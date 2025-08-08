ÇÑµù¶ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë³¨ÇÏ¡ÖUMI-EMA¡Ê¥¦¥ß¥¨¥Þ¡Ë¡×¤ò¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥Þ¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¶¦Æ±´ë²è
Photo by Ryuhei Oishi
³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼ÒREMARE¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ÖÀ¥²í²ð¡¢°Ê²¼¡§REMARE¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥Þ¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¡¢°Ê²¼¡§¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥Þ¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ª¤è¤Ó½»µÈÂç¼Ò¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÑµù¶ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë³¨ÇÏ¡ÖUMI-EMA¡Ê¥¦¥ß¥¨¥Þ¡Ë¡×¤ò¶¦Æ±´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖUMI-EMA¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î21Æü¡Ö³¤¤ÎÆü¡×¤è¤ê½»µÈÂç¼Ò¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤Ï³¤ÍÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ø´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³¤¤Î²ÝÂê¤Ëµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë³¨ÇÏ¡ÖUMI-EMA¡×¡Û
¡ÖUMI-EMA¡×¤Ï¡¢ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿µùÌÖ¤Ê¤É¤ÎÇÑµù¶ñ¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¡¢ºÆÀ¸ÁÇºà¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¨ÇÏ¤Ç¤¹¡£³¤¤ä³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£REMARE¤ÏÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¡¢³¨ÇÏ¤ÎÁÇºà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¨ÇÏ¤ÏÄÌ¾ïÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏµÇ°ÉÊ¤ä±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ¼ê¸µ¤Ë»Ä¤¹¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢UMI-EMA¤â³¤¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÆü¾ï¤Ë´¶¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://umi-ema.com/
³¨ÇÏ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È´ê¤¤¡É¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¿Í¤Ëµ¤¸õÊÑÆ°¡¦²á¾êµù³Í¡¦³¤ÍÎ¤´¤ß¤Ê¤É¡¢³¤ÍÎ´Ä¶¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë5¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖUMI-EMA¡×¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë5¤Ä¤Î³¤¤Î²ÝÂê¡Û
1.³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯´Þ¤à¡Ë
³¤¤òÉº¤¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Ï¡¢¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤Ê¤É¤Î³¤ÍÎÀ¸Êª¤¬¸í¤Ã¤ÆÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¥´ー¥¹¥È¥®¥¢¡ÊÇÑµù¶ñ¡Ë
Åê´þ¡¦Î®½Ð¤·¤¿µù¶ñ¤¬¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤Ê¤É¤Î³¤ÍÎÀ¸Êª¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.µù¶È¤È»ñ¸»´ÉÍý
¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ï²á¾ê¤ÊÍð³Í¤Ë¤è¤ê¡¢2014Ç¯¤ËÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ñ¸»´ÉÍý¤äµù³Íºï¸º¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬°ú¤Â³¤µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4.³¤¿å²¹¤Î¾å¾º
µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¥µ¥±¤ÎÀ¸°é¤äÍÜ¿£¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢³¤¤ÎÀ¸ÂÖ´Ä¶¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5.°ë¾Æ¤±¡Ê³¤Áô¤Î¸º¾¯¡Ë
µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç³¤Áô¤¬¸º¾¯¤·¡¢µû¤Î¤¹¤ß¤«¤ä»ºÍñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö³¤¤Î¿¹¡×¤¬¼º¤ï¤ì¡¢³¤¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤ó¤À¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥Þ¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈREMARE¤¬¡¢³¤¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë´ë¶ÈÏ¢¹ç¡Ö¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡ÊBOI¡Ë¡×¤Ë»²²è¤·¡¢10¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤¬³¤¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤äÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿Ãæ¤Ç³¤ÍÎÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³¨ÇÏ¡ÖUMI-EMA¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ÃÂÀ¸¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡È³¨ÇÏ¡É¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢³¤¤Î¿ÀÍÍ¤òã«¤ë¿À¼Ò¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤é¹Ò³¤¤äµù¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤ë½»µÈÂç¼Ò¤¬»¿Æ±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖUMI-EMA¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³¤¤Î¤´¤ß¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»¤Ë¡Û
REMARE¤Ï2021Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö³¤¤Î¥´¥ß¤ä³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÌäÂê¡¢»³¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿µù¶È¥´¥ß¤Î¼ÂÂÖ¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÑ´þ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯100¡ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎUMI-EMA¤Ç¤â¡¢ÇÑµù¶ñ¤òºÆ³èÍÑ¤·¤Æ³¨ÇÏ¤òÀ½ºî¡£½¾Íè¤ÎÌÚºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤Î³¨ÇÏ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¤ËÉº¤¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ß¡×¤ä¡Ö´Ä¶±øÀ÷¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Éé¤Î¥¤¥áー¥¸¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬Â¸ºß¤·¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
REMARE¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¡ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»¡É¤ÈÂª¤¨¡¢º£²ó¤Î³¨ÇÏ¤ä·úºà¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÇ³¤ä¤µ¤º¡¢Ëä¤áÎ©¤Æ¤º¡¢¼Ò²ñ¤ËÃùÂ¢¤¹¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ñ¸»¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È´Ä¶¤òÁÛ¤¦ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒREMARE
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§´ÖÀ¥ ²í²ð
Ì¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ°ìÃúÌÜ2ÈÖ32¹æ¡ÊSTATION AiÆâ¡Ë
»°½Å¹©¾ì ¡§»°½Å¸©°ËÀª»ÔÄ«·§Ä®3-8
URL ¡§https://remare.jp/
Instagram ¡§https://www.instagram.com/remare_jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://remare.jp/contact