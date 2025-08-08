【開催告知】宮脇さきと行くプライベートバンク・投資銀行の視察ツアー　世界の富裕層から注目を集めるシンガポールとマレーシア

UNI GROUP FZCO

約11万人もの登録者数を誇る不動産投資家の宮脇さき（みやわき・さき）が出演するYouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」の運営のほか、富裕層、経営者、投資家向け海外不動産の仲介などの資産コンサルティング、海外移住への支援を行うUNI GROUP FZCO（本社：Dubai Silicon Oasis, DDP Building A2, Dubai, United Arab Emirates）は、シンガポールとマレーシアでのプライベートバンク・投資銀行の視察ツアーを開催します。ツアー日程は、シンガポールが8月20日（水）、マレーシアが8月22日（金）と23日（土）の2日間を予定しています。世界の富裕層の多くが資産運用や継承を主目的にファミリーオフィスを設立し、プライベートバンクと連携することで、そのサービス内容は単なる銀行から進化を遂げています。ツアーでは富裕層の資産インフラとしての機能を果たす両国のプライベートバンク、そして投資銀行も訪れます。

■ 超富裕層が税制面で注目するシンガポール、居住環境ではマレーシアにも注目

シンガポールはアジアの中でも税制や法制度が安定しており、そこに位置するプライベートバンクも単なる富裕層向けの銀行という存在にとどまっていません。投資戦略や資産保全、さらには事業承継、子どもの教育や移住までを含めた多角的で、かつ個別にカスタマイズされた資産アドバイザリーと高度なサービスを提供していることから絶大な支持を得ています。社会制度からも、シンガポール金融管理局（MAS）の厳格かつ柔軟な規制体制に支えられながら、高い信頼性と透明性のもとアジア最大級のプライベートバンクの集約地として20行以上が営業しています。また公用語は英語で、コモン・ロー（Common Law）体系と呼ばれる英米法を採用し国際基準に沿った法的枠組みを整備することで、グローバル展開を考える成長企業にも多くのメリットをもたらしています。現在はデジタル化も相まって、新富裕層への対応が進むなかで個人の資産戦略だけではなく、家族やその一族の未来設計を助言するパートナーへと進化しています。これらメリットから、とくにアジア圏を中心とした若年層の富裕層の間ではシンガポールが注目の存在となっているのです。

一方で、マレーシアはシンガポールと陸続きであるため、その利点を活かしたビジネス拠点として注目されているほか、イスラム金融の中心地であるためイスラム教徒向けのプライベートバンクが充実しています。同国の銀行はリーマンショック以降も、健全性が高く比較的安定した経営を実現しており、さらには国も分散投資を選択できる環境づくりに注力しているため持続的な成長を遂げるとみられています。また注目したいのは、豊かな子育て環境です。英国式や米国式、そして生涯のキャリア形成と国際的なスキルの習得を重視した教育プログラムのIB（国際バカロレア）といった様々なカリキュラムを持つインターナショナルスクールが充実しているため、教育移住先としても人気の国です。今回のツアーはプライベートバンクの充実度が高く、法制度や税制からもメリットがあり、医療水準や子供の教育環境など富裕層向けのサービスが充実する両国を一度に訪れる機会をご提供します。

▼ ツアーへのお申込や詳細はこちらから ▼

※ご好評につき現在定員に達しています。お申し込み後はキャンセル待ちとなる可能性がありますので予めご了承ください

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9WvGSJjjXOticiFuJ4Ne78AUfny654355LtLViTGUD74swQ/viewform

■プライベートバンク・投資銀行 視察ツアー概要

日程：シンガポール 8月20日(水)

マレーシア 8月22日(金)～8月23日(土)の2日間

内容：シンガポール、マレーシアのプライベートバンク、そして投資銀行の視察

参加費用(※1)(※2)(※3)：シンガポール/マレーシア両国のご参加 1,500AED（約5.9万円）

マレーシアのみのご参加 1,000AED（約3.9万円）

(※1) 参加費にはシンガポール・マレーシアツアー中の食事代が含まれます。現地集合・現地開催となります

(※2) ホテル、航空券代は実費となりますのでご自身でお手配、及びお支払いください

(※3) 8月21日(木)は移動日となります

■ 宮脇さきプロフィール

海外不動産投資家・海外移住コンサルタント

1997年宮崎県生まれ。UAEドバイ在住。お茶の水女子大学在学時に、暗号資産投資で利益を出し、分散投資の一つとして不動産投資をスタート。日本国内に複数の不動産を所有、国外はジョージア、トルコ、UAEに不動産を所有。富裕層向けの海外移住支援も行っています。現在は、個人投資家として資産運用をしながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングのほか、海外移住のアドバイザーとしても活動。チャンネル登録者数10.7万人のYouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営するほか、純資産4億を築いた自身の投資知識や経験から導き出した投資マインドや、インフレにも対応できる新時代の投資テクニック、さらには新富裕層の最新投資術などを詰め込んだ初の著書『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか 20代で純資産4億円をつくった超レバレッジ投資の極意』を8月26日に上梓する。

▶ 宮脇さき著書『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか 20代で純資産4億円をつくった超レバレッジ投資の極意』はこちら(https://amzn.to/3U2htcJ)からご予約ください（8月26日出版）

UNI GROUP FZCOについて

UNI GROUP FZCOは、登録者数10.7万人を抱える不動産投資家の宮脇さき（みやわき・さき）が出演するYouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」の運営のほか、海外不動産投資のコンサルティング、海外移住支援、および海外の最新動向に関する情報発信を行っております。

会社概要

会社名：UNI GROUP FZCO

所在地：Dubai Silicon Oasis, DDP Building A2, Dubai, United Arab Emirates

事業内容：海外不動産投資のコンサルティング、海外移住支援、および最新動向のレポートYouTubeチャンネルの運営ほか

Email：info@ug-f.com

■ YouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」

https://www.youtube.com/@saki_kaigaihudousan

■ 公式note

https://note.com/saki_kaigai

■ 宮脇さき@海外不動産・海外移住の専門家 公式ホームページ

https://skjp.net/

