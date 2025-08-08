Aeemrn、盂蘭盆特別セール開催 人気の薄型伸縮式排気口カバーが特別価格に
九洋洲 Joychou 株式会社
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDK6RY16
JOYCHOU株式会社
担当：桜井 凛
キッチン用品ブランド「Aeemrn（エームルン）」は、2025年8月8日（金）から8月17日（日）までの期間限定で、盂蘭盆特別セールを実施いたします。日々の料理をより快適にする「薄型伸縮式排気口カバー」を、通常価格2,580円のところ、特別価格1,698円でご提供いたします。
薄型伸縮式排気口カバーの特長
Aeemrnの「薄型伸縮式排気口カバー」は、料理の動作を妨げない超薄型設計で、幅約43～80cmまで調整可能。排気口の高さが約2.5cm以下のビルトインガスコンロやIHクッキングヒーターに対応しています。
耐傷＆滑り止めマット
表面には鋼線引き加工を施した厚さ0.8mmの304ステンレスを採用。耐食性・耐熱性・耐久性に優れ、火があたっても変形しにくい仕様です。裏面には滑り止めマットを貼り付け、置くだけで安定して設置できます。
20kg耐荷重＆収納力アップ
改良を重ね、耐荷重20kgを実現。奥行き10cmのため、調味料や小鍋などを置くラックとしても活用できます。
最小限の隙間設計
油ハネや食材くずの侵入を防ぐ設計で、掃除の手間を軽減。使用後は簡単に取り外して清掃できます。
お手入れ簡単
布拭きや水洗いだけで汚れが落ちるため、日々のキッチン掃除がぐっと楽になります。
セール概要
対象商品：Aeemrn 薄型伸縮式排気口カバー
通常価格：2,580円
特別価格：1,698円
期間：2025年8月8日（金）～2025年8月17日（日）
対応機器：IHコンロ、ガスコンロ（排気口高さ2.5cm以下）
Aeemrnは、日々の家事を快適にするためのアイテムを今後も展開してまいります。
購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDK6RY16
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDK6RY16
JOYCHOU株式会社
担当：桜井 凛
メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com