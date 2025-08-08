「メルカリ」トレンド通信　7月「暑さ対策・冷却グッズ」の取引件数は、昨年同月比で約10%増最も取引された商品は「空調服」、取引数は昨年同月比1.7倍増

株式会社メルカリ

株式会社メルカリより、「メルカリ」の出品・購買データをもとに、「暑さ対策・冷却グッズ」について分析した「メルカリ」トレンド通信をお届けします。

※：8月8日現在の歴代最高気温。41.8℃は8月5日の群馬県伊勢崎市の記録

2025年 5月・7月のカテゴリー別 取引数 伸長率ランキングTOP3

2025年の夏は国内歴代最高気温を更新しました。40℃を超える地域も多く、猛暑が続いています。

立夏を迎えた5月と、暑さが本格化した7月におけるメルカリの商品カテゴリー別取引数を調べたところ、取引数が伸びた商品カテゴリーTOP3は1位「プール」2位「水遊び」3位「暑さ対策・冷感グッズ」となりました。

過去最高気温を更新し続ける連日の猛暑の中、ニーズが急増したものとみられます。

今回は、この中でも日頃の生活に役立つ「暑さ対策・冷感グッズ」に焦点を絞って取引傾向を調べました。

「暑さ対策・冷感グッズ」の7月取引数は昨年から約10%増、 「空調服」の取引数が1位となり、昨年1位の「ネッククーラー」と逆転する結果に

※対象期間：2025年5月1日～5月31日、7月1日～7月31日 取引数100件以上のカテゴリのうち、取引数の伸長率が高い順にランキング化

2024年7月と2025年7月の「暑さ対策・冷却グッズ」カテゴリーの取引数を調べたところ、今年の取引数は昨年から約10%増加していることがわかりました。

特に「空調服」は2024年と比較して取引数が約1.7倍となり、昨年1位の「ネッククーラー」を抜き、同カテゴリにおいて今年最も取引数の多い商品となりました。また、「暑さ対策・冷却グッズ」カテゴリーでの人気ブランドをみたところ、トップは日本の作業服メーカーで空調服を提供している「BURTLE」となっています。

「冷感ポンチョ」の取引数は昨年の約65倍に伸長

※対象期間：2025年7月1日～7月31日 「暑さ対策、冷感グッズ」カテゴリのうち、取引数上位カテゴリのランキング

「暑さ対策・冷却グッズ」カテゴリーの商品の中で、取引の絶対数ではTOP5を逃したものの、昨年と比較して圧倒的だったのが「冷感ポンチョ」でした。24年7月と25年7月の取引数を比較して、約65倍に増加する結果となりました。

TVなどで紹介されることもしばしばで、夏フェスなどの屋外でのイベントや部活動で活用するシーンが増えているのかもしれません。

