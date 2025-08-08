紙とExcelの限界を超える!!シフト・勤怠管理DXサービス『oplus』、第4回 バックオフィスDXPO東京’25【夏】に出展！

Oplus株式会社

Oplus株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：杉原 和樹）が提供するブラウザ・スマホアプリに対応したシフト・勤怠管理DXサービス「oplus（オプラス）」は、8月19日(火)～8月20日(水)にかけて東京ビッグサイトで開催される「第4回 バックオフィスDXPO東京’25【夏】」に出展いたします。

Oplus参加ブース：西1ホール_小間番号4-6

導入数が40,000事業所を突破した「oplus」の活用事例やデモ画面を通して、シフト・勤怠管理の業務効率化を図る「oplus」の魅力を最大限にお伝えいたします。みなさまのご来場を、心よりお待ちしております。

＜参考：導入効果の実例＞

シフト管理者1人あたりの管理人数が1.8倍増でも、作業工数は約80時間削減！

シフト管理全体にかかる日数が、最大5日から2日半に圧縮！

自動作成機能の活用によりシフト作成にかかる時間が3日から1日へと大幅短縮！

「第4回 バックオフィスDXPO東京’25【夏】」への参加概要

「第4回 バックオフィスDXPO東京’25【夏】」は、管理部門の業務効率化やDX推進をテーマに、各分野の注目ソリューションが集結する展示会です。DX推進によって現場の業務改善や人手不足の課題を解決したい経営層や管理部門の皆さまにとって、最適な解決策や新たな気づきを得られる貴重な機会となっています。

oplusブースのイメージ（位置：西1ホール 小間番号4-6）

oplusのブースでは、日頃からお客様の導入支援や活用サポートを行っている営業・カスタマーサクセスのメンバーが常駐し、皆さまをお迎えします。システムのデモや具体的な活用事例のご紹介に加え、現場課題に寄り添ったご相談やその場でのご商談も可能です。少しでもご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にoplusブースへお立ち寄りください。

参加概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96553/table/79_1_90d18d3a2c44c7b49c5f243d7f6e4766.jpg?v=202508081156 ]

事前に資料をお求めの方は、以下よりダウンロードをお願いいたします。当日、ご来場が難しい方もお気軽にダウンロードください。

資料をダウンロードする :https://opluswork.com/info_request

また、弊社ホームページにて「oplus」の導入成功事例をご紹介しております。様々な業界で、導入実績がございますので、ぜひご覧ください。

導入効果の実例

導入事例ページを見る :https://opluswork.com/customers

シフト・勤怠管理DXサービス「oplus」とは

oplusは「打倒 紙とExcel！」をモットーにシンプルで直観的な操作で業務効率化を図り、ブラウザ・スマホアプリの全てに対応した『シフト・勤怠管理DXサービス「oplus」』をご提供しております。

紙・Excelからの脱却ハードルを下げるため100名まで無料でご利用いただけるプランや、業務効率化を手助けする有料プランを多数ご用意しています。シフト管理の効率化では出勤インターバルや連勤アラートなどにも対応した高度な「自動シフト作成機能」。ニーズに合わせた打刻方法が選択可能な「勤怠管理機能」や、残有休数などの管理ができる「有休管理機能」、低価格で利用できるチャットサービスの「oplus chat」。シフト・勤怠・社内コミュニケーションを一元管理を実現し、業務効率化をお手伝いさせていただいております。

また、KING OF TIMEやマネーフォワード クラウド勤怠といった他社様の勤怠管理サービスとの連携も可能となっており、新たな開発などのご相談も承っております。

▶ 「oplus」のHPを見る(https://opluswork.com)

▶ 「oplus」の営業担当にサービスについて相談する(https://opluswork.com/demo_tour)

＜無料プラン・無料トライアルのご案内＞

oplusでは、基本的なシフト管理を行える「無料プラン」のほか、一部有料機能を30日間無料で体験いただける「トライアル期間」もございます。ご興味のある方は、ぜひご活用ください。

▶無料登録でトライアルをする(https://opluswork.com/join)

Oplus株式会社の会社概要

会社名 ： Oplus株式会社

所在地 ： 東京都渋谷区代々木5丁目7-5 PORTAL POINT Yoyogi-Koen 601

設立 ： 2019年10月

事業内容 ： シフト・勤怠管理システムの開発・運営

代表取締役： 杉原 和樹

URL ：https://opluswork.com/