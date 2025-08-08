こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
女性向けゲームブランド「LicoBiTs」の最新情報が、WEBラジオで公開！第3弾タイトルも初解禁！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、ブロッコリーとティズクリエイションによる女性向けゲームブランド「LicoBiTs」の新情報をお届けするWEBラジオ番組「LicoBiTs通信スペシャル版」を8月8日に公開しました。
今回のLicoBiTs通信は映像付きの特別版でお届け。MCに岡本信彦さん、ゲストに豊永利行さん、石川界人さん、さらに阿座上洋平さんにも映像出演頂きました。
7月24日に発売した『泡沫のユークロニア -trail-』のゲームプレイや、2026年1月22日に発売を控える新タイトル『UN:LOGICAL（アンロジカル）』の最新情報をお届け。更に『泡沫のユークロニア』の舞台化プロジェクト始動やLicoBiTsブランド第3弾となる『Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）』の情報が初解禁されるなど、盛りだくさんの内容でお届けしました。
「LicoBiTs通信スペシャル版」のアーカイブはこちらからご覧ください。
https://youtu.be/VhUbRVedf38
●MC
帷（とばり）役：岡本信彦さん
●出演
柊（ひいらぎ）／永守 藍 （ながもり らん）役 ：豊永利行さん
宗像 戒（むなかた かい）役：石川界人さん
＜映像出演＞石蕗 （つわぶき）役：阿座上洋平さん
【『泡沫のユークロニア』情報】
ファミマプリントランダムブロマイド 販売開始
全国のファミリーマート店内のマルチコピー機サービス「ファミマプリント」で「泡沫のユークロニア」ランダムブロマイドの販売がスタートしました。主人公・メインキャラクター・サブキャラクター全20名のイラストに加えて、雑誌B's-LOGの描きおろしイラストを使用したランダムブロマイドが印刷可能！
ぜひ『泡沫のユークロニア』の世界観をお手元でお楽しみください。
販売期間：2025年8月8日(金)10:00～2025年10月8日(水)23:59
販売商品：ランダムブロマイド
販売価格：L判300円(税込)、2L判400円(税込)
種類数：全23種
グループ壱：9種（雛菊、矢代、帷、淡雪、依、露草、雑誌B's-LOGイラスト3種）
グループ弐：7種（柊、石蕗、藍白、枸橘、潮路、鳴神、千鳥）
グループ参：7種（すず音、賢木、雨月、松柏、葵、朧、朔）
販売場所：全国のファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」
※一部お取り扱いのない店舗もございます。予めご了承ください。
※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。
詳細はこちら
https://famima-print.family.co.jp/otome/uchronia
『泡沫のユークロニア』舞台化プロジェクト始動
続報をおたのしみに。
ティザー映像はこちら
https://youtu.be/Z7SY6rdqGN8
キャストインタビュー 第2弾公開
『泡沫のユークロニア -trail-』攻略対象キャラクターの声を担当するキャストの方々に、収録を終えての感想やユーザーの皆様に向けてのメッセージ、さらに追加攻略キャラクターの柊、石蕗を担当するキャストのお二人にはキャラクターの魅力を語って頂いたインタビューの第2弾が公開されました。
キャストインタビュー掲載ページはこちら
https://licobits-game.com/uchronia/news/detail.php?id=250808-2
【『UN:LOGICAL』情報】
オープニングムービー 初公開
「LicoBiTs通信スペシャル版」にて、『UN:LOGICAL』のオープニングムービーが初公開されました。
視聴はこちらから
https://youtu.be/0-PkAfU49zk
オープニング・エンディングテーマ、アーティスト情報初公開
●オープニングテーマ
アーティスト：PENGUIN RESEARCH
タイトル ：フラッシュバック
●エンディングテーマ
アーティスト：ナツノコエ
タイトル ：hug me,teddy
【LicoBiTs情報】
アニメイトガールズフェスティバル2025 出展決定
2025年11月8日（土）、9日（日）に池袋・サンシャインシティを中心に行われる「アニメイトガールズフェスティバル（AGF）2025」に、LicoBiTsの出展が決定。『泡沫のユークロニア』『UN:LOGICAL』の2タイトルで展開します。
続報をお楽しみに。
アニメイトガールズフェスティバル2025
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/
LicoBiTs 第3弾タイトル『Le Mirage Mystique』始動
LicoBiTsの第3弾タイトル『Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）』の情報が初解禁されました。
続報をお楽しみに。
タイトル：Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）
ジャンル：女性向け恋愛ADV
対応機種：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite
発売日：未定
価格：未定
CERO：審査予定
プロデューサー：高村 旭
ディレクター：佐東 樹
キャラクターデザイン・原画：およ
企画・制作：ティズクリエイション株式会社
発売：株式会社ブロッコリー
ティザームービー視聴はこちらから
https://youtu.be/N4se9brx9ik
【LicoBiTs Offisial Site】
https://licobits-game.com/
©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
