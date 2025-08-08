“捨てない”が広げる支援の輪――8月8日は『リユースの日』特別キャンペーン開催

株式会社ブックサプライ

株式会社ブックサプライ（本社：大阪府吹田市、代表取締役：藪田真吾）は、2025年8月8日「リユースの日」に合わせて、【買取金額8％UPキャンペーン】を実施いたします。

本キャンペーンは、リユースの輪を広げることを目的とした取り組みで、期間中に条件を満たした方全員を対象に、通常の買取金額より8％高くお引き取りいたします。

キャンペーン概要

リユースをもっと身近に、もっとおトクに

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97404/table/120_1_0a4465857c30e71827d634f47d555cde.jpg?v=202508081055 ]申し込む :https://www.booksupply.jp/感動の循環、始めよう。

8月8日は「∞（無限）」に似た数字の形状から、「リユースの日」として広がりつつある記念日です。

ブックサプライではこの日にちなみ、「モノと感動をつなぐ」ことをテーマに、リユースを通じた循環型社会の実現を応援しています。

“感動を循環させよう”という理念のもとに

当社では「感動を循環させよう」を企業理念に掲げ、読まれなくなった本や視聴済みのメディアを、次に必要とする人へと繋げる活動を継続しています。

リユースは「モノの再利用」だけではなく、思い出やストーリーも未来へ渡す架け橋です。

売ることが、誰かの力になる

ブックサプライの宅配買取サービスを利用することで、実はさまざまな支援活動にもつながっています。

たとえば、買取された商品を仕分け・発送する工程では、「一般社団法人 ユニオンブックス 就労継続支援A型事業 ほんのきもち」と連携し、障がいのある方々の就労支援を行っています。

また、ブックサプライでは、認定NPO法人「世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV）」と10年以上にわたって連携し、ワクチン支援活動にも継続的に取り組んでいます。

対象となる商品（本・CD・DVD・切手・書き損じハガキなど）をお送りいただくことで、お申し込み1回につき約45人分のポリオワクチンが寄付される仕組みです。

手放すことで生まれる支援の輪。

あなたの「売る」という選択が、障がいのある方々の就労支援につながり、世界の子どもたちのいのちを守る力にもなります。

その他の支援活動はこちら :https://www.booksupply.jp/donation/

ブックサプライについて

ブックサプライ株式会社は、本やCD・DVD・ゲームソフトなどのリユース事業を展開する企業です。2000年の創業以来、宅配買取サービスを中心に、これまでに累計100万人以上のお客様にご利用いただいています。

「感動を循環させよう」を企業理念に掲げ、書店文化の支援や、就労継続支援A型事業との連携など、社会とのつながりを大切にした取り組みにも力を注いでいます。

宅配買取サイトでは本・DVD・CD・ゲームを売るときに役立つコンテンツも随時配信しています。

書店応援団

全国の書店を一緒に応援していきたい--。

近年、書店の閉店が相次ぐ中、私たちは改めて書店に足を運ぶことの大切さや魅力を伝え、書店文化を広げていきたいと願っています。

そんな思いから、地域の書店がこれからも多くの方々に親しまれるように、さまざまな取り組みを続けています。

書店を応援して本との出会いを広げよう

https://www.booksupply.biz/

【 会社名 】株式会社ブックサプライ

【 所在地 】大阪府吹田市垂水町3丁目18-9 5階

【 代表者 】藪田真吾

【 設立 】2000年1月

【 コーポレートサイト 】https://booksupply.co.jp/

【 宅配買取事業 】https://www.booksupply.jp/

【 書店応援団 】https://www.booksupply.biz/