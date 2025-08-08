株式会社スホ × スナップタグ、独自の非可視性ウォーターマーク技術で知的財産保護とデジタルコンテンツセキュリティの新たな標準を確立

株式会社スホ

非可視性ウォーターマーク技術を活用した革新的なソリューションを提供する株式会社スホ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田 昌錫）は、スナップタグソリューションと連携し、グローバル標準化を目指す高度な非可視性認証技術を活用した共同ソリューションを展開しています。

スホは、この非可視性ウォーターマーク技術を活用し、セキュリティとデジタル認証の課題を解決する革新的なソリューションを提供します。

独自の非可視性ウォーターマーク技術の特長

非可視性ウォーターマーク概要

スナップタグソリューションの非可視性ウォーターマークは、画像や映像にデータを見えない形で埋め込む技術であり、変形や破損を伴うことなくデータを入力し、簡単に確認することが可能です。

以下の5つの必須要件を満たすことで、従来のコード技術の限界を克服し、他社製品にはない独自の優位性を備えています。

非可視性ウォーターマークの特徴- 完全な非可視性画像や製品のデザインに影響せず、QRコードのような視覚的変更が不要- 堅牢性クロップ・変形・圧縮にも耐え、画像の50％以上が破損しても識別可能- セキュリティ性認証は専用モジュール経由のみ可能。258種の可変コードによる個別識別- 簡単な技術活用SDK・API・専用サイトを通じて容易に導入・連携可能。スマートフォンSDKによるカメラ認識にも対応

オン／オフライン両対応

印刷物、デジタル画像、電子書籍、動画など多様なフォーマットに対応

マーケティング拡張

クライアントのニーズに応じて、非可視性ウォーターマークをスキャン後、リンク先を自由に設定して、様々な情報を通じてユーザーに新しい体験を提供することができます。

実装分野

- 様々なURLにアクセスユーザーがウォーターマークをスキャンすることで、製品紹介ページ、イベント案内、導入ページ、SNSなど任意のURLへアクセス可能。- 情報の確認スキャンにより製品情報、成分表示、使用方法、製造日、ロット番号などを即時に確認可能。- マーケティングスキャン回数、時間帯、地域別などのデータを基づき、ユーザー行動分野やターゲットマーケティングを実施できます。プロモーションやクーポン配信にも対応可能です。- 正規品の確認製品に埋め込まれた情報を通じて、模倣品との識別が可能です。エンドユーザー自身が簡単に真贋判定を行えるため、信頼性の向上につながります。

アート分野：エディション番号の確認によって真贋を保証し、作品の希少性と市場価値の向上。

エンターテインメント：限定グッズやNFT連携を通じて、ファンに対する体験価値の向上。

ブランド/流通：偽造防止機能を通じて、ブランド信頼性を高め、顧客ロイヤルティの向上。

電子書籍/漫画：流出者の追跡機能により著作権保護を実現。 （ePub、HTML、PDFに対応）

グローバル標準を目指す「見えない認証」の未来。

スナップタグソリューションの非可視性ウォーターマークは、ユーザーがスキャンするだけで真贋判定や情報取得が可能となる「見えない認証」です。QRやNFC、ホログラムのように視覚的・物理的手段に依存せず、高度なセキュリティとデジタル化ニーズの両方に応えます。

現在は生成AI、VDI環境、オフライン文書セキュリティなど、多数の政府、金融、製造、軍関連機関との協業を進めています。

今後も、より安全でスマートな社会の実現に向けて、革新的なソリューションを提供してまいります。