大泉洋さん・成田凌さんが出演するTOPPANグループのCM最新作『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN　デジタル木材（空間演出）篇』8月8日（金）より公開

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長 CEO：麿 秀晴、以下 TOPPANホールディングス）は、大泉洋さんと成田凌さんが出演するCMシリーズ最新作『すべてを突破する。TOPPPA!!!TOPPAN デジタル木材（空間演出）篇』を2025年8月8日（金）より公開します。

新CM 『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPANデジタル木材（空間演出）篇』 より

2021年4月より展開しているCMシリーズ『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN』では、大泉洋さんと成田凌さんの軽妙な掛け合いを通して、印刷だけではなく、世界中の様々な領域で課題解決に取り組むTOPPANの姿を発信しています。

今回の新CMでは、自由な空間づくりを可能にする「デジタル木材」をテーマにしています。

TOPPANは長年培ってきた印刷テクノロジーを応用し、本物の木材さながらの色彩・質感・手触りを再現した高い意匠性と、傷や汚れに強いといった機能性を兼ね備えた建装材の事業を展開してきました。さらにそこで培ってきたノウハウを活かし、マンション・オフィス・ホテル・商業施設などに向けた空間演出事業「expace」も手がけています。また近年では、木目などの柄が施された壁面に鮮明な映像を表示できる機能を備えた「ダブルビュー(R)フィルム」を開発し、それを活用して空間に溶け込む高いデザイン性を持つ「デジタル木材」も提供しています。

本CMは、「デジタル木材」に囲まれた空間を舞台に展開します。「ダブルビュー(R)フィルム」を介して壁面に映し出されるのは、余裕を漂わせながら謎めいた笑みを浮かべる大泉さん。一方、訳も分からず囚われの身となった成田さんは、映像が透過する壁を前に「木じゃない!?」と戸惑いを隠せません。

真剣なのにどこかお茶目――二人の絶妙な掛け合いをぜひご覧ください。

■ 新CM『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN デジタル木材（空間演出）篇』 概要

公開開始： 8月8日（金）～ ※テレビでの放送開始は8月9日（土）～

テレビCM放送エリア： 全国 ※一部地域を除く

テレビ以外の配信先： YouTube、X、Facebook/Instagram、Amazon Prime Videoなど

■ 『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN デジタル木材（空間演出）篇』 30秒ストーリーボード

■ 特設WEBサイト

「TOPPA!!!TOPPAN」ブランドサイトでは、CM最新作をはじめ、これまでのCMシリーズやブランドムービーをいつでも視聴できます。

・「すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN」ブランドサイト

URL: https://www.holdings.toppan.com/ja/brand/

■ 「ダブルビュー(R)フィルム」について

「ダブルビュー(R)フィルム」は、TOPPANが建装材事業で培ってきた木目等の表現方法を進化させた透過加飾技術を使用した化粧シートです。特殊な印刷技術とインキを用いた化粧シートにより、ディスプレイ画面を鮮明に表示できるため、デジタルサイネージと組み合わせることで、映像や動画コンテンツを空間に溶け込ませる演出が可能になりました。

このディスプレイの外観に新しい可能性をもたらす革新的技術が評価され、「ダブルビュー(R)フィルム」は世界最大規模のディスプレイ学会である「The Society for Information Display」で「2025 Display Industry Award, Display Component of the Year (年間最優秀ディスプレイコンポーネント賞)」を受賞しました。

・「ダブルビュー(R)フィルム」紹介サイト

URL: https://forest.toppan.com/products/solution/double-view/

・「Display Industry Awards2025」受賞に関するニュースリリース

URL: https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2025/05/newsrelease250519_1.html

■ 「expace(R)」について

空間演出ブランド「expace(R)」は、デザイン性・機能性に優れた建装材や高精細な映像ソリューション、センシング技術を活用したサービス等を組み合わせ、企画から設計・施工までワンストップで手掛ける空間演出ブランドです。お客さまの想いを実現することをコンセプトに利用者が心地よく快適に過ごせる格別な体験が得られる空間を創り上げます。

・「expace(R)」紹介サイト

URL: https://forest.toppan.com/expace/

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上