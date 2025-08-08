2つに分けて使える話題のシェアカイロを、イヤマフに入れてポカポカに！「耳まであたたかいイヤマフ付 使い捨てないシェアカイロ」がLife on Productsから新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2025年冬の新作、「耳まであたたかいイヤマフ付 使い捨てないシェアカイロ」を2025年8月22日（金）より販売開始いたします。
カイロ・シェアカイロ、イヤマフにカイロを入れて耳当てとして使える3WAY
フワフワで温かなイヤマフにカイロを入れれば、真冬日でも温かく快適に！
取り出したカイロは両手に持って温めたり、誰かとシェアもできる便利な3WAY仕様。
気温や状況に応じて最適な方法でご使用いただけます。
カイロの温度設定は40/50℃の2段階で、用途によって最適な温度をセレクト可能。
イヤマフの生地は、心地よいふわふわの手触り。
耳の周りをしっかり包み込みしっかり温めます。
持ち運び時は折りたためて便利です。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「耳まであたたかいイヤマフ付 使い捨てないシェアカイロ」LCAEA015
価格：4,378円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea015/
POINT1■シーンに応じて選べる3WAY
季節やシーンに応じて多彩な使い分けが可能。
1.カイロとして、
2.カイロを2つに分けて誰かとシェア、
3.付属のイヤマフにカイロを入れて温かい
耳当てに。
POINT2■ふわふわ手触りのイヤマフ付き
POINT3■2段階の温度設定
温度設定は40/50℃の2段階で、
状況に応じて切替が可能。
40℃は室内や電車内などの使用に、
50℃は屋外での使用におすすめです。
POINT4■電源を入れたら瞬間発熱
スイッチを入れてわずか数秒で瞬間発熱する
ため、すぐに使えて便利です。
冷えがちな指先もポカポカに。
POINT5■持ち運び時の誤作動を防止
ダブルクリックで電源オンになる仕様で、
持ち運び時の誤作動を防止。
バッグの中で勝手に電源が入っていたという
心配もありません。
商品仕様
MO（モカ）
ME（ミントグリーン）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/345_1_3d350ae0e17c0f56b0be8691c56bccbd.jpg?v=202508081156 ]
販売情報
■2025年8月8日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea015
■2025年8月22日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供