2つに分けて使える話題のシェアカイロを、イヤマフに入れてポカポカに！「耳まであたたかいイヤマフ付 使い捨てないシェアカイロ」がLife on Productsから新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2025年冬の新作、「耳まであたたかいイヤマフ付 使い捨てないシェアカイロ」を2025年8月22日（金）より販売開始いたします。


カイロ・シェアカイロ、イヤマフにカイロを入れて耳当てとして使える3WAY




フワフワで温かなイヤマフにカイロを入れれば、真冬日でも温かく快適に！


取り出したカイロは両手に持って温めたり、誰かとシェアもできる便利な3WAY仕様。


気温や状況に応じて最適な方法でご使用いただけます。


カイロの温度設定は40/50℃の2段階で、用途によって最適な温度をセレクト可能。


イヤマフの生地は、心地よいふわふわの手触り。


耳の周りをしっかり包み込みしっかり温めます。


持ち運び時は折りたためて便利です。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「耳まであたたかいイヤマフ付 使い捨てないシェアカイロ」LCAEA015
価格：4,378円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea015/




POINT1■シーンに応じて選べる3WAY

季節やシーンに応じて多彩な使い分けが可能。


1.カイロとして、


2.カイロを2つに分けて誰かとシェア、


3.付属のイヤマフにカイロを入れて温かい


　耳当てに。








POINT2■ふわふわ手触りのイヤマフ付き

付属のイヤマフは、心地よいふわふわの手触り。


耳の周りをしっかり包み込みしっかり温めます。


持ち運び時は折りたためて便利です。








POINT3■2段階の温度設定

温度設定は40/50℃の2段階で、


状況に応じて切替が可能。


40℃は室内や電車内などの使用に、


50℃は屋外での使用におすすめです。








POINT4■電源を入れたら瞬間発熱

スイッチを入れてわずか数秒で瞬間発熱する


ため、すぐに使えて便利です。


冷えがちな指先もポカポカに。








POINT5■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、


持ち運び時の誤作動を防止。


バッグの中で勝手に電源が入っていたという


心配もありません。








商品仕様




MO（モカ）

ME（ミントグリーン）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/345_1_3d350ae0e17c0f56b0be8691c56bccbd.jpg?v=202508081156 ]



販売情報


■2025年8月8日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea015



■2025年8月22日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始




ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。




会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供