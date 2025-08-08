トミカ55周年をお祝いしたスペシャルブック『トミカ 55th anniversary book』が登場！　付録の「立体駐車場デザインおかたづけボックス」で遊びながらおかたづけできる！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年7月22日（火）に『トミカ 55th anniversary book』を発売いたしました。

ダイキャスト製ミニカー「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）の55周年を記念したスペシャルムックが登場！

【付録１. 立体駐車場デザインおかたづけボックス】

楽しく遊びながらおかたづけができる、収納ボックスです。

軽くて柔らかい素材なので、お子さまが自分で持ち運ぶのも安心！

【付録２. 駐車場＆タウンシート】

駐車場シートをおかたづけボックスの中にセットすると、より一層立体駐車場らしい見た目に完成！

タウンシートには警察署や消防署、ガソリンスタンドが描かれています。

【本誌記事にも注目！】

親子で読んで、もっとトミカを好きになる、トミカの魅力たっぷりな一冊！

持ち運びやすい軽さで、帰省や旅行など移動時間のお供にもおすすめです。

・トミカ にんきの ひみつ10

・はたらく のりもの トミカずかん

・トミカ120だい だいしゅうごうカタログ

・HISTORY OF TOMICA（歴史年表）

・ジオラマえさがし

・トミカがいっぱい！ おでかけスポット

・トミカグッズ だいしゅうごう！

など、楽しい記事がいっぱいです。

■トミカとは

「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）は、1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され、今年55周年を迎えます。今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えています。

▶公式サイト https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/

(C) ＴＯＭＹ 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

［商品概要］

『トミカ 55th anniversary book』

編：最強のりものヒーローズ編集部

価格：1,650円（税込）

発売日：2025年7月22日

判型：A4／24ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-611815-5

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1861181500(https://hon.gakken.jp/book/1861181500)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://amzn.asia/d/faSjsGN(https://amzn.asia/d/faSjsGN)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18231232/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231232/)

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107619998(https://7net.omni7.jp/detail/1107619998)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開