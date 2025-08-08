「石は語らない。でも、伝わる。」Zouleが届ける天然石アクセサリー
有限会社ガーグル（所在地：東京都台東区浅草橋、取締役:烏田修）は、天然石の魅力を引き出した『Mon bijoux』シリーズのアクセサリーを2025年8月8日(金)にgargle online shopにて販売開始します。
gargle online
Mon bijouxシリーズ(https://gargle-online.jp/?mode=grp&gid=3108995)
「惹かれるのは、石だけじゃない。デザインも、着け心地も、全部欲しくなる」
Zouleの「Mon bijoux」はデザインだけでなくニッケルフリーで肌にも優しい仕様。
見た目の可愛さも、着けた時の安心感も、どちらも妥協しない「欲しいを叶えるアクセサリー」。
「可愛いだけじゃない、ちゃんと強い」
表面に厚みのあるメッキを施す厚メッキ加工で、色褪せや剥がれに強く、長く美しい輝きを保ちます。
高品質ながらも手に取りやすい価格で、毎日のスタイルにさりげなく寄り添う「私だけの宝物」。
eden
beau
eden
レインボームーンストーン/ブルートパーズ/アメジスト/スモーキークォーツ
ピアス \4,840(税込)
イヤーカフ \2,970(税込)
リング \3,190(税込)
ネックレス \3,520(税込)
beau
レインボームーンストーン/シャンパンクォーツ/アメジスト/アイオライト
ピアス \4,180(税込)
doce
judy
doce
ブルームーンストーン/シトリン/アメジスト/アパタイト
ピアス \4,180(税込)
judy
クリスタル/ローズクォーツ/カーネリアン/ブルーカルセドニー
ピアス \4,840(税込)
リング \3,410(税込)
meiny
nora
modest
meiny
シトリン/アメジスト/ローズクォーツ/ブルーカルセドニー
ピアス \4,400(税込)
nora
ムーンストーン/サンストーン/ラブラドライト/ブルーカルセドニー
ピアス \5,170(税込)
modest
ムーンストーン/シトリン/ローズクォーツ/アメジスト
リング \3,190(税込)
ネックレス \3,410(税込)
eden イヤーカフ
eden ネックレス
judy リング
modest ネックレス
eden着用
beau着用
nora着用
●商品購入について
取扱い場所： 「gargle online」
https://gargle-online.jp/
■ブランド紹介
Zoule(ゾーラ)
『日常』に溶け込む『特別感』
トレンドやモード感を大切に
身につければ煌めく
今の気分をカタチにしたアクセサリー
■有限会社ガーグルについて
有限会社ガーグルは1997年に誕生し、セットピアスメーカーを経て2000年にアクセサリーメーカーとして本格的に生まれ変わりました。個性的で質の良いアクセサリーを身につける特別感、服よりアクセサリーが主役になれる存在感を大事にしています。そして、いつでも時代の狭間でバランスを保っているようなメーカーであり続けたいと考えています。
■通販サイト/SNSについて
・gargle online shop ：https://gargle-online.jp/
・Instagram ：https://www.instagram.com/zoule_accessory/
・Xアカウント ：https://twitter.com/gargle_inc
■会社概要
商号 ： 有限会社ガーグル
代表者 ：取締役 烏田 修
所在地 ： 〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-16-8セキネビル5F
設立 ： 2000年11月
事業内容： アクセサリー製造販売及び卸、アクセサリー雑貨小売
資本金 ： 300万円
URL ：https://gargle.jp/
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
有限会社ガーグル
Tel：03-3865-6619
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
有限会社ガーグル 広報
担当：後藤・市村・久慈
Tel：03-3865-6619
E-Mail：plan@gargle.jp
以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 有限会社ガーグル 広報担当：後藤、市村、久慈 電話：03-3865-6615 メールアドレス：plan@gargle.jp