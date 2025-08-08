トミカ55周年をお祝いしたスペシャルブック『トミカ 55th anniversary book』が登場！　付録の「立体駐車場デザインおかたづけボックス」で遊びながらおかたづけできる！

株式会社　学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年7月22日（火）に『トミカ 55th anniversary book』を発売いたしました。




ダイキャスト製ミニカー「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）の55周年を記念したスペシャルムックが登場！


【付録１.　立体駐車場デザインおかたづけボックス】

楽しく遊びながらおかたづけができる、収納ボックスです。


軽くて柔らかい素材なので、お子さまが自分で持ち運ぶのも安心！




【付録２.　駐車場＆タウンシート】

駐車場シートをおかたづけボックスの中にセットすると、より一層立体駐車場らしい見た目に完成！


タウンシートには警察署や消防署、ガソリンスタンドが描かれています。




【本誌記事にも注目！】

親子で読んで、もっとトミカを好きになる、トミカの魅力たっぷりな一冊！


持ち運びやすい軽さで、帰省や旅行など移動時間のお供にもおすすめです。


・トミカ　にんきの　ひみつ10


・はたらく　のりもの　トミカずかん


・トミカ120だい　だいしゅうごうカタログ


・HISTORY OF TOMICA（歴史年表）


・ジオラマえさがし　


・トミカがいっぱい！　おでかけスポット


・トミカグッズ　だいしゅうごう！


など、楽しい記事がいっぱいです。





■トミカとは

「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）は、1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され、今年55周年を迎えます。今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えています。


▶公式サイト　https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/



(C) ＴＯＭＹ　　「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。




［商品概要］







『トミカ 55th anniversary book』


編：最強のりものヒーローズ編集部


価格：1,650円（税込）


発売日：2025年7月22日


判型：A4／24ページ


電子版：なし


ISBN：978-4-05-611815-5


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1861181500(https://hon.gakken.jp/book/1861181500)



