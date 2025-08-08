KRAFTON、『inZOI』無料DLCを8/20配信！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社（代表取締役 イ・カンソク）は、ライフシミュレーションゲーム『inZOI』において、初のDLC(ダウンロードコンテンツ)「inZOI: アイランドバケーション」を8月20日(水)午後3時(日本時間)より無料配信いたします。また、同日には『inZOI』のMac版も発売されることを併せてお知らせいたします。

■配信コンテンツの概要

●新マップ「チャハヤ」(Cahaya)

自然の美しさとのんびりとした都市生活が調和した、東南アジアのリゾート地をモチーフとした「チャハヤ」は、リラックスしたライフスタイルをプレイヤーの皆さんに提供します。

“メインアイランド”と”リゾートアイランド”の2つの島を探索し、海水浴やシュノーケリング、ボート等のアクティビティを楽しむことができます。また、「チャハヤ」をテーマとした新しい建築に加え、トロピカルな衣装やヘアスタイル、装飾を使ってキャラクターのカスタマイズをすることができます。

「inZOI: アイランドバケーション」公式イベントページを公開！

◆「チャハヤ」の2つの島を紹介

◆インフルエンサーチャレンジ開催

◆ARフィルター「チャハヤにいるゾイ」の体験

◆限定報酬付きサマーイベント情報

・「チャハヤDropsイベント」

Twitchでのイベント期間中、対象インフルエンサーによる「チャハヤ」事前プレイ配信を一定時間以上視聴すると以下の限定アイテムがもらえます。

支給アイテム：チャハヤサマーシャツ、チャハヤサマー麦わら帽子

イベント期間：2025年08月15日(金) 11:00～2025年08月25日(月) 08:59迄(日本時間)

対象プラットフォーム：Twitch

その他のイベント情報等詳細につきましては、下記の公式ページをご覧ください。

https://krafton-jp.com/4m1avAZ

●全マップ共通の新しいライフシム要素も登場

今回のDLCでは、農業、採掘、宝石のクラフト、釣り等の自給自足的な暮らしをすることができるほか、オートバイや電動スクーター等の新しい乗り物が追加されます。

●キャラクター同士の交流が進化

キャラクター同士のインタラクションがさらに充実します。ランダムな集まりや心のこもった吹き出し、協力アクション等の要素が新たに追加され、より豊かなストーリーやシチュエーションドラマが演出できるように設計されます。

●システム＆快適性アップデート

・よりスムーズなゲーム体験のためのUI/UX改善

・ゲームパッドの初期対応（テスト段階）

・ゲーム内の新規オーディオトラック90曲以上を追加

■8/20Mac版発売

DLC配信と同日の8月20日(水)には、『inZOI』Mac版も発売されます。

Apple社のMac App Store及びSteamにてご購入いただけます。

今回配信される無料DLCもプレイ可能です。

Appleシリコン向けに最適化されたMac版『inZOI』は、AppleのグラフィックスAPI「Metal」を最大限活用。MetalFXアップスケーリングやM3／M4チップファミリーにおけるハードウェア加速レイトレーシング、HDR対応により、高品質なビジュアルと滑らかで応答性の高いゲームプレイを実現します。

システム要件としては、Apple M2チップ以降を搭載したAppleシリコンMac構成と16GB以上のメモリを搭載したデバイスで安定して動作します。

『inZOI』Mac App Storeページ：https://krafton-jp.com/43CODVV

※ご購入の際はご注意ください。macOS 15.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMacが必要です。

是非、この機会に『inZOI』をプレイしてみてください！

■『inZOI』について

『inZOI』は、プレイヤーが思う様々な生活環境で新しい物語を楽しむライフシミュレーションゲームです。街のすべてのキャラクターが自分の自由意志で行動する“Comprehensive public simulation” (包括的なシミュレーション)により、病気、トレンド、ゴシップ等のイベントが発生し、プレイヤーにリアルな体験を提供します。

『inZOI』最新情報等を公式アカウントにて確認できます。是非チェックしてください！

●『inZOI』日本公式X(@PlayinZOI_JP)：https://krafton-jp.com/3RfIN5I

●『inZOI』公式サイト：https://krafton-jp.com/4l0N7U0

●『inZOI』公式Steamページ：https://krafton-jp.com/3FF8p9A

●『inZOI』公式YouTube：https://krafton-jp.com/4l1DnJ9

●『inZOI』公式Discord：https://krafton-jp.com/41Fm1Jp

■KRAFTON, Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、楽しくユニークな体験を提供する魅力的なゲームを発掘し、パブリッシングすることに取り組んでいます。2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「VECTOR NORTH」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」等世界的に有名な開発者が所属しています。各スタジオは、常に新しいことに挑戦し新技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンの心をつかむためにプラットフォームとサービスを拡大しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『NEW STATE MOBILE』、『Moonbreaker』、『TERA』、『inZOI』、『Dinkum』等一流のエンターテインメントコンテンツを運営しています。世界中に情熱的で意欲的なチームを擁するKRAFTONは、世界クラスの能力を有するテクノロジー先進企業で、マルチメディアエンターテインメントとディープラーニングを含むビジネスの視野を拡大することに取り組んでいます。 詳細はhttps://krafton.co.jp/ をご覧ください。

(C) 2025 KRAFTON, INC