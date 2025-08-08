エクセルソフトは 8月 19日 (火)、20日 (水) に開催される「バックオフィス DXPO 東京 2025 夏」に Smartsheet を出展
エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、2025年 8月 19日 (火) および 20日 (水) に開催される、管理部門の業務効率化と DX 推進のための展示会「DXPO 東京 2025 夏」に出展いたします。
DX 推進を支援するソリューションが集うこの専門展で、プロジェクト管理プラットフォーム Smartsheet を紹介します。
イベント概要
日時: 2025年 8月 19日 (火) 、20日 (水)
会場: 東京都江東区有明3-11-1 東京ビッグサイト (西 1、2ホール)
小間番号: 8-72
登録/参加費: 無料 (事前登録の場合)
出展製品: Smartsheet
イベントの詳細および登録(https://dxpo.jp/real/box/tokyo/)
エクセルソフトへのブース訪問予約(https://dxpo.jp/real/box/tokyo25/product.html?supplier_id=2635&company_name=Smartsheet%EF%BC%8F%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88)
Smartsheet 概要
Smartsheet は、エクセル ライクな UI で直感的に操作でき、ガント チャートやカンバンを使ったタスク管理から、ワークフローの自動化、Microsoft Teams や Slack などのさまざまなツールとの連携まで、業務効率化や生産性向上を実現するプロジェクト管理プラットフォームです。
製品の詳細については、弊社 Web ページをご参照ください。
https://www.xlsoft.com/jp/products/smartsheet/index.html
エクセルソフトは Smartsheet 社のゴールド ソリューション パートナーとして、Smartsheet 購入前後のサポート、定期的なセミナーの実施、さらにテクニカル サポート (一部有償) を提供しています。導入支援サービスの詳細は、こちら(https://www.xlsoft.com/jp/products/smartsheet/support.html)をご覧ください。
■ エクセルソフト株式会社について
エクセルソフト株式会社（東京都港区 代表取締役 神田聡 TEL 03-5440-7875）は、グローバル ソフトウェア ディストリビューターとして、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを日本、アジアを含むグローバルに販売しています。コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、API プラットフォーム、デバイス ドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネント、e ラーニング コンテンツ作成、プロジェクト管理プラットフォーム、AI／機械学習プラットフォーム、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワーク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じたソフトウェア製品とサービスを提供しています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。