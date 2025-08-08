日本ビジネスシステムズ株式会社

日本ビジネスシステムズ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：牧田幸弘、以下「JBS」、証券コード：5036）は、JBS の連結子会社である株式会社ネクストスケープ（本社：東京都港区 代表取締役社長：小杉智、以下「ネクストスケープ」）の発行済株式の 20％を、アイテック阪急阪神株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：水本好信、以下「アイテック阪急阪神」）へ譲渡することをお知らせします。

【株式譲渡の理由】

JBS 及びネクストスケープ（以下、「JBS グループ」）は、マイクロソフトをはじめとするクラウドソリューションに強みを持ち、コンサルティングからソリューション導入・運用・利活用に至る一連の支援を通じて、お客さまのクラウド活用力向上と社会のデジタル変革に貢献しています。

アイテック阪急阪神は、阪急阪神東宝グループに属するシステムインテグレータ（SIer）として、交通、不動産、流通、医療、スポーツ＆エンタテインメントなど、幅広い業界において、システムの設計・管理や IT インフラ構築に取り組み、グループ内外の DX 推進に貢献しています。今後、ネクストスケープ及びアイテック阪急阪神の両社の技術力を相互に活用することで、より一層、幅広い分野に貢献する新たなソリューションの開発に取り組み、事業拡大を目指します。

【今後の見通し】

本譲渡による 2025年９月期の業績に与える影響は軽微と見込んでいます。

なお、ネクストスケープは引き続き JBS の連結子会社となります。

【ネクストスケープの概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51640/table/180_1_27dfbff7d0b3b697eab7d5afc947add7.jpg?v=202508090425 ]

【アイテック阪急阪神の概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51640/table/180_2_3a4b268603942b48f9a41ab1ecf869ca.jpg?v=202508090425 ]

【日本ビジネスシステムズ株式会社（JBS）について】

■会社概要

代表者：代表取締役社長 牧田 幸弘

設立：1990年10月4日

社員数（連結）：2,708名（2025年3月31日現在）

URL：https://www.jbs.co.jp

■事業概要：

「優れたテクノロジーを、親しみやすく」を Mission とし、マイクロソフトをはじめとするクラウドソリューションに強みを持つJBSは、コンサルティングからソリューション導入・運用・利活用に至る一連のご支援を通じて、お客さまのクラウド活用力向上と社会のデジタル変革に貢献します。

・日本マイクロソフトが選出する「マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー」を 2013年より連続受賞（2024年は Copilot アワード、Dynamics 365 Finance アワード、Converged Communications アワードの 3部門）

・マイクロソフト ソリューション パートナー認定（6カテゴリー＋コンプリートバッジ保有）

※記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。

※本リリースのすべての内容は、作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。また、様々な事由・背景により、一部または全部が変更、キャンセル、実現困難となる場合があります。予めご了承下さい。