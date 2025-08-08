SWise提供　2Dメタバース「バーチャルアンカー」再開設　日本と台湾を中心とした海外との連携を加速

株式会社 神戸新聞社

株式会社神戸新聞社が運営するビジネス交流拠点「ANCHOR KOBE（アンカー神戸、以下アンカー）」は、株式会社SWiseが提供する2Dメタバースシステムを活用し、バーチャル空間「バーチャルアンカー」を8月1日、再び開設いたしました。これにより、会員間の交流の場としてのみならず、日本と台湾を中心とした国際的なビジネス交流を加速させる新たなプラットフォームの運用を開始いたします。

２Dメタバース（バーチャル空間）は、アンカー会員なら無料で利用できます。

アンカーをリアルで訪れた人とオンラインの人の交流が可能になるほか、オンライン会議を行うこともできます。このシステムは、日台のビジネス交流を目指す株式会社SWiseのシステムを導入しました。同社の協力を得ることで、この空間上で、日本と台湾のビジネス交流を行う場としても効果が期待できます。今後オンラインイベント等も開催していきます。

２Dメタバース（バーチャル空間）は、ゲストを招待することも可能です。

大きくは、ズームなどのオンラインツールのような利用が可能ですが、利用時に毎回URLを設定するのではなく、特定のURLから入室できます。アンカーの場合は同時に最大100人まで利用可能です。アンカーのメンバーは最初に登録するだけで利用でき、また、ゲスト（同伴者）を招待しての利用も可（ゲスト利用は１回ごとに招待が必要です）。

バーチャル空間上では、アイコンを近づけるだけで会話が聞こえ、画面共有もできます。

参加者限定の「会議室」を設置することで、秘密の会話もできます。

ゲスト（同伴者）などのルールは、原則、アンカーの会員規約に則ります。

会員はアカウントを作成の上、スペースにお入りいただけます。

下記フォームにご登録いただくと、自動的にアカウント登録用URLとマニュアルをお送りいたします。

【登録フォーム】

https://forms.gle/pobJSDxHUekR9btJ8

ご利用方法につきましては、こちらのマニュアルをご参照ください。

【マニュアル】

https://swise-in.notion.site/22991154b55980f583abc754be23aea5?source=copy_link

【アンカー神戸】

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイト

https://anchorkobe.com/

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: contact@anchorkobe.com