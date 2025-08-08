ÇÐÍ¥ ËÅè²Ö¤µ¤ó¤¬¡ØPLACOLE¡õDRESSY¡Ù¤Ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç½éÅÐ¾ì¡ª¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ËÆ´¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤Ï
¡ÖPLACOLE & DRESSY¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉðÆ£¸ù¼ù)¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ËÆ´¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡×PLACOLE¡õDRESSY¤¬Â£¤ë¡¢ÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£2025Ç¯8·î¤ÏÇÐÍ¥ ËÅè²Ö¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ËÆ´¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡£DRESSY¤¬Â£¤ë¡¢ÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
8·î¹æ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËÅè²Ö¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡¦¥«¥éー¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£ÃåÍÑ¤·¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢ËÅè²Ö¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ DRESSYÊÔ½¸Ä¹ ÉðÆ£¤ß¤Ê¤ß¤è¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡PLACOLE¡õDRESSY¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ËÆ´¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ´¤ì¤Ç¤¢¤êÌ´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¸å²ù¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Î»Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ»ö¤ä¼Ì¿¿¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÃå¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î²áÄø¤âËÜÈÖ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤è¤êÈ´¿è¡Ë
½Ð±é¼Ô¾ðÊó
--ÇÐÍ¥ ËÅè²Ö
ËÅè²Ö (¤È¤è¤·¤Þ¤Ï¤Ê) ¡£2007 Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£NHK Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÇß¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¡×¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×±Ç²è¡Ö³°»ö·Ù»¡ ¤½¤ÎÃË¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¤Ê¡×¡Ö¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¡×¡ÖÎøºÊ²ÈµÜËÜ¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2021 Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÆ¦ÅÄ±´¤ò±é¤¸°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂè34 ²ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥ä¥ó¥°¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¡¡ÎÜÍþ¤âààÍþ¤â¾È¤é¤»¤Ð¸÷¤ë¡×¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£2025 Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×¡¢Netflix ±Ç²è¡Ö¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¡¢NHK Ìë¥É¥é¡Ö¤¢¤ª¤¾¤é¥Óー¥ë¡×¤Ç¤Ï»°¾òÌïÀ¸Ìò¤Ç½Ð±éÃæ¡£
--¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー/¥é¥¤¥¿ー ÉðÆ£¤ß¤Ê¤ß
PLACOLE ¡õ DRESSY(¥×¥é¥³¥ì&¥É¥ì¥·ー)ÊÔ½¸Ä¹¡£2016Ç¯¿·Â´¡£Æþ¼Ò¤¹¤°¤ËInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²±¿ÍÑ¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏSNS¹ç·×206Ëü¥Õ¥©¥í¥ïー¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±»þ´ü¤ËDRESSY¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇ¯´Ö3600ËüPV¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£2025Ç¯4·î¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¡£
PLACOLE&DRESSY¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー
Magical in life
-¿ÍÀ¸¤ËËâË¡¤ò-
PLACOLE(planning collection)
-Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤Ë-
DRESSY
-ßê¤á¤¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë-
PLACOLE¡õDRESSY
-¸ÄÀ¤¬ßê¤á¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ-
PLACOLE¡õDRESSY(¥×¥é¥³¥ì¡õ¥É¥ì¥·ー)¡Ø¸ÄÀ¤¬ßê¤á¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ù "100¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë100ÄÌ¤ê¤Ëßê¤á¤¯ËâË¡¤ò¤«¤±¤ë"¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¸ÅÅÔ³ùÁÒÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£ ¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃæ¿´¤ËºÇÀèÃ¼¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¡£ ¥É¥ì¥¹¤È¤ª²Ö¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¿©´ï¡¢¹ÈÃã¡¢Åù¡¢ Æü¾ï¤Ë¤¹¤³¤·¤Ç¤âßê¤á¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÎÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ ¾ï¼±¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー¤¹¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈºÇ¹âµé¤ÎÉÊ¼Á¤Ç¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
