もう1つのリクル―ト事件-戦後最大の贈収賄 『小説 サンルート事件』発売！株式上場に絡む闇が明らかになるか！？

株式会社グローバルハート[表: https://prtimes.jp/data/corp/115692/table/17_1_81d8c3d79d018de98f5076e9da94b97f.jpg?v=202508081025 ]

株式会社グローバルハート代表取締役の増田博美（筆名・川崎ひろみ）による著書『小説 サンルート事件』が、三冬社より発売されました。現在、Amazon等で発売中です。

もう1つのリクルート事件

2014年10月16日、株式会社リクルート（現・リクルートホールディングス）は、東証一部（現・東証プライム）市場に株式上場しました。主幹事は野村證券、上場時に約2,100億円の資金を市場から調達しました。

リクルート株式の譲渡手続きコンサルティングを行ってきたグローバルハート社では、闇に消えた3万株（現216万株）、時価総額約180億円の株式譲渡のコンサルティングを通して『小説 サンルート事件』を出版し、2025年8月8日に出版記念パーティーを開催します。

反社とわかりながら交渉し、株式を上場したとなると、リクルート本体だけでなく主幹事の野村證券もその責任を問われます。「闇に消えた3万株」について、今回のパーティーで果たして真実が明らかになるのか、注目されます。

- 本件に関するお問い合わせ先

株式会社グローバルハート 代表 増田博美

(メール)info@globalheart.co.jp TEL.03-5843-8700