三菱ＵＦＪファクターと東計電算、業務提携範囲を拡大

三菱UFJファクター株式会社

三菱ＵＦＪファクター株式会社（代表取締役：小川 浩一、以下、三菱ＵＦＪファクター）と株式会社東計電算（代表取締役：古閑祐二、以下、東計電算）は、従来業務提携をしていた「K-front」に加えて、2025年7月より新たに「Findシリーズ（ファイラー、ワークフロー）」および「Call-One」においても業務提携を開始することをお知らせいたします。

背景と目的

三菱ＵＦＪファクターは、口座振替サービス「ワイドネット」など多様な決済サービスを提供し、代金回収効率化を推進しています。特に、安全で迅速な資金回収システムにより、多くのお客さまとの信頼を築いてまいりました。

東計電算は、業種別・業務別に最適化されたITソリューションを提供しており、長年にわたる豊富な経験と実績を持つ、信頼の企業です。特に、「決済管理に関する課題やお悩み」を解決する「K-front」を提供しており、お客さまのニーズに応じて柔軟にシステム設計を行える点が高く評価されております。

これまで両社は、「K-front」を通じて、お客さまの請求・決済業務の効率化を支援してきました。

▶三菱ＵＦＪファクター株式会社が株式会社東計電算と「K-front」で業務提携(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000044971.html)

今回の業務提携範囲の拡大により、「Findファイラー」「Findワークフロー」による文書管理の効率化、社内の申請・承認作業のデジタル化推進、および「Call-One」でのコールセンター導入による顧客対応業務の効率化まで、より広範な業務領域でお客さまのサポート体制強化を実現します。

Find ファイラーサービスサイト :https://www.toukei.co.jp/service/industry/business-application/find-filer/Findワークフローサービスサイト :https://www.toukei.co.jp/service/industry/business-application/find-workflow/コンタクトセンターサービスサイト :https://www.toukei.co.jp/service/facility/contact-center-service/

今後も両社は、お客さまの経理・財務部門をはじめとする業務のDX化とビジネス成長を支援すべく、サービス向上と技術開発を推進してまいります。

ご紹介の流れ

貴社が決済管理（顧客管理、決済システム連携、請求書発行、配信方法等）の業務効率化や社内業務のペーパレス化、コールセンター導入を検討される際、貴社のご依頼に基づき、三菱ＵＦＪファクターが東計電算をご紹介します。

※ご紹介に先立ち、事前審査をさせていただきます。

口座振替サービス「ワイドネット」とは

「ワイドネット」は、三菱ＵＦＪファクターが提供する口座振替サービスです。

貴社お客さまが指定した口座から自動的に代金を引落し、回収する仕組みです。

学費・サブスクのような定額料金だけでなく、毎月変動する光熱費・サービス利用料等の回収にもご利用いただけます。

ワイドネットとは :https://www.muf.bk.mufg.jp/lp/kessai/wide01/導入事例 :http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000044971.html

株式会社東計電算について

東計電算は、最新のIT技術と各業種の専門知識を活かし、システム設計・開発、保守・運用までのワンストップサービスを提供しています。

キャッシュレス決済の多様化により、様々な決済商品（手段）が登場し、こうした決済商品や決済に付帯する業務との連携を図ることで、更なる支払手段多様化による利便性向上、決済と付帯業務を合わせた事務効率化を実現します。

代表者：古閑 祐二

設立：1970年4月

所在地：神奈川県川崎市中原区市ノ坪150

会社ページへ :https://www.toukei.co.jp/

三菱ＵＦＪファクターについて

三菱ＵＦＪファクターは、世界的な総合金融グループの三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの一員として、圧倒的な信用力を背景に、多くの企業さまに安定した決済ソリューションを提供しています。

サービス開始40年以上で積み重ねた知識・ノウハウにより、これからも企業さまの資金回収とキャッシュフローの最適化を強力にサポートします。

代表者：代表取締役社長 社長執行役員 小川 浩一

設立 ：1977年6月

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー

会社ページへ :https://www.muf.bk.mufg.jp/