10:30～12:00
午後の部＝14:00～15:30（受付は各回15分前から）
【場 所】
京都新聞社7階サロンルーム（京都市中京区烏丸通夷川上ル）
【参 加 費】
10,000円（チケット発券料165円が必要）
【定 員】
各回10人（先着順）
【締め切り】
8月25日
申し込みはこちら（https://thekyoto.arena.town/ticket_detail/10117）
紹介記事はこちら（https://www.kyoto-np.co.jp/articles/thekyoto/1534818）
※この会は、お茶の作法は一切必要ありません。平服でお気軽にご参加ください。
※当日会場で、9月13日から京都市京セラ美術館で開催される特別展「民藝誕生100年」のチケットを抽選で各回3人にプレゼントします。
THE KYOTOは、文化に特化した京都新聞のデジタルメディアです。
毎週火曜日と金曜日に数本の記事を配信しています。記事と連動したイベントの企画や、文化の継承を支援するクラウドファンディングも実施しています。
THE KYOTOサイトはこちら（https://www.kyoto-np.co.jp/list/thekyoto）
本件の問い合わせは
THE KYOTO編集部
電話：075(241)6185
メール：thekyoto@mb.kyoto-np.co.jp