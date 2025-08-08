【9/2（水）・福岡】九州にXR・AIの最前線が到来！「XR Kaigi Hub」出展社・セッション発表第一弾！

株式会社Mogura

株式会社Moguraは、国内最大級のXRカンファレンス「XR Kaigi」の姉妹イベントとして、2025年9月2日（水）に 福岡県・福岡市の「レソラホール」にて「XR Kaigi Hub in 福岡」を開催いたします。

XR Kaigiは、バーチャル領域（XR/メタバース/VTuber）に関わるプレイヤーが、「ノウハウをシェアし、繋がり、高め合う」をテーマに2019年より開催しているカンファレンスです。2024年に東京で開催した「XR Kaigi 2024」には3,000名超が参加しました。

XR Kaigi Hubは、XR Kaigiの姉妹イベントとして、XR・AI・バーチャル領域を支える担い手である業界企業と開発者、クリエイター、関心企業の接点作りをテーマに2024年より開催。2024年は大阪・福岡の2都市で開催し、好評を博しました。2025年は名古屋・札幌・福岡・大阪の4都市で開催します。

最先端のXRデバイスやAI、ソフトウェア、革新的なコンテンツを体験できる「体験ブース」、業界リーディング企業や業界のキーパーソンが登壇する「セッション」、XR・AI業界の主要企業と新たな協業やビジネスチャンスが生まれるイベントとして、盛りだくさんの内容でお届けします。

イベント内ではバーチャル領域をリードする企業が約13ブース出展予定。

全国のXR・AIに取り組む方々との接点創出を目指し、体験展示、業界動向やXR・AI・メタバース活用のヒントとなるセッション、懇親会を通じた交流の場を提供します。

参加無料（要申込・定員あり）▼

https://hubinfukuoka.peatix.com/view

※懇親会参加の場合は別途有料チケットをお申込ください。

【出展社 一覧】※順不同（8/6時点）

キヤノン株式会社

GMOペパボ株式会社

株式会社ホロラボ

株式会社ハシラス

株式会社積木製作

大丸松坂屋百貨店メタバース事業

株式会社エスユーエス

Diver X株式会社

HMS株式会社

一般社団法人 VRMコンソーシアム

株式会社Mogura

など、合計13ブースを予定しております。

各ブースの詳細はXR Kaigi note(https://note.com/xrkaigi/n/n29d84f740923)にて随時更新予定です。

▶︎詳細ページ(https://note.com/xrkaigi/n/n29d84f740923)

【開催概要】

XR Kaigi Hub in 福岡

開催日程：2025年9月2日（火）

会場：レソラホール

福岡県福岡市中央区天神2丁目5-55

Peatixより参加お申し込みをお願いします。参加人数に限りがございますので、イベント前に申し込みを締め切る可能性がございます。あらかじめご了承ください。

詳細・お申し込みはこちら▼

https://hubinfukuoka.peatix.com/view

【XR Kaigi Hub 開催一覧】

●XR Kaigi Hub in 札幌

開催日程：2025年8月22日（金）

札幌市中央区北1条西1丁目

https://hubinsapporo.peatix.com/view

●XR Kaigi Hub in 大阪

開催日程：2025年9月11日（木） / 12日（金）

会場：eスタジアム なんば本店

https://hubinosaka.peatix.com/view

【本件の問い合わせ先】

株式会社Mogura

XR Kaigi 事務局

xrkaigi@moguravr.com