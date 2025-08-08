＜本日発売＞アース・スター コミックス 8月最新刊登場

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区）が刊行するコミックレーベル【アース・スター コミックス】の新刊を8月8日(金)に発売いたします。

公式サイト（https://comic-earthstar.com/comics） では新作や一部既刊を無料でお試し読みいただけます。

『お出かけ先は異世界ですか？ ～身体は5歳・頭脳は16歳の“なんちゃって幼女”、美ケメン達に愛されちゅう！？～』第2巻

漫画：七緒たつみ 原作：天川七 キャラクター原案：ゆき哉積極的なバル様に、ドキドキが止まりません！！

異世界に来て、ハプニング続きのモモ。

今度は、大神官に誘拐されてしまうという大事件が発生──！？

身体は5歳でも、16歳の頭脳を活かし脱走作戦に挑むが失敗。

「……遅くなってすまない、迎えに来たぞモモ」

絶望的な状況の中、目の前に現れたのは……。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/503_1_5a9408f68991d9a7ee15bc0a4f4bfb25.jpg?v=202508081025 ]

『転生したら最愛の家族にもう一度出会えました ～あふれる愛をこの一皿にのせて～』第2巻

漫画：みずち泉巳 原作：あやさくら キャラクター原案：CONACO懐かしい味を、新しい家族との思い出に──！

お米に醤油、味噌などなど思いがけず揃った日本食の材料。

前世の思い出の味である炊き込みご飯を再現するためアーシェラ大奮闘！

家族が勢ぞろいして、いよいよお披露目のとき！！

これからも家族の思い出の味となるように──。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/503_2_d563d155cfad593d310017c0894eedba.jpg?v=202508081025 ]

『追放された公爵令嬢、ヴィルヘルミーナが幸せになるまで。 ～最強の平民、世界に革命を起こす～』第2巻

漫画：４U 原作：ただのぎょー キャラクター原案：結川カズノ人工魔石の作成……これを実現させペリクネン家を潰します！

アレクシの見た目を大改造したヴィルヘルミーナ。かっこよく変身した夫を連れて、人工魔石の製造にむけ、研究の出資者を募ることに。なかなか出資者が見つからず悪戦苦闘するものの

中央銀行のクレメッティ氏が興味を示す。

「あなたが歴史に名を残す研究者か 希代のペテン師か 間近で見させてもらうとしましょう」

後援者を手に入れ、人工魔石製造の研究を本格的に始めたアレクシ。魔石は無事に完成するのか？

一方、王城では仕事がうまくまわらなくなった王太子が何やら思いついたようで……？

王太子の婚約者から突然平民にされた、ヴィルヘルミーナの華麗なる復讐劇、待望の第2巻！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/503_3_5ec869132a3be645068965b803fabe34.jpg?v=202508081025 ]

『町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい ～どぶと空と氷の姫君～』第8巻

原作：一色孝太郎/Parum 漫画：目黒三吉この運命 (シナリオ) を、全てひっくり返す――。

エスト帝国との戦いのなか、ワイバーンのメリッサちゃんとジェロームくんに協力してもらい、アナスタシアの救出を急ぐアレン。

一方、牢に監禁されたアナスタシアは次第に心を壊されていくのであった――。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/503_4_6c39e578ac4b7ec0de0428adf11a33fc.jpg?v=202508081025 ]

『冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた 黒髪の戦乙女』第9巻

原作：門司柿家・toi8 漫画：漆原玖アンジェ、社交界デビュー！？そしてかつてのベルの仲間が表舞台に…？

過去を清算する必要があることに気づいたベルは、

グラハムにトルネラを任せマリーと共に旅立つ。

かつての仲間たちを訪ねてオルフェンへ…。

一方トルネラ行きを渋々諦め、エストガルに赴いたアンジェ。

そこで待っていたのは、魔王よりも恐ろしい貴族たちの裏の顔！？

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/503_5_5b3ab513f7d6aa9b35dfdb2cfe783b65.jpg?v=202508081025 ]

『生まれた直後に捨てられたけど、前世が大賢者だったので余裕で生きてます ～最強赤ちゃん大暴走～』第12巻

原作：九頭七尾・鍋島テツヒロ 漫画：遠田マリモ見た目は赤ちゃん、だけど中身は大賢者！？

大賢者の能力を宿したまま、赤ちゃんに転生したアリストテレウス。仲間たちと共に魔剣の行方を追い、魔剣が封印されていたという海底神殿を目指していた。

だが旅の途中、エルフの少女・リューナと出会い、聖樹ハイフォードが“動く巨木”によって滅びの危機にあることを知る。

彼らは魔導飛空艇セノグランデ号に乗り込み、厄災の迫る聖樹へと向かう…！！

レウスたちと魔導船がたどり着く先に待つのは、聖樹の救いか、それとも――。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/503_6_4b02e50d8132d3cca8362c0b3cab7d81.jpg?v=202508081025 ]

『戦国小町苦労譚 甲斐終焉』第18巻

原作：夾竹桃・平沢下戸 漫画：沢田一武田信玄、三方ヶ原に散る──！

激しい鍔迫り合いを見せる武田戦。

戦の流れは信長軍に味方し、ついに信玄は徳川軍に捕縛される。

信玄の最期の望み、それは「静子との対面」──。

甲斐の虎と呼ばれた武将は自身の終わりを目の前に静子に何を伝えるのか──？

「小説家になろう」発人気時代小説コミカライズ、三方ヶ原に紫雲たなびく第18巻!!

（※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。）

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/503_7_b73b4f80a5b92f9c549abbcf2068bf81.jpg?v=202508081025 ]

