【新商品】“かける腸活”が始まる。腸活ドレッシング新発売！

腸活商品と発酵和食ごはんのお店「腸食キムチ工房ととのい」から、腸内環境を整える新商品「腸活ドレッシング」が登場！

腸食キムチ工房 ととのい

神奈川県横須賀市・久里浜商店街に店舗を構える発酵和食のお店「腸食キムチ工房ととのい」は、2025年8月より、新商品「腸活ドレッシング」の販売を開始しました。

自然発酵の素材やお腹を元気にする和の食材を使用し、胃腸に負担をかけずにおいしく続けられる、“毎日の腸活”を応援する調味料です。

腸活ドレッシング第一弾！第二弾も展開予定。腸活ドレッシング（塩麹タイプ）

内容量：200ml

保存方法：10℃以下で冷蔵保存

賞味期限：4週間(開封前)

原材料：米麹(国産)、米、ごま油、食塩、ごまなど

製造者：神奈川県横須賀市久里浜4-8-12

ダイナリビル３F 腸食キムチ工房ととのい

塩麹をたっぷりと使用し、サラダはもちろん、蒸し野菜やお豆腐、お肉料理にも合う万能な塩麹ベタイプのドレッシング。

麹の力で消化を助け、腸をやさしく刺激してくれます。

■9年間のうつ病生活を腸活ごはんで卒業した店主西村

店主の想い：「胃腸が元気になると、心も元気になる」

代表の西村さつきは、9年間にわたるうつ病と肌荒れ、慢性的な胃腸不調に悩み続けた過去を持ちます。

きっかけは、震災による心の不調。そこから食べられなくなり、肌荒れや体重の増減を繰り返す日々。

そんな自分を助けてくれたのが、“和食と発酵、そして腸活”でした。

「胃腸は体の真ん中にある。ここが整うと、肌も、気持ちも変わる」

この実体験をもとに、SNSで腸活の発信を開始。オンライン販売を経て、クラウドファンディングで資金を募り、2024年2月、久里浜にお店をオープンしました。

店主「西村五月」店主西村に食事指導やカウンセリングを受けるお客様も多い。

■“無理しない腸活”をおいしくサポート

「腸食キムチ工房ととのい」では、今回のドレッシングをはじめ、腸活をテーマにした商品を多数開発・販売しています。

自家製・自然発酵・無添加の腸活キムチ（辛口）

ととのい1番人気の定番商品。 胃腸への負担を考え、ニンニクや唐辛子の量を抑えているので、毎日食べられる腸活キムチです。 りんごの甘みと野菜の旨みをたっぷりと感じます。

万能おみそ

お湯で溶かすだけで簡単に腸活お味噌汁が飲める万能おみそ。

ととのいで使用するお味噌、生姜、昆布かつおだしを調合した調味料です。

腸HAPPY詰め合わせBOX

ととのいの腸活商品がお試しサイズで楽しめる詰め合わせBOX。 たくさんの種類を試したい方は、詰め合わせボックスがおすすめです。ギフトとしても大人気！

「翌日便が出るようになった！」

腸活の効果をすぐに感じる方も多く、便秘・肌荒れ・精神的不調などへの改善報告も続々届いています。

■店舗・オンラインショップでも購入可能

現在は、店舗だけでなくオンラインショップでも商品の購入が可能です。遠方の方でも、ご自宅でととのいの“腸活ごはん”を体験していただけます。

店舗情報

店名：腸食キムチ工房ととのい

住所：神奈川県横須賀市久里浜4-8-12 ダイナリビル3階

（久里浜商店街モスバーガー左横ビル）

アクセス：京急久里浜駅 徒歩3分 / JR久里浜駅 徒歩5分

営業時間：水・木・金 11:30～18:00 / 土 9:00～15:00

定休日：日・月・火

Instagram：＠totonoi_yokosuka

オンラインショップ：https://totonoi23.base.shop

■取材・写真素材について

・腸活ドレッシングやキムチの写真、店主インタビューなどご提供可能

・取材依頼はメールにて受付中：totonoi.yokosuka@gmail.com