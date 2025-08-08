「石は語らない。でも、伝わる。」Zouleが届ける天然石アクセサリー

有限会社ガーグル

有限会社ガーグル（所在地：東京都台東区浅草橋、取締役:烏田修）は、天然石の魅力を引き出した『Mon bijoux』シリーズのアクセサリーを2025年8月8日(金)にgargle online shopにて販売開始します。






gargle online


Mon bijouxシリーズ(https://gargle-online.jp/?mode=grp&gid=3108995)



「惹かれるのは、石だけじゃない。デザインも、着け心地も、全部欲しくなる」

Zouleの「Mon bijoux」はデザインだけでなくニッケルフリーで肌にも優しい仕様。


見た目の可愛さも、着けた時の安心感も、どちらも妥協しない「欲しいを叶えるアクセサリー」。



「可愛いだけじゃない、ちゃんと強い」

表面に厚みのあるメッキを施す厚メッキ加工で、色褪せや剥がれに強く、長く美しい輝きを保ちます。


高品質ながらも手に取りやすい価格で、毎日のスタイルにさりげなく寄り添う「私だけの宝物」。





eden

beau

eden


レインボームーンストーン/ブルートパーズ/アメジスト/スモーキークォーツ


ピアス \4,840(税込)


イヤーカフ \2,970(税込)


リング \3,190(税込)


ネックレス \3,520(税込)



beau


レインボームーンストーン/シャンパンクォーツ/アメジスト/アイオライト


ピアス \4,180(税込)




doce

judy

doce


ブルームーンストーン/シトリン/アメジスト/アパタイト


ピアス \4,180(税込)



judy


クリスタル/ローズクォーツ/カーネリアン/ブルーカルセドニー


ピアス \4,840(税込)


リング \3,410(税込)




meiny

nora

modest

meiny


シトリン/アメジスト/ローズクォーツ/ブルーカルセドニー


ピアス \4,400(税込)



nora


ムーンストーン/サンストーン/ラブラドライト/ブルーカルセドニー


ピアス \5,170(税込)



modest


ムーンストーン/シトリン/ローズクォーツ/アメジスト


リング \3,190(税込)


ネックレス \3,410(税込)




●商品購入について


取扱い場所： 「gargle online」
https://gargle-online.jp/



■ブランド紹介


Zoule(ゾーラ)


『日常』に溶け込む『特別感』


トレンドやモード感を大切に


身につければ煌めく


今の気分をカタチにしたアクセサリー



■有限会社ガーグルについて
有限会社ガーグルは1997年に誕生し、セットピアスメーカーを経て2000年にアクセサリーメーカーとして本格的に生まれ変わりました。個性的で質の良いアクセサリーを身につける特別感、服よりアクセサリーが主役になれる存在感を大事にしています。そして、いつでも時代の狭間でバランスを保っているようなメーカーであり続けたいと考えています。



■通販サイト/SNSについて
・gargle online shop　：https://gargle-online.jp/
・Instagram ：https://www.instagram.com/zoule_accessory/
・Xアカウント ：https://twitter.com/gargle_inc

■会社概要
商号　　： 有限会社ガーグル
代表者　：取締役　烏田 修
所在地　： 〒111-0053　東京都台東区浅草橋2-16-8セキネビル5F
設立　　： 2000年11月
事業内容： アクセサリー製造販売及び卸、アクセサリー雑貨小売
資本金　： 300万円
URL　　：https://gargle.jp/



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
有限会社ガーグル
Tel：03-3865-6619

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
有限会社ガーグル　広報
担当：後藤・市村・久慈
Tel：03-3865-6619
E-Mail：plan@gargle.jp


