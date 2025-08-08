「SKYDIV Desktop Client」新テレビCM「新しい選択肢」篇の放映を開始します

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社ではこのたび、商品キャラクターを務める山崎育三郎さんが出演する、シンクライアントシステム「SKYDIV Desktop Client」の新テレビCM「新しい選択肢」篇を、2025年8月11日（月）より放映開始いたします。

弊社のWebサイトにて公開するほか、Instagram / X（旧Twitter）の弊社公式アカウントおよびYouTube(TM)の弊社公式チャンネルでもご覧いただけます。

また、同CMのメイキング映像も期間限定で公開いたします。ぜひご覧ください。

■CM概要

放映開始日：2025年8月11日（月）

「新しい選択肢」篇[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=C_JsWFRIJFQ ]CMメイキング映像[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=AhbMQAG3-iw ]

以下のWebページでも、これまでの企業・商品CMを含む弊社の各種CM動画をご覧いただけます。

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト CMギャラリー

https://www.skygroup.jp/commercial/

■「SKYDIV Desktop Client」の概要

「SKYDIV Desktop Client」は、シンクライアント環境（仮想環境）を一元管理することで、企業・組織の安全で効率的なデータ運用をサポート。組織内のサーバーでセキュアに管理された機密データをPC上で業務利用しなければならない場合でも、シンクライアント環境を介して取り扱うことで物理端末上にデータを残さず、漏洩リスクを軽減できます。日々の運用をサポートする管理画面は、ユーザーへの仮想端末の割り当てや、各端末の利用状況の確認が簡単に行えるように、使いやすさにこだわった設計・画面構成となっています。“国産”のシンクライアントシステムとして、商品の開発、販売、サポートのすべてを国内で対応し、お客様に安心して運用いただけるよう取り組んでいます。

SKYDIV Desktop Client Webサイト

https://www.skydiv.jp/

Instagram（Ｓｋｙ株式会社公式アカウント）

https://www.instagram.com/sky_it_corporate/?hl=ja

Ｘ（旧Twitter）（Ｓｋｙ株式会社公式アカウント）

https://x.com/Sky_corporate/

YouTube(TM)（Ｓｋｙ株式会社公式チャンネル）

https://www.youtube.com/@Sky_Inc.

